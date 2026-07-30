Les tensions au plus haut niveau du football mondial se sont intensifiées à la suite d’une proposition controversée visant à créer puis à vendre une entité commerciale de la FIFA. En réponse, l’UEFA a activement recherché un candidat de poids pour défier Infantino lors de la prochaine élection présidentielle de mars 2027.

Des informations de Politico ont confirmé que des dirigeants continentaux voyaient Al-Khelaifi comme une possible force unificatrice face aux dernières manœuvres financières d’Infantino. La tension provient du projet de la FIFA de céder des parts de ses droits commerciaux, une initiative que certains critiques ont décrite comme le fait de « vendre la Coupe du monde ».



