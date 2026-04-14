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Le président du Napoli affirme qu'Antonio Conte « tuerait son bébé » s'il partait pour prendre les rênes de l'équipe nationale italienne
Le propriétaire du Napoli exhorte Conte à rester et à mener à bien le projet
Conte est annoncé comme possible sélectionneur de l’équipe nationale italienne. L’ancien entraîneur de Chelsea entame la dernière année de son contrat à Naples, ce qui alimente les spéculations sur son avenir. De Laurentiis souhaite toutefois qu’il poursuive le projet napolitain plutôt que d’accepter un deuxième mandat à la tête de la Nazionale.
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De Laurentiis salue le professionnalisme de Conte
Malgré les rumeurs persistantes, De Laurentiis affirme avec assurance que Conte ne quittera pas le projet napolitain. Arrivé au Stadio Diego Armando Maradona en 2024 avec pour mission de reconstruire l’équipe, l’entraîneur italien a mené le club vers le Scudetto la saison dernière. Le président considère que la force actuelle du groupe est le fruit de la vision à long terme de son coach.
« Antonio Conte est un homme très sérieux. Il a un contrat avec moi. Il ne m'abandonnera jamais à la dernière minute », a déclaré De Laurentiis, cité par The Athletic. « Car cela créerait un gros problème pour Naples. S'il se sacrifie après avoir passé deux ans à construire une équipe de Naples très solide… c'est aussi sa création. Il “tuerait donc son bébé” en l'abandonnant juste à la dernière minute. »
Le calendrier d’une sortie éventuelle
Si De Laurentiis a fermement défendu la stabilité de son club, il a également reconnu que le prestige lié à la direction de l'équipe nationale pourrait être difficile à ignorer.
« Ou… il prend sa décision tout de suite et annonce : “Je souhaite partir” », a-t-il ajouté. « Dans ce cas, j’aurai le temps, en avril et en mai, de trouver un autre technicien pour le remplacer. Mais je ne pense pas que M. Conte quittera Naples. C’est un homme sérieux et professionnel. Si j’étais entraîneur, je réfléchirais longuement avant d’accepter. »
Plus tôt ce mois-ci, le président du club a également déclaré qu’il serait disposé à « prêter » Conte à l’équipe nationale italienne. Lors de la projection du documentaire sur Naples « AG4IN » à Los Angeles, il a déclaré : « Conte à l’équipe nationale ? Oui, je pense que je le prêterais s’il me le demandait. »
- AFP
Et maintenant ?
Pour l’instant, Conte reste entièrement concentré sur la saison du Napoli, qui poursuit sa course au sommet de la Serie A. Le club occupe actuellement la deuxième place du classement avec 66 points en 32 matches, à neuf longueurs du leader, l’Inter Milan. À six journées de la fin, le champion en titre vise un sans-faute pour mettre la pression sur les Nerazzurri. Prochain rendez-vous : la Lazio, samedi.