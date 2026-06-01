Le président du PSG écarte avec assurance les spéculations sur l’avenir de Luis Enrique, alors qu’une prolongation de contrat spectaculaire se dessine après la victoire en finale de la Ligue des champions

Sous contrat jusqu’en 2027, Luis Enrique n’a pas encore officialisé de nouvelle prolongation, ce qui a suffi à alimenter les rumeurs. Ces doutes ont toutefois été rapidement dissipés par Nasser Al-Khelaifi. Le président du PSG, visiblement de bonne humeur après la nouvelle démonstration continentale de son équipe, a coupé court aux spéculations.

L’Espagnol a pleinement assumé l’ère post-Kylian Mbappé en façonnant un groupe soudé qui privilégie le collectif plutôt que les individualités. Déjà entraîneur le plus titré de l’histoire du club, il devrait rester le visage du projet parisien pour les années à venir.