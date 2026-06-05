Cette affaire continue de planer sur l’une des périodes les plus fastes de l’histoire de City. Malgré des conséquences potentielles graves, la direction du club affiche toujours sa confiance et réitère son innocence. Al-Mubarak a souligné que les propriétaires demeuraient pleinement investis dans ce projet à long terme.

« Nous n’avons aucune intention de vendre », a-t-il déclaré. « Notre seule intention est de poursuivre le développement de ce projet, car nous sommes convaincus qu’il continuera de croître et qu’il s’agit d’une belle entreprise à posséder.

C’est du football, c’est du divertissement. Dans le monde d’aujourd’hui, alors que les centres d’intérêt évoluent, le sport demeure. Et le football, au sein des sports, est au sommet. Manchester City et son groupe, dans l’univers du football, incarnent l’excellence. De tels joyaux, on ne les cède pas. »