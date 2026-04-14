Le président du Napoli affirme qu'Antonio Conte « tuerait son bébé » s'il partait pour prendre les rênes de l'équipe nationale italienne

Malgré les rumeurs persistantes, De Laurentiis affirme avec assurance que Conte ne quittera pas le projet napolitain. Arrivé au Stadio Diego Armando Maradona en 2024 avec pour mission de reconstruire l’équipe, l’entraîneur italien a mené le club vers le Scudetto la saison dernière. Le président considère que la force actuelle du groupe est le fruit de la vision à long terme de son coach.

« Antonio Conte est un homme très sérieux. Il a un contrat avec moi. Il ne m'abandonnera jamais à la dernière minute », a déclaré De Laurentiis, cité par The Athletic. « Car cela créerait un gros problème pour Naples. S'il se sacrifie après avoir passé deux ans à construire une équipe de Naples très solide… c'est aussi sa création. Il “tuerait donc son bébé” en l'abandonnant juste à la dernière minute. »