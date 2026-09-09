Laporta a activement choisi d’apaiser les tensions après les récentes frustrations de Madrid concernant les décisions arbitrales. Le président du Barça s’est adressé aux médias lors d’un déjeuner du conseil d’administration avant le match d’ouverture de son club en Ligue des champions contre Feyenoord. Le Real Madrid a subi sa première défaite de la saison avec une défaite 1-0 contre le Real Betis, un match marqué par la controverse.

Kylian Mbappe a manqué un penalty crucial, ce qui a provoqué de vives protestations du club de la capitale, selon lesquelles le penalty aurait dû être retiré. Madrid a affirmé que le défenseur du Real Betis Marc Bartra était entré dans la surface de réparation avant que le ballon ne soit frappé. Cependant, la Commission technique des arbitres a ensuite confirmé que les officiels du match avaient pris la bonne décision et que la position de Bartra était entièrement légale.