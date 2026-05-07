Le président du Bayern Munich met en cause l’UEFA au sujet de la désignation de l’arbitre, tandis que Vincent Kompany et ses coéquipiers expriment leur frustration après des décisions arbitrales controversées lors de la défaite contre le PSG

Au lendemain du match nul 1-1 entre le Bayern et le PSG, qui a entraîné l’élimination du champion de Bundesliga sur un score cumulé de 6-5, le président du club bavarois s’est interrogé sur la désignation de Joao Pinheiro. Âgé de 38 ans, cet arbitre compte seulement quinze rencontres de Ligue des champions au compteur et n’a jamais dirigé de demi-finale. « Il est pour le moins surprenant qu’un arbitre sans expérience des demi-finales et avec si peu de matches au plus haut niveau soit désigné pour une rencontre d’une telle importance. Cela pourrait expliquer certaines décisions », a déclaré Dreesen à BILD.

« Il est pour le moins étonnant qu’un arbitre qui n’a jamais dirigé de demi-finale et qui ne compte que 15 matches de Ligue des champions à son actif soit désigné pour une rencontre de ce calibre. C’est inhabituel et cela peut en partie expliquer certaines de ses décisions », a-t-il déclaré au journal BILD.

Avant cette demi-finale, son match le plus marquant dans la compétition était un huitième de finale aller entre le Club Bruges et Aston Villa la saison dernière. Si sa plus grande mission avait jusqu’alors été la finale de la Supercoupe de l’UEFA, son passage direct à un affrontement entre deux poids lourds européens a suscité de nombreuses interrogations.