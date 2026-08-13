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Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, sort du silence sur l’avenir de Bradley Barcola au milieu des liens de transfert avec Liverpool et Arsenal
Le président du PSG donne des nouvelles de Barcola
Al-Khelaifi a adopté une position posée face aux intenses spéculations entourant l’international français. Liverpool et Arsenal envisageraient tous deux de passer à l’action pour l’ancien joueur de Lyon, dont la cote a grimpé en flèche depuis son arrivée au Parc des Princes en 2023.
Le président du PSG a insisté sur le fait que le club ne se laisserait pas précipiter dans la moindre décision ni influencer par le bruit grandissant venu des médias anglais. « Nous travaillons calmement », a déclaré Al-Khelaifi lorsqu’il a été interrogé sur un point de situation. « Nous ne parlons pas trop. Nous faisons avancer les choses. Tous nos joueurs sont importants. Quand ils signent au PSG, ils deviennent importants pour nous. »
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Liverpool et Arsenal envisagent un transfert pour la star du PSG
La course à la signature de Barcola intervient à un moment où Liverpool et Arsenal cherchent tous deux désespérément à renforcer leur secteur offensif. Liverpool, désormais dirigé par l’entraîneur Andoni Iraola, a identifié l’ailier comme le successeur idéal de Mohamed Salah après le départ du légendaire Égyptien vers le club turc de Trabzonspor. De son côté, Arsenal scrute le marché à la recherche d’un talent de très haut niveau sur les ailes après l’échec de sa longue poursuite de six mois pour Vinicius Junior, du Real Madrid.
Malgré cette valorisation élevée, Barcola ne s’est pas encore engagé sur le long terme avec les champions de Ligue 1. Son contrat actuel expire en 2028, et son refus annoncé de signer une prolongation a placé les géants parisiens dans une position délicate. Interrogé avec insistance pour obtenir plus de précisions sur la question de savoir si le joueur de 23 ans serait toujours au PSG à la fermeture du mercato, Al-Khelaifi est resté évasif. « Je ne peux pas le dire aujourd’hui. Ce que je peux dire aujourd’hui, c’est qu’il est un joueur du PSG », a ajouté le président.
L’ascension fulgurante de Barcola et sa moisson de trophées
Depuis son transfert de Lyon à Paris, Barcola s’est imposé comme l’une des forces les plus cliniques et créatives du football européen. En 152 apparitions avec le club, il a cumulé un impressionnant total de 39 buts et 37 passes décisives, devenant un rouage essentiel d’une équipe qui a dominé le paysage français. Sa contribution a été déterminante pour permettre au PSG de remporter 14 trophées, dont trois titres consécutifs de Ligue 1. Plus particulièrement, il a joué un rôle clé dans les deux sacres consécutifs du club en Ligue des champions.
Le pedigree international de l’ailier a lui aussi considérablement grandi. Barcola a participé aux huit matches de la France lors d’une campagne de Coupe du monde éprouvante, en marquant contre le Sénégal, la Suède et l’Angleterre dans le match pour la médaille de bronze. Bien que l’équipe de Didier Deschamps ait finalement été battue par l’Espagne en demi-finales, Barcola en est ressorti avec une réputation renforcée. Toutefois, l’impact physique du tournoi était évident lors de la Supercoupe à Salzbourg, où il est resté sur le banc sans entrer en jeu. Il travaille encore pour retrouver son meilleur niveau, mais son absence des terrains n’a fait qu’intensifier les discussions autour de son avenir.
- AFP
Les négociations se poursuivent à l’approche de la date limite
Alors que le mercato entre dans sa phase finale, le dialogue entre le PSG et les représentants de Barcola se poursuit. Al-Khelaifi a confirmé que le club est actif dans les discussions, sans toutefois confirmer si d’éventuelles offres officielles de Premier League avaient répondu à leurs attentes élevées. Interrogé sur le fait de savoir s’il s’agissait d’un cas où Liverpool n’avait pas répondu aux exigences du PSG, le président est resté évasif. « On verra. Il y a des discussions, des négociations, on verra », a-t-il déclaré.
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