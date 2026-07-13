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Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a félicité Lionel Messi pour sa campagne « extraordinaire » en vue de la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine, tout en livrant son avis sur les performances de Lamine Yamal et Anthony Gordon
Messi mène à nouveau l'offensive argentine
La longévité exceptionnelle de Messi est l'un des grands thèmes de la Coupe du monde 2026 : à 39 ans, il caracole en tête du classement des buteurs et guide l'Argentine vers un nouveau sacre potentiel. Malgré son âge, la star de l'Inter Miami a déjà inscrit huit buts en seulement six matchs, démontrant une condition physique toujours élite alors qu'il aborde les derniers chapitres de sa carrière. L'attaquant chevronné est par ailleurs devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec 21 réalisations.
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Laporta émerveillé par la magie de Messi
Laporta n'a pas caché son admiration pour l'impact de Messi au sein de l'équipe d'Argentine lors de ce tournoi nord-américain. Le légendaire numéro 10 a encore été le moteur de l'Albiceleste, la guidant à travers les phases à élimination directe avec la précision chirurgicale qui a marqué son époque à Barcelone.
S’adressant à la presse à Dallas, Laporta a multiplié les éloges à l’égard de l’icône blaugrana : « La Coupe du monde de Messi est extraordinaire. Huit buts, dont certains d’une grande qualité, et son talent brille toujours de mille feux. L’Argentine joue pour Messi et forme un bloc compact ; elle a la chance d’avoir Leo, qui fait toujours la différence », a déclaré le président du Barça.
Yamal et l'effectif actuel du Barça
Laporta a tenu à saluer la nouvelle génération de stars du FC Barcelone, qui brille sur la scène internationale, à commencer par Yamal, figure emblématique de la sélection espagnole. Il a rappelé que le succès de ces joueurs constitue une immense fierté pour le club catalan à l’aube de la nouvelle saison.
Évoquant les performances de ses jeunes talents, il a déclaré : « J’apporte tout mon soutien aux joueurs du Barça qui participent à la Coupe du monde. Je sais que leur succès est le nôtre, et je trouve que Lamine réalise une excellente Coupe du monde. Il a été élu meilleur joueur de plusieurs matchs. Les autres s’en sortent tous très bien. Pedri, [Dani] Olmo, [Pau] Cubarsi… tous brillent. »
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Gordon crée l'événement
Laporta a également salué les performances de Gordon, qui a finalisé son transfert de Newcastle à Barcelone au début de l’été. L’international anglais a retenu l’attention du président grâce à ses apports créatifs avec l’Angleterre lors de son parcours jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde.
Commentant les performances de l’ailier anglais, Laporta a ajouté : « Je le vois briller. L’autre jour, contre la Norvège, il a délivré la passe décisive sur l’un des buts de Bellingham, mais la passe de Gordon était vraiment excellente. »
L’Angleterre affrontera l’Argentine, tenante du titre, en demi-finale, tandis que Yamal et l’Espagne seront opposés à la France.
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