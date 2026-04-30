Tebas se dit « ravi » à l’idée de voir Mourinho revenir dans l’élite du football espagnol. Alors que des rumeurs envoient le technicien portugais au Real Madrid pour ouvrir une nouvelle ère, le patron de LaLiga estime qu’un tel transfert serait bénéfique pour l’image de la compétition.

Interrogé sur un éventuel come-back du « Special One » sur le banc madrilène, Tebas a déclaré : « Si le Real Madrid et sa direction prennent cette décision, ce sera positif pour le club. Et Mourinho, c’est toujours un spectacle, et cela profite à la Liga. »