AFP
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Le président des Corinthians a confirmé une prolongation de contrat pour Memphis Depay, l’ancien attaquant de Manchester United ayant accepté une baisse de salaire
Stabile confirme l’accord à Parque Sao Jorge
Dans un spectaculaire rebondissement qui a captivé le paysage du football brésilien, le président des Corinthians, Osmar Stabile, a officiellement confirmé la prolongation de contrat de Memphis Depay. L’annonce a été faite tard dans la soirée de lundi, mettant fin à des semaines de spéculations concernant la présence à long terme de l’attaquant en Amérique du Sud. Le nouvel accord doit permettre au joueur de 32 ans de rester au club jusqu’à l’été 2028, apportant un coup de pouce significatif à l’effectif alors qu’il fait face à un calendrier national et continental exigeant.
Memphis devrait se présenter au CT Joaquim Grava mardi matin, où il retrouvera ses coéquipiers sous la direction de l’entraîneur Fernando Diniz alors qu’ils préparent leurs prochaines échéances. Stabile a confirmé que les dernières démarches administratives étaient en cours afin de formaliser immédiatement l’accord. Stabile a déclaré aux journalistes : « La documentation est en cours de téléchargement. Dès qu’elle sera téléchargée dans le système, je la signerai. »
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Des concessions financières ont ouvert la voie à l’accord.
Le chemin vers cette prolongation a été loin d’être simple, le club ayant d’abord eu du mal à concilier les exigences financières du contrat du joueur avec ses contraintes budgétaires internes. Cependant, le déclic est intervenu lorsque Depay a accepté une réduction substantielle de ses revenus afin d’assurer son maintien à São Paulo. Stabile a salué la volonté de compromis du joueur, un facteur crucial qui a permis au club d’avancer sur ce renouvellement malgré ses hésitations précédentes.
En détaillant les aspects financiers des négociations, Stabile a mis en avant la baisse importante de la valeur totale du contrat. « Il l’a considérablement réduit, je ne voulais pas parler de chiffres, mais il a beaucoup revu son contrat à la baisse. D’après ce que j’ai ressenti et d’après le travail que nous avons effectué, sur les plans juridique, administratif et financier, il nous est possible de payer ce contrat », a-t-il expliqué.
Le soutien de la CORI et la responsabilité partagée
La décision de renouveler le contrat n’a pas été prise par le président seul. Dans un souci de transparence et de responsabilité partagée, Stabile a sollicité l’approbation formelle du Conseil d’orientation (CORI). Le conseil s’est réuni au Parque Sao Jorge lundi après-midi pour évaluer les termes du nouvel accord, avant de donner finalement son feu vert à la prolongation.
Dans un premier temps, le club avait publié un communiqué officiel affirmant qu’il ne signerait pas de nouveau contrat en raison des risques financiers. Cependant, la combinaison d’une forte pression de la part des supporters de Corinthians et de la volonté de Depay de renégocier a conduit à un revirement complet de cette position. En impliquant le Cori, Stabile est parvenu à répartir la responsabilité institutionnelle liée à l’investissement massif nécessaire pour conserver un joueur du statut de Depay.
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Impact immédiat et prochain défi en Copa Libertadores
Son avenir étant désormais assuré, l’attention se porte désormais sur la rapidité avec laquelle Memphis pourra retrouver la compétition. Le timing de cette prolongation est particulièrement crucial alors que les Corinthians se préparent pour les phases à élimination directe de la Copa Libertadores de la Conmebol. Le club espère qu’en réintégrant immédiatement l’entraînement, l’attaquant pourra postuler pour le prochain choc contre Rosario Central. La réaction des supporters à cette nouvelle a été extrêmement positive, Depay étant rapidement devenu un point de référence de l’identité offensive de l’équipe depuis son arrivée au Brésil.
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