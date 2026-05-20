Southampton a officiellement réagi après son exclusion retentissante de la finale des barrages du Championship, sanction imposée pour avoir espionné Middlesbrough. L’équipe de Tonda Eckert a été évincée mardi par une commission disciplinaire indépendante, suite aux révélations selon lesquelles le club aurait envoyé un stagiaire analyste junior observer l’entraînement de Boro 48 heures avant la demi-finale cruciale, d’après le Daily Mail.

Dans un communiqué détaillé, le directeur général des Saints, Parsons, a reconnu l’infraction mais annoncé que le club se battait pour être réintégré en vue de la finale contre Hull City. « Nous avons fait appel de la décision prise hier par la commission disciplinaire indépendante d’exclure le Southampton Football Club des barrages du championnat Sky Bet et de lui infliger une déduction de quatre points pour la saison 2026-2027 », a-t-il confirmé.

« Avant d’aborder cet appel, je tiens à m’adresser directement et sans équivoque à nos supporters, à nos joueurs et à l’ensemble de la communauté du football. »