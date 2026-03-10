Le président du PSG manquera le match de Ligue des champions contre Chelsea, car le conflit au Moyen-Orient le retient au Qatar

Le président du club est bloqué au Qatar alors que l'escalade du conflit au Moyen-Orient continue de perturber les voyages internationaux, rapporte l'Associated Press. Al-Khelaifi, figure centrale dans les couloirs du pouvoir au Parc des Princes, n'a pas réussi à trouver un vol au départ de Doha depuis plus d'une semaine.

Cette situation remet sérieusement en question sa présence lors des prochains matchs. Ce cauchemar logistique s'est rapidement développé après le début des frappes américaines et israéliennes le 28 février, qui ont entraîné un resserrement significatif de l'espace aérien dans toute la région. Avec l'intensification de la guerre en Iran, Al-Khelaifi se retrouve parmi plusieurs personnalités de premier plan incapables de contourner les perturbations qui affectent actuellement l'un des hubs aériens les plus importants au monde.