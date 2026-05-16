Le président du Real Madrid encourt une lourde suspension après avoir dénoncé un « vol ou une corruption », des arbitres ayant déposé plainte auprès de la Fédération espagnole de football

Le syndicat des arbitres AESAF a officiellement déposé une plainte auprès de la Commission de discipline de la RFEF, suite aux propos tenus par Florentino Pérez lors d’une conférence de presse mardi dernier. Le président du Real Madrid a vivement critiqué le niveau de l’arbitrage en Espagne, employant des termes qui ont provoqué une réaction ferme des instances dirigeantes.

Dans son communiqué, l’instance estime que ces propos franchissent une ligne rouge que la liberté d’expression ne peut justifier. Elle affirme que « ces déclarations ne sauraient être légitimées ni par l’exercice légitime de la liberté d’expression, ni par la critique sportive, M. Pérez ne se contentant pas de pointer des erreurs d’arbitrage précises, mais reprochant à l’instance arbitrale la perpétration d’un délit continu de corruption sur deux décennies ».