Laporta n'a pas caché son admiration pour l'impact de Messi au sein de l'équipe d'Argentine lors de ce tournoi nord-américain. Le légendaire numéro 10 a encore été le moteur de l'Albiceleste, la guidant à travers les phases à élimination directe avec la précision chirurgicale qui a marqué son époque à Barcelone.

S’adressant à la presse à Dallas, Laporta a multiplié les éloges à l’égard de l’icône blaugrana : « La Coupe du monde de Messi est extraordinaire. Huit buts, dont certains d’une grande qualité, et son talent brille toujours de mille feux. L’Argentine joue pour Messi et forme un bloc compact ; elle a la chance d’avoir Leo, qui fait toujours la différence », a déclaré le président du Barça.