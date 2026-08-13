Al-Khelaifi a adopté une position posée face aux intenses spéculations entourant l’international français. Liverpool et Arsenal envisageraient tous deux de passer à l’action pour l’ancien joueur de Lyon, dont la cote a grimpé en flèche depuis son arrivée au Parc des Princes en 2023.

Le président du PSG a insisté sur le fait que le club ne se laisserait pas précipiter dans la moindre décision ni influencer par le bruit grandissant venu des médias anglais. « Nous travaillons calmement », a déclaré Al-Khelaifi lorsqu’il a été interrogé sur un point de situation. « Nous ne parlons pas trop. Nous faisons avancer les choses. Tous nos joueurs sont importants. Quand ils signent au PSG, ils deviennent importants pour nous. »