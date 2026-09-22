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Le président de la Liga, Javier Tebas, fustige la pression « cruelle » du Real Madrid sur les arbitres après le derby madrilène controversé
Tebas critique les méthodes du Real Madrid
La tension née du récent derby madrilène entre l’Atletico et le Real ne s’est pas dissipée, Tebas entrant désormais dans la polémique. Le match, marqué par plusieurs décisions contestées de l’arbitre Ortiz Arias, a suscité d’importantes plaintes dans le camp du Real Madrid et de son entraîneur, Jose Mourinho. Tebas a clairement indiqué que, s’il reconnaît le droit d’être mécontent de l’arbitrage, il ne peut pas cautionner la campagne publique lancée par le club.
Il a fait part de sa désapprobation face à l’escalade de la rhétorique, déclarant : « Je comprends les plaintes, mais pas la manière dont elles ont été formulées. » Balayant l’idée que les officiels étaient les seuls responsables du résultat, Tebas a livré une évaluation tranchante de la conclusion du match en déclarant : « Le Real Madrid n’a pas perdu à cause de ces actions. »
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Guerre des mots avec Real Madrid TV
La tension a dépassé le terrain pour gagner la sphère numérique, l’Atlético ayant publié sur les réseaux sociaux un message disant : « Stop au harcèlement des arbitres maintenant. » Interrogé sur cette déclaration publique, Tebas a révélé qu’il n’avait pas encore vu ce tweet en particulier, mais il en a profité pour en remettre une couche sur la bataille juridique et éthique que la Liga mène actuellement contre la chaîne de télévision officielle du Real. La ligue a déjà signalé le club pour ses séquences diffusées avant et après les matches, dans lesquelles les arbitres sont passés au crible, une pratique que Tebas juge de plus en plus problématique pour l’intégrité de la compétition.
« Je n’ai pas vu le tweet. Nous avons dénoncé la conduite de Real Madrid Television il y a quelque temps et, après hier, nous devons poursuivre sur le plan éthique. C’est une manière injuste et cruelle de faire pression sur l’arbitre », a-t-il déclaré.
Interrogé sur le fait que l’arbitre soit devenu la figure centrale des discussions d’après-match, Tebas a choisi de ne pas aller plus loin dans la critique individuelle, se contentant de noter : « Les protagonistes sont ceux qui font les commentaires, donc je ne vais pas donner mon avis. »
Analyse des principaux points chauds du derby
Le match a été marqué par plusieurs incidents qui ont nécessité l’intervention de la VAR ou suscité un débat immédiat sur le terrain. L’un des moments les plus significatifs a concerné l’expulsion de Huijsen, une décision que Tebas a jugée entièrement justifiée au regard des Lois du jeu. Il n’a montré que peu de sympathie pour les protestations entourant cet incident précis, déclarant : « Un carton rouge qui était clairement un rouge, celui de Huijsen. »
En revanche, Tebas s’est montré moins convaincu par d’autres réclamations formulées par les visiteurs pendant la rencontre. Un tacle impliquant Cuti Romero et Jude Bellingham a également beaucoup fait parler, les joueurs et le staff de Madrid réclamant un carton rouge contre le défenseur argentin. Tebas n’était pas d’accord avec leur analyse, expliquant sa lecture de l’action en direct et au ralenti. « L’autre n’était pas un carton rouge. On voyait qu’il a d’abord touché le ballon », a-t-il affirmé.
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L’incident entre Kang-in Lee et Valverde
Un autre moment qui a suscité une vive controverse a été un tacle appuyé de Kang-in Lee sur Federico Valverde. L’international sud-coréen a semblé toucher la cheville du milieu uruguayen avec ses crampons, mais Ortiz Arias a choisi de ne pas sortir de carton, et l’équipe du VAR n’a pas recommandé de révision au bord du terrain.
Revenant sur la vitesse et la complexité de l’intervention, Tebas a admis qu’une sanction plus sévère aurait pu se défendre. « Un rouge peut être donné, cela peut ressembler à un rouge, et si vous le donnez, il ne se passe rien. Et sinon, l’action a été si rapide que je comprends ce qui s’est passé et c’est tout », a-t-il expliqué.
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