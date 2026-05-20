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Le président de Southampton présente ses excuses pour l’affaire du « Spygate », tout en jugeant la sanction « sans rapport avec l’infraction » et en réitérant sa demande de réintégration en finale des barrages
Les Saints admettent leur responsabilité dans l’affaire « Spygate »
Southampton a officiellement réagi après son exclusion retentissante de la finale des barrages du Championship, sanction imposée pour avoir espionné Middlesbrough. L’équipe de Tonda Eckert a été évincée mardi par une commission disciplinaire indépendante, suite aux révélations selon lesquelles le club aurait envoyé un stagiaire analyste junior observer l’entraînement de Boro 48 heures avant la demi-finale cruciale, d’après le Daily Mail.
Dans un communiqué détaillé, le directeur général des Saints, Parsons, a reconnu l’infraction mais annoncé que le club se battait pour être réintégré en vue de la finale contre Hull City. « Nous avons fait appel de la décision prise hier par la commission disciplinaire indépendante d’exclure le Southampton Football Club des barrages du championnat Sky Bet et de lui infliger une déduction de quatre points pour la saison 2026-2027 », a-t-il confirmé.
« Avant d’aborder cet appel, je tiens à m’adresser directement et sans équivoque à nos supporters, à nos joueurs et à l’ensemble de la communauté du football. »
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Le président-directeur général présente ses excuses aux supporters.
Alors que le club explore toutes les voies juridiques pour faire annuler cette exclusion, Parsons n’a pas tardé à exprimer ses remords concernant cet espionnage tactique. « Ce qui s’est passé était inacceptable », a-t-il admis. « Le club a reconnu avoir enfreint les articles 3.4 et 127 du règlement de l’EFL. Nous présentons nos excuses aux autres clubs concernés, et surtout aux supporters de Southampton, dont la loyauté et le soutien exceptionnels cette saison méritaient mieux de la part du club. »
Le dirigeant a par ailleurs annoncé vouloir mener une réforme au sein de la ligue pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent. « Nous avons pleinement coopéré à l’enquête et à la procédure disciplinaire de l’EFL. Après l’appel, nous écrirons à nouveau à l’EFL pour proposer notre participation à un groupe de travail sur l’application pratique et le respect de l’article 127 dans tout le championnat. Des excuses sans changement sont vaines, et nous avons l’intention de prouver que nous changeons », a-t-il ajouté.
Comparaison avec Leeds
Malgré ces excuses, Southampton conteste surtout la sévérité de la sanction au regard d’autres affaires médiatisées. Le dirigeant a notamment rappelé le cas de Leeds United, sanctionné en 2019 d’une amende de 200 000 £ pour un incident similaire impliquant Marcelo Bielsa. « Sur le fond, nous admettons qu’une sanction soit nécessaire. Ce que nous refusons, c’est une peine manifestement disproportionnée. Pour un dossier comparable, Leeds United s’est vu infliger une amende de 200 000 £ en 2019, tandis que Southampton se voit privé d’un match valeant plus de 200 millions de livres, crucial pour notre personnel, nos joueurs et nos supporters », poursuit le communiqué.
« Nous considérons que les répercussions financières de la décision d’hier en font, de loin, la sanction la plus sévère jamais infligée à un club anglais. La retenue de 30 points imposée à Luton Town en 2008/09 – toujours la sanction sportive la plus lourde de l’histoire du football anglais – visait un club alors en League Two, avec des enjeux financiers non comparables. La retenue de 21 points imposée à Derby County en 2021 l’a fait rétrograder en Championship, et la pénalité de six points infligée à Everton en 2023/2024 est intervenue après des pertes de 124,5 millions de livres, un montant qui paraît bien moindre que ce que Southampton a perdu en un seul après-midi. »
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Chelsea : rentabilité et pertinence
Parsons a comparé cette décision aux sanctions récentes de la Premier League, citant notamment l’amende de 10,75 millions de livres infligée à Chelsea pour des paiements non déclarés. « La plus lourde sanction financière jamais prononcée par la Premier League, à l’encontre de Chelsea en mars dernier, s’élevait à 10,75 millions de livres et n’était assortie d’aucune sanction sportive, bien qu’elle concernât 47,5 millions de livres de paiements non déclarés sur sept ans », a-t-il ajouté.
« Nous ne prétendons pas minimiser les faits commis au sein du club, que nous avons déjà reconnus. Nous soulignons simplement que la proportionnalité est un principe de justice naturelle. La Commission était habilitée à infliger une sanction, mais nous estimons qu’elle n’avait pas le droit d’en imposer une manifestement disproportionnée par rapport à l’ensemble des précédents de l’histoire du football anglais. Notre appel sera examiné aujourd’hui et nous vous tiendrons informés en temps utile. »