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Joan Laporta AFP/Josep Lago
Yosua Arya

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Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, adresse un avertissement clair au Real Madrid et à Jose Mourinho au sujet de la polémique autour des arbitres

FC Barcelone
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J. Mourinho
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Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a refusé d’entrer dans une guerre des mots avec le Real Madrid après les récentes plaintes de Jose Mourinho au sujet de l’arbitrage. S’exprimant avant l’entrée en lice de son équipe en Ligue des champions contre Feyenoord, Laporta a plutôt choisi de mettre en avant les objectifs ambitieux de son club pour la saison.

  • Laporta évite la guerre sur l’arbitrage avec le Real Madrid

    Laporta a activement choisi d’apaiser les tensions après les récentes frustrations de Madrid concernant les décisions arbitrales. Le président du Barça s’est adressé aux médias lors d’un déjeuner du conseil d’administration avant le match d’ouverture de son club en Ligue des champions contre Feyenoord. Le Real Madrid a subi sa première défaite de la saison avec une défaite 1-0 contre le Real Betis, un match marqué par la controverse.

    Kylian Mbappe a manqué un penalty crucial, ce qui a provoqué de vives protestations du club de la capitale, selon lesquelles le penalty aurait dû être retiré. Madrid a affirmé que le défenseur du Real Betis Marc Bartra était entré dans la surface de réparation avant que le ballon ne soit frappé. Cependant, la Commission technique des arbitres a ensuite confirmé que les officiels du match avaient pris la bonne décision et que la position de Bartra était entièrement légale.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho met en question les officiels du VAR

    Dans les jours qui ont suivi la défaite, l'entraîneur du Real Madrid, Mourinho, a considérablement amplifié les plaintes du club. Le technicien portugais a publiquement mis en cause le système de la VAR et a semé le doute sur la bonne compréhension du règlement par les officiels. Malgré la rhétorique virulente venue de son grand rival, Laporta a refusé de tomber dans le piège. Il a adressé un message calme mais ferme à Mourinho comme à la direction du Real Madrid, en fixant des limites claires en matière de conduite institutionnelle.

    « Ce que font les autres, en principe, tant qu'ils ne franchissent pas la ligne du respect et de l'harmonie institutionnelle, ne pose aucun problème », a expliqué Laporta, cité par El Desmarque. « Qu'ils fassent ce qu'ils jugent approprié. »

  • Le Barça se concentre sur la domination nationale

    Avant d’aborder la controverse madrilène, Laporta a profité de l’occasion pour louer l’effectif constitué par le directeur sportif Deco. Il s’est dit extrêmement satisfait du groupe et l’a soutenu dans sa capacité à lutter pour les plus grands titres.

    « Nous avons un effectif formidable et très compétitif, nous sommes très heureux, a déclaré le président. Remporter un troisième titre de champion consécutif, ce qui serait extraordinaire. Nous visons à rester le “roi des coupes”, ce qui serait également excellent. Nous visons à gagner la Supercoupe pour marquer les esprits à la mi-saison, en montrant que nous sommes là pour lutter pour le titre en championnat. Et, bien sûr, cette année, nous voulons gagner la Ligue des champions. »

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  • Hansi FlickGetty Images

    Quelle est la prochaine étape pour le Barça ?

    Après le match de Ligue des champions contre Feyenoord, l’équipe de Hansi Flick retrouvera la Liga ce week-end face à Levante au Ciutat de Valencia. Fort de quatre victoires en quatre matches de championnat, le club catalan tentera de prolonger cette dynamique positive.

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