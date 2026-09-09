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Le président de la Liga, Javier Tebas, révèle ce qu’il pense vraiment de l’achat d’un club espagnol par Lionel Messi
Messi associé à une reprise d’un club espagnol
Des rumeurs ont émergé concernant un potentiel accord de principe pour que Messi rachète Eldense, club de deuxième division espagnole. Ces informations étonnantes suggèrent que la superstar de l’Inter Miami cherche à étendre son empire économique en devenant propriétaire du club basé à Alicante.
La nouvelle a rapidement attiré l’attention du président de la Liga, Tebas. Lors d’une présentation de l’album Panini LaLiga EA Sports mercredi, le patron du championnat a été directement interrogé sur la perspective d’un retour de l’ancien capitaine de Barcelone en Espagne dans un rôle de dirigeant.
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Tebas admet sa surprise face aux médias
Malgré sa position de premier plan au sommet du football espagnol, Tebas a reconnu qu’il n’avait aucune information interne sur ce possible rachat. Le dirigeant de la ligue a précisé qu’il n’avait eu connaissance de ces rumeurs extraordinaires qu’à travers la récente couverture médiatique.
« J’ai appris l’histoire d’Eldense par les médias », a admis Tebas, cité par Mundo Deportivo. « Je ne sais pas si c’est le cas ou non, si Messi l’a acheté ou non, si c’est un groupe ou lui. »
Bien que l’opération reste non confirmée par les parties officielles, la perspective de voir le lauréat du Ballon d’Or à huit reprises investir dans une équipe de deuxième division a suscité une immense excitation. Eldense évolue actuellement dans la très disputée deuxième division espagnole, et un nouvel investissement pourrait radicalement changer sa trajectoire.
Dans les pas de Ronaldo en tant que propriétaire
Si Messi finalise bien une prise de contrôle officielle d’Eldense, il ne serait pas la première icône mondiale du football à investir massivement dans un club espagnol. Tebas s’est empressé d’établir des parallèles naturels entre l’attaquant argentin et son rival de longue date, Cristiano Ronaldo. La superstar portugaise détient notamment une participation financière importante dans un autre club espagnol à la suite d’un investissement antérieur.
« Nous devons nous rappeler que Cristiano Ronaldo possède 25 % d’Almería, a ajouté Tebas. C’est un honneur que les deux plus grands joueurs du football mondial de ces dernières années envisagent d’investir une partie de leurs économies dans le football espagnol pour l’aider à se développer. »
- (C)Getty Images
L’expansion d’un empire commercial en pleine croissance
L’implication exacte de Messi avec Eldense reste à clarifier officiellement, que ce soit par les représentants du joueur ou par la direction du club. Les supporters et les observateurs du secteur suivront cela de près afin de voir si la reprise proposée se concrétise par un accord concret dans les semaines à venir.
Le joueur de 39 ans évolue actuellement en Major League Soccer avec l’Inter Miami, où il continue de battre des records sur les terrains. Cependant, une opération visant à acquérir Eldense marquerait une étape stratégique majeure dans la préparation de son après-carrière.
Pour l’instant, Eldense restera strictement concentré sur sa campagne actuelle en Segunda División et sur la réalisation de ses objectifs sportifs. Toute confirmation officielle de l’arrivée de Messi dans les instances dirigeantes transformerait sans aucun doute du jour au lendemain le profil mondial de ce club modeste.
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