Le président de la Liga, Javier Tebas, révèle ce qu’il pense vraiment de l’achat d’un club espagnol par Lionel Messi

Malgré sa position de premier plan au sommet du football espagnol, Tebas a reconnu qu’il n’avait aucune information interne sur ce possible rachat. Le dirigeant de la ligue a précisé qu’il n’avait eu connaissance de ces rumeurs extraordinaires qu’à travers la récente couverture médiatique.

« J’ai appris l’histoire d’Eldense par les médias », a admis Tebas, cité par Mundo Deportivo. « Je ne sais pas si c’est le cas ou non, si Messi l’a acheté ou non, si c’est un groupe ou lui. »

Bien que l’opération reste non confirmée par les parties officielles, la perspective de voir le lauréat du Ballon d’Or à huit reprises investir dans une équipe de deuxième division a suscité une immense excitation. Eldense évolue actuellement dans la très disputée deuxième division espagnole, et un nouvel investissement pourrait radicalement changer sa trajectoire.