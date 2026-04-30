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Le président de la Liga livre un verdict franc sur un possible retour de José Mourinho au Real Madrid
Tebas salue le « spectacle » offert par Mourinho
Tebas se dit « ravi » à l’idée de voir Mourinho revenir dans l’élite du football espagnol. Alors que des rumeurs envoient le technicien portugais au Real Madrid pour ouvrir une nouvelle ère, le patron de LaLiga estime qu’un tel transfert serait bénéfique pour l’image de la compétition.
Interrogé sur un éventuel come-back du « Special One » sur le banc madrilène, Tebas a déclaré : « Si le Real Madrid et sa direction prennent cette décision, ce sera positif pour le club. Et Mourinho, c’est toujours un spectacle, et cela profite à la Liga. »
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Perez envisage un changement cet été
La direction du Santiago Bernabéu envisagerait un changement d’entraîneur après plusieurs résultats décevants. Álvaro Arbeloa, qui a succédé à Xabi Alonso en janvier, devrait quitter son poste en fin de saison, alors que le Real Madrid se dirige vers une deuxième année blanche.
Le président Florentino Pérez aurait déjà identifié son cible numéro un : l’actuel entraîneur du Benfica, José Mourinho, dont les relations avec le dirigeant madrilène restent excellentes malgré son départ en 2013. Son palmarès et sa capacité à performer sous pression en font le profil idéal pour stabiliser le club en pleine transition.
La situation actuelle de Mourinho au Benfica
Âgé de 63 ans, il est revenu dans son pays natal pour prendre les commandes du Benfica, club qu’il a rejoint en septembre après plus de vingt ans passés sur les bancs d’Angleterre, d’Italie et d’Espagne. Officiellement sous contrat avec le grand club portugais jusqu’en juin 2027, il existe pourtant des clauses juridiques significatives qui pourraient faciliter son retour dans la capitale espagnole.
Selon les termes de son contrat, une clause spécifique permettrait à l’entraîneur ou au club de rompre l’engagement à l’issue de la saison en cours.
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Mourinho met fin aux spéculations sur son retour au Real Madrid
Entre 2010 et 2013, José Mourinho a mis fin de façon spectaculaire à la suprématie nationale du FC Barcelone en guidant le Real Madrid vers un titre historique en Liga (100 points), ainsi qu’en Copa del Rey et en Supercoupe d’Espagne.
Interrogé sur un éventuel retour au Bernabéu pour succéder à Arbeloa, il a toutefois calmé les spéculations : « Mon prochain objectif est de qualifier Benfica pour la Ligue des champions », a-t-il confié au journal Il Giornale.