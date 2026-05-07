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Le président du Bayern Munich met en cause l’UEFA au sujet de la désignation de l’arbitre, tandis que Vincent Kompany et ses coéquipiers expriment leur frustration après des décisions arbitrales controversées lors de la défaite contre le PSG
Dreesen remet en question l'expérience de Pinheiro
Au lendemain du match nul 1-1 entre le Bayern et le PSG, qui a entraîné l’élimination du champion de Bundesliga sur un score cumulé de 6-5, le président du club bavarois s’est interrogé sur la désignation de Joao Pinheiro. Âgé de 38 ans, cet arbitre compte seulement quinze rencontres de Ligue des champions au compteur et n’a jamais dirigé de demi-finale. « Il est pour le moins surprenant qu’un arbitre sans expérience des demi-finales et avec si peu de matches au plus haut niveau soit désigné pour une rencontre d’une telle importance. Cela pourrait expliquer certaines décisions », a déclaré Dreesen à BILD.
« Il est pour le moins étonnant qu’un arbitre qui n’a jamais dirigé de demi-finale et qui ne compte que 15 matches de Ligue des champions à son actif soit désigné pour une rencontre de ce calibre. C’est inhabituel et cela peut en partie expliquer certaines de ses décisions », a-t-il déclaré au journal BILD.
Avant cette demi-finale, son match le plus marquant dans la compétition était un huitième de finale aller entre le Club Bruges et Aston Villa la saison dernière. Si sa plus grande mission avait jusqu’alors été la finale de la Supercoupe de l’UEFA, son passage direct à un affrontement entre deux poids lourds européens a suscité de nombreuses interrogations.
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Kompany fulmine contre des décisions « ridicules » concernant des mains
La frustration était tout aussi palpable sur la touche, où Vincent Kompany voyait les rêves européens de son équipe s'envoler. L'entraîneur belge était particulièrement furieux à la suite d'une action impliquant João Neves, lors de laquelle le ballon a touché le bras du milieu de terrain après un dégagement d'un coéquipier. Bien que les Lois du Jeu protègent les joueurs contre les décisions pour une faute de main lorsque le ballon leur est envoyé par un coéquipier, Kompany restait sceptique.
« Nous devons examiner certaines des phases qui ont été décidées par les arbitres au cours des deux matchs, ce qui… n’est jamais une excuse pour tout, mais ça compte », a déclaré Kompany après la rencontre. « La main [de Neves] est en l’air, le ballon la touche. Comme ça vient de son propre coéquipier, ce n’est pas un penalty. Mais si vous regardez les deux [situations], avec un peu de bon sens, c’est tout simplement ridicule. Quoi qu’il en soit, c’est ridicule. Cela ne résume pas l’ensemble du match, mais au final, la rencontre s’est jouée sur un seul but. »
La polémique autour du carton rouge de Nuno Mendes
Les contestations du Bayern ont éclaté plus tôt dans la rencontre. Nuno Mendes, déjà sanctionné d’un carton jaune, a semblé toucher le ballon de la main de manière intentionnelle. Au lieu de brandir un deuxième avertissement, l’arbitre Pinheiro a accordé un coup franc à l’équipe adverse pour une faute préalable de Konrad Laimer. Cette décision a provoqué les protestations des joueurs et du staff bavarois, convaincus qu’un avantage numérique aurait fait basculer le match en leur faveur.
Kompany a estimé que l’arbitre n’avait pas eu le courage de prendre cette décision cruciale, déclarant : « J’ai eu l’impression qu’il s’était défilé parce qu’il s’était rendu compte qu’il lui avait déjà donné un carton jaune et qu’il ne voulait pas l’expulser pour ça. » Max Eberl a fait écho à ce sentiment en notant : « Pour moi, on peut donner un carton jaune-rouge. Le match se serait alors déroulé différemment. »
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Ballack sous-entend l’existence de problèmes plus larges concernant l’arbitrage.
Les répercussions dépassent le cadre du groupe professionnel : l’ancien capitaine du Bayern Michael Ballack parle même de complot ourdi contre le club allemand. Pointant l’intervention inédite du quatrième arbitre lors de l’incident impliquant Laimer, la légende allemande a jugé la succession des événements hautement suspecte : « C’est la première fois que le quatrième arbitre intervient dans une telle situation. J’ai eu l’impression qu’ils ne voulaient pas sortir le deuxième jaune. C’est mon sentiment en tant que spectateur, et je le dis très ouvertement », a tranché la légende allemande auprès de DAZN. Le Bayern doit désormais tourner la page de cette polémique et se concentrer sur la finale de la DFB-Pokal, tandis que le Paris Saint-Germain se prépare pour son ultime affrontement face à Arsenal.