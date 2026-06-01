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Le président du PSG écarte avec assurance les spéculations sur l’avenir de Luis Enrique, alors qu’une prolongation de contrat spectaculaire se dessine après la victoire en finale de la Ligue des champions
La confiance du président dans l'équipe
Sous contrat jusqu’en 2027, Luis Enrique n’a pas encore officialisé de nouvelle prolongation, ce qui a suffi à alimenter les rumeurs. Ces doutes ont toutefois été rapidement dissipés par Nasser Al-Khelaifi. Le président du PSG, visiblement de bonne humeur après la nouvelle démonstration continentale de son équipe, a coupé court aux spéculations.
L’Espagnol a pleinement assumé l’ère post-Kylian Mbappé en façonnant un groupe soudé qui privilégie le collectif plutôt que les individualités. Déjà entraîneur le plus titré de l’histoire du club, il devrait rester le visage du projet parisien pour les années à venir.
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Al-Khelaifi lâche un indice de taille
Interrogé sur l’avancée des discussions concernant Enrique, Al-Khelaifi a répondu par une question rhétorique teintée d’humour plutôt que par un communiqué officiel. S’adressant à ICI Paris Île-de-France, le président a clairement exprimé son sentiment à l’égard de l’homme actuellement en charge du banc de touche.
« L’entraîneur est très heureux avec nous, très heureux à Paris. Nous sommes fiers de lui ; c’est le meilleur entraîneur du monde. Nous sommes fiers de lui. Selon vous, qu’est-ce que cela signifie ? » a déclaré Al-Khelaifi, avec un sourire laissant entendre qu’un accord était peut-être déjà plus proche que beaucoup ne le pensent. Ce soutien sans faille témoigne d’une période rare de stabilité et de confiance mutuelle entre la direction du PSG et le staff de l’équipe première.
Un projet à long terme, prévu jusqu’en 2030.
L'effervescence qui règne actuellement au Parc des Princes laisse penser qu'une prolongation classique de deux ans pourrait ne pas suffire à satisfaire les ambitions des deux parties. Selon certaines informations, le club envisagerait de prolonger le contrat d'Enrique en tant qu'entraîneur du PSG jusqu'en 2030. Un tel accord constituerait une marque de confiance sans précédent dans l'histoire moderne du club.
Luis Enrique a déjà transformé l’identité de l’équipe, s’éloignant de l’ère des « Galacticos » pour bâtir un collectif plus discipliné et plus fluide sur le plan tactique. Son contrat actuel expire en 2027 ; la décision de le prolonger jusqu’à la fin de la décennie souligne la volonté du président de bâtir une dynastie plutôt que de se contenter d’un succès éphémère.
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Sur la lancée de la victoire en Ligue des champions
Le timing de ces discussions n’est pas anodin : elles interviennent après un deuxième sacre consécutif en Ligue des champions. En soulevant le trophée à Budapest, Enrique a consolidé son héritage au club, satisfaisant ainsi la principale exigence de ses dirigeants et s’octroyant le droit de dicter ses propres conditions.
Avec des joueurs vedettes comme Vitinha, Ousmane Dembélé et Marquinhos désormais pleinement intégrés à son système, les bases sont posées pour une domination durable. Les supporters du PSG attendent désormais l’annonce officielle, qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines, alors que le club cherche à assurer son avenir avant le début de la saison suivante.