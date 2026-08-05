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Le président de la FIFA, Gianni Infantino, accusé de « chantage » par le patron de la Fédération jordanienne, alors que la pression s’accentue pour qu’il démissionne
Des allégations choquantes de conduite contraire à l’éthique
Dans un développement sensationnel qui a secoué le football mondial, le président de la Fédération jordanienne, le prince Ali bin Hussein, a accusé Infantino d’avoir eu recours au « chantage » pour obtenir un soutien politique. Ces accusations ont émergé à travers un communiqué extraordinaire dans lequel le dirigeant jordanien a détaillé comment la FIFA aurait retenu des fonds et une aide cruciaux tout en exigeant un soutien à la quatrième candidature d’Infantino à la présidence.
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Primes retenues et préoccupations éthiques
Dans une déclaration extraordinaire, Hussein a détaillé la pression présumée via les réseaux sociaux : « Il ne manque pas de problèmes concernant la FIFA. Permettez-moi de commencer par préciser certains d’entre eux du point de vue d’une fédération, en particulier celui de la Jordanie, qui dispute une Coupe du monde pour la première fois.
« Premièrement, faire entrer nos supporters aux États-Unis : tous n’ont pas obtenu de visa, même s’ils avaient des billets, qui, nous le savons aussi, ont été vendus à des prix exorbitants. Deuxièmement, nous sommes taxés par le gouvernement américain via la FIFA pour notre participation. Un argent qui devrait revenir aux joueurs et au staff. »
Les accusations sont allées plus loin, évoquant les récompenses financières de tournois précédents qui restent impayées malgré l’immense richesse de la FIFA. Hussein a ajouté : « Troisièmement, nous attendons depuis décembre l’argent destiné à nos joueurs pour la Coupe arabe au Qatar, qui est une compétition de la FIFA. L’argent que notre équipe devrait recevoir pour avoir atteint la finale n’a toujours pas été versé, alors que dans le même temps la FIFA se vante du nombre de milliards qu’elle a en réserve.
« Il est clair que le problème vient vraiment de la direction. Depuis des mois, la FIFA refuse de nous aider sur ces sujets comme sur d’autres, jusqu’à ce qu’il me soit communiqué verbalement pendant la Coupe du monde que si je soutenais Infantino, cela contribuerait grandement à aider notre fédération.
« En Jordanie, nous sommes fiers de défendre des valeurs éthiques. Nous ne l’avons pas soutenu auparavant et nous ne le ferons certainement pas maintenant. Mais toute cette situation s’apparente à du chantage et nous refusons d’y céder. »
Rébellion mondiale et menaces judiciaires
Le timing de ces allégations ne pourrait pas être pire pour Infantino, déjà ébranlé par l’effondrement du plan controversé de cession de la Coupe du monde qui aurait vu des investisseurs privés prendre des parts dans le tournoi. L’UEFA a adopté une position agressive, en appelant non seulement le président à démissionner, mais aussi en mettant en garde contre la destruction de toute preuve liée à l’affaire. L’instance dirigeante européenne est même allée jusqu’à adresser une mise en demeure officielle au patron de la FIFA, exigeant que tous les documents liés à la filiale commerciale avortée soient conservés. La pression monte, alors que l’on estime désormais que 91 nations s’opposent au maintien d’Infantino au pouvoir.
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Infantino se bat pour sa survie
En réponse à la crise grandissante, Infantino a tenu des réunions d’urgence au Maroc pour faire face à la rébellion interne au sein de son propre personnel, selon Sky News. Les retombées de l’échec du projet à 20 milliards de dollars ont laissé sa réputation en lambeaux, l’UEFA déclarant un manque total de confiance.
Malgré les appels de plus en plus nombreux à son départ, Infantino n’a toujours pas indiqué qu’il démissionnerait volontairement. Toutefois, la nature des allégations de chantage venues de Jordanie ajoute une nouvelle dimension, plus sombre, à la lutte politique. Alors que davantage d’associations membres réévaluent leur position, la possibilité d’un Congrès extraordinaire de la FIFA et d’un vote formel de défiance se profile de plus en plus à l’horizon.
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