Le président de la Liga, Javier Tebas, fustige la pression « cruelle » du Real Madrid sur les arbitres après le derby madrilène controversé

La tension a dépassé le terrain pour gagner la sphère numérique, l’Atlético ayant publié sur les réseaux sociaux un message disant : « Stop au harcèlement des arbitres maintenant. » Interrogé sur cette déclaration publique, Tebas a révélé qu’il n’avait pas encore vu ce tweet en particulier, mais il en a profité pour en remettre une couche sur la bataille juridique et éthique que la Liga mène actuellement contre la chaîne de télévision officielle du Real. La ligue a déjà signalé le club pour ses séquences diffusées avant et après les matches, dans lesquelles les arbitres sont passés au crible, une pratique que Tebas juge de plus en plus problématique pour l’intégrité de la compétition.

« Je n’ai pas vu le tweet. Nous avons dénoncé la conduite de Real Madrid Television il y a quelque temps et, après hier, nous devons poursuivre sur le plan éthique. C’est une manière injuste et cruelle de faire pression sur l’arbitre », a-t-il déclaré.

Interrogé sur le fait que l’arbitre soit devenu la figure centrale des discussions d’après-match, Tebas a choisi de ne pas aller plus loin dans la critique individuelle, se contentant de noter : « Les protagonistes sont ceux qui font les commentaires, donc je ne vais pas donner mon avis. »