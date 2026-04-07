Le président du Napoli réagit vivement aux rumeurs concernant la candidature d'Antonio Conte au poste de sélectionneur de l'équipe nationale italienne

De Laurentiis a laissé entendre que, bien qu'il apprécie le leadership de Conte à Naples, il reconnaît l'attrait particulier que représente l'équipe nationale. Il a déclaré, selon les propos rapportés par Gianluca DiMarzio : « Conte à la tête de l'équipe nationale ? Oui, je pense que je le laisserais partir s'il me le demandait. »

Le président du club a toutefois exprimé de sérieux doutes quant à l'organisation actuelle de la Fédération italienne de football (FIGC) : « Tant qu'il n'y aura pas de partenaire sérieux, je pense qu'il s'abstiendra de s'imaginer à la tête d'une structure complètement désorganisée. »