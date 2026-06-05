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Le président de Manchester City assure qu’il dévoilera « tout » concernant les 115 chefs d’accusation, alors que le feuilleton judiciaire avec la Premier League entre dans sa quatrième année d’attente
Le président attend la décision de justice
Manchester City attend toujours l’issue de son bras de fer juridique avec la Premier League après avoir été accusé de 115 infractions présumées aux règles financières en février 2023. Une audience indépendante consacrée à cette affaire s’est achevée en décembre 2024, mais aucun verdict n’a encore été rendu.
Cette incertitude plane donc sur l’un des dossiers les plus médiatisés du football anglais. Les spéculations continuent malgré les succès sportifs du club. En cas de culpabilité avérée, Manchester City s’exposerait à des sanctions lourdes. Le club, qui a toujours rejeté toute malversation, poursuit son contestation.
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Al-Mubarak promet de traiter l’affaire une fois le verdict rendu.
En fin de saison, Al-Mubarak a justifié sa prudence concernant cette affaire pendant la procédure judiciaire.
« Je vais rester cohérent avec moi-même, comme je l'ai toujours été : tant qu'il n'y a pas eu de décision, je ne peux pas en dire beaucoup », a déclaré Al-Mubarak aux journalistes. « Une fois que nous aurons une décision, croyez-moi, je dirai tout ce que j'ai voulu dire ces trois dernières années. »
Malgré l’incertitude, City garde le cap
Cette affaire continue de planer sur l’une des périodes les plus fastes de l’histoire de City. Malgré des conséquences potentielles graves, la direction du club affiche toujours sa confiance et réitère son innocence. Al-Mubarak a souligné que les propriétaires demeuraient pleinement investis dans ce projet à long terme.
« Nous n’avons aucune intention de vendre », a-t-il déclaré. « Notre seule intention est de poursuivre le développement de ce projet, car nous sommes convaincus qu’il continuera de croître et qu’il s’agit d’une belle entreprise à posséder.
C’est du football, c’est du divertissement. Dans le monde d’aujourd’hui, alors que les centres d’intérêt évoluent, le sport demeure. Et le football, au sein des sports, est au sommet. Manchester City et son groupe, dans l’univers du football, incarnent l’excellence. De tels joyaux, on ne les cède pas. »
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En attente de la décision finale
Tous les regards sont désormais tournés vers l’issue de ce contentieux. Tant que le verdict n’aura pas été prononcé, Manchester City devrait rester discret sur la procédure. Mais Al-Mubarak a prévenu : il s’exprimera en détail une fois la décision connue. Celle-ci s’annonce cruciale, tant pour les Cityzens que pour l’ensemble de la Premier League, au regard de l’ampleur et de la gravité des accusations.