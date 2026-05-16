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Le président du Real Madrid encourt une lourde suspension après avoir dénoncé un « vol ou une corruption », des arbitres ayant déposé plainte auprès de la Fédération espagnole de football
Le syndicat des arbitres contre-attaque face à Perez
Le syndicat des arbitres AESAF a officiellement déposé une plainte auprès de la Commission de discipline de la RFEF, suite aux propos tenus par Florentino Pérez lors d’une conférence de presse mardi dernier. Le président du Real Madrid a vivement critiqué le niveau de l’arbitrage en Espagne, employant des termes qui ont provoqué une réaction ferme des instances dirigeantes.
Dans son communiqué, l’instance estime que ces propos franchissent une ligne rouge que la liberté d’expression ne peut justifier. Elle affirme que « ces déclarations ne sauraient être légitimées ni par l’exercice légitime de la liberté d’expression, ni par la critique sportive, M. Pérez ne se contentant pas de pointer des erreurs d’arbitrage précises, mais reprochant à l’instance arbitrale la perpétration d’un délit continu de corruption sur deux décennies ».
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Menace d’une suspension de deux ans
Selon Mundo Deportivo, le président du Real Madrid risquerait des sanctions disciplinaires prévues par la réglementation du football espagnol, après avoir accusé la Liga de « vol ou corruption ». Le code disciplinaire de la RFEF prévoit deux pistes de sanction : l’une, lourde, pourrait éloigner temporairement le dirigeant des fonctions footballistiques ; l’autre, plus probable, se traduirait par une simple amende.
Dans le pire des scénarios, l’article 94 prévoit une suspension de toute activité liée au football de un mois à deux ans. Plus vraisemblablement, l’article 106 devrait se traduire par une simple amende financière.
Des sanctions moins sévères sont également envisagées.
Alors que la menace d'une suspension de deux ans plane, les spécialistes estiment qu'une sanction financière est l'issue la plus probable. L'article 106 du code sanctionne spécifiquement les « déclarations, quel que soit le support utilisé, concernant les membres du corps arbitral ou les membres des instances de contrôle », encadrant ainsi la remise en cause de l'intégrité des officiels.
Le texte précise que « sera sanctionnée toute personne relevant de la juridiction sportive qui, par tout moyen de communication, met en cause l’intégrité ou l’impartialité d’un membre du corps arbitral ou des instances fédérales, ou qui, avec mépris ou en employant un langage offensant, insultant, humiliant ou grossier, désapprouve son activité ».
Pour les dirigeants de club, l’infraction entraîne le plus souvent une amende de 601 € à 3 005,06 €.
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Les précédentes déclarations de Pérez au sujet de Negreira
Les tensions entre le Real Madrid et Barcelone se sont fortement intensifiées après que Florentino Pérez a relancé la polémique autour de l’affaire Negreira, affirmant que son club avait été privé de plusieurs titres de champion. Lors d’une conférence de presse houleuse, le président madrilène a laissé entendre que son palmarès de sept titres de Liga aurait pu être doublé, soutenant que sept titres supplémentaires avaient en réalité été « volés » au club en raison d’irrégularités de longue date affectant le football espagnol.
Il a qualifié l’affaire Negreira de « plus grand scandale de l’histoire du football » et annoncé la préparation d’un dossier détaillé à transmettre à l’UEFA. Barcelone a répliqué en indiquant que son service juridique examinera les accusations, évaluera d’éventuelles poursuites et réitérera son démenti concernant toute irrégularité sportive. Ces déclarations ont encore fait monter la tension entre les deux géants espagnols.