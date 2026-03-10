AFP
Le président du PSG manquera le match de Ligue des champions contre Chelsea, car le conflit au Moyen-Orient le retient au Qatar
Nasser Al-Khelaifi retenu à Doha
Le président du club est bloqué au Qatar alors que l'escalade du conflit au Moyen-Orient continue de perturber les voyages internationaux, rapporte l'Associated Press. Al-Khelaifi, figure centrale dans les couloirs du pouvoir au Parc des Princes, n'a pas réussi à trouver un vol au départ de Doha depuis plus d'une semaine.
Cette situation remet sérieusement en question sa présence lors des prochains matchs. Ce cauchemar logistique s'est rapidement développé après le début des frappes américaines et israéliennes le 28 février, qui ont entraîné un resserrement significatif de l'espace aérien dans toute la région. Avec l'intensification de la guerre en Iran, Al-Khelaifi se retrouve parmi plusieurs personnalités de premier plan incapables de contourner les perturbations qui affectent actuellement l'un des hubs aériens les plus importants au monde.
- AFP
Les projets de la Ligue des champions compromis
Al-Khelaifi a tenté de rentrer à Paris avant le match des huitièmes de finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Chelsea mercredi. En tant que champions d'Europe en titre, les Parisiens sont soumis à une forte pression pour réaliser une performance convaincante face à l'équipe de Premier League.
Une source proche de la situation, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a confirmé à l'AP que le président tentait de prendre un vol au départ de Doha mardi soir ou mercredi matin. Cependant, compte tenu de la disponibilité réduite des vols commerciaux et de la priorité accordée aux passagers approuvés uniquement au dernier moment avant le décollage, il est très improbable qu'il arrive à temps pour le coup d'envoi.
Impact plus large du conflit régional
Les répercussions de la guerre se sont propagées à travers le Moyen-Orient et au-delà, l'Iran ayant lancé des frappes de représailles dans les États du Golfe. Cela a bouleversé les voyages dans la région, bloquant des centaines de milliers de personnes qui dépendent des principaux aéroports du Golfe comme points de connexion entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Les compagnies aériennes nationales ont été contraintes soit de supprimer complètement leurs services, soit d'emprunter des itinéraires nettement plus longs et plus coûteux.
Alors que les dirigeants mondiaux et les citoyens ont fait part de leur frustration et de leur crainte croissante, certains signes mineurs indiquent que le retard commence à se résorber dans certains couloirs. Le gouvernement britannique a récemment suggéré que les vols commerciaux entre les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni revenaient à la normale, mais Doha reste une zone compliquée pour ceux qui souhaitent se rendre vers l'ouest.
- AFP
Le président du PSG dans une course contre la montre
Malgré les efforts diplomatiques et les vols charters organisés par divers pays, le goulet d'étranglement logistique à l'aéroport international Hamad continue de poser un défi de taille. Les champions en titre s'apprêtent à accueillir le match aller de cette rencontre alléchante à Paris, le match retour étant prévu à Londres la semaine prochaine, ce qui laisse à Al-Khelaifi très peu de temps pour soutenir son équipe en personne.
Pour l'instant, l'équipe de Luis Enrique doit se concentrer sur la tâche à accomplir sans son président dans la tribune d'honneur. Dans l'un des affrontements les plus attendus de ce tour, l'absence d'une personnalité aussi en vue rappelle de manière frappante à quel point les événements mondiaux peuvent interférer de manière inattendue avec le beau jeu à son plus haut niveau.
