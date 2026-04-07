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Le président du Napoli réagit vivement aux rumeurs concernant la candidature d'Antonio Conte au poste de sélectionneur de l'équipe nationale italienne

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Le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, a surpris tout le monde en déclarant qu'il autoriserait Antonio Conte à prendre les rênes de la sélection italienne si on le lui demandait. Le propriétaire du Napoli a toutefois assorti cette déclaration d'une critique cinglante de l'état actuel de la gouvernance du football italien.

  • De Laurentiis serait prêt à partager le poste d'entraîneur principal

    De Laurentiis s'est adressé aux médias lors de la projection du documentaire « AG4IN » du Napoli à Los Angeles, où il a été interrogé sur la possibilité que Conte rejoigne les Azzurri. Bien que Conte soit la figure centrale du projet sportif actuel du Napoli, De Laurentiis a laissé entendre qu'il ne serait pas celui qui ferait obstacle à un tel transfert.

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    « Je vais le lui prêter »

    De Laurentiis a laissé entendre que, bien qu'il apprécie le leadership de Conte à Naples, il reconnaît l'attrait particulier que représente l'équipe nationale. Il a déclaré, selon les propos rapportés par Gianluca DiMarzio : « Conte à la tête de l'équipe nationale ? Oui, je pense que je le laisserais partir s'il me le demandait. »

    Le président du club a toutefois exprimé de sérieux doutes quant à l'organisation actuelle de la Fédération italienne de football (FIGC) : « Tant qu'il n'y aura pas de partenaire sérieux, je pense qu'il s'abstiendra de s'imaginer à la tête d'une structure complètement désorganisée. »

  • Assistance pour Malago

    Le débat autour de l'équipe nationale intervient à un moment de transition pour le football italien, suite à la démission de Gabriele Gravina. De Laurentiis n'a pas tardé à désigner l'homme qui, selon lui, devrait mener la fédération vers une nouvelle ère, apportant tout son soutien à l'ancien président du CONI, Giovanni Malago.

    « Il serait parfait pour occuper d'abord le poste de commissaire, puis celui de président d'une nouvelle fédération », a expliqué De Laurentiis. 

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    Et maintenant ?

    Les rumeurs selon lesquelles Conte reprendrait les rênes de la sélection italienne pour la deuxième fois devraient continuer à faire débat pendant encore quelque temps. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il poursuivra ses efforts pour permettre au Napoli de rester dans la course au titre de Serie A jusqu'à la fin de la saison. Les Partenopei occupent actuellement la deuxième place de la Serie A, à sept points du leader, l'Inter Milan, et ils affronteront Parme dimanche prochain.

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