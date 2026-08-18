Le président des Corinthians a confirmé une prolongation de contrat pour Memphis Depay, l’ancien attaquant de Manchester United ayant accepté une baisse de salaire

Dans un spectaculaire rebondissement qui a captivé le paysage du football brésilien, le président des Corinthians, Osmar Stabile, a officiellement confirmé la prolongation de contrat de Memphis Depay. L’annonce a été faite tard dans la soirée de lundi, mettant fin à des semaines de spéculations concernant la présence à long terme de l’attaquant en Amérique du Sud. Le nouvel accord doit permettre au joueur de 32 ans de rester au club jusqu’à l’été 2028, apportant un coup de pouce significatif à l’effectif alors qu’il fait face à un calendrier national et continental exigeant.

Memphis devrait se présenter au CT Joaquim Grava mardi matin, où il retrouvera ses coéquipiers sous la direction de l’entraîneur Fernando Diniz alors qu’ils préparent leurs prochaines échéances. Stabile a confirmé que les dernières démarches administratives étaient en cours afin de formaliser immédiatement l’accord. Stabile a déclaré aux journalistes : « La documentation est en cours de téléchargement. Dès qu’elle sera téléchargée dans le système, je la signerai. »