Dans une déclaration extraordinaire, Hussein a détaillé la pression présumée via les réseaux sociaux : « Il ne manque pas de problèmes concernant la FIFA. Permettez-moi de commencer par préciser certains d’entre eux du point de vue d’une fédération, en particulier celui de la Jordanie, qui dispute une Coupe du monde pour la première fois.

« Premièrement, faire entrer nos supporters aux États-Unis : tous n’ont pas obtenu de visa, même s’ils avaient des billets, qui, nous le savons aussi, ont été vendus à des prix exorbitants. Deuxièmement, nous sommes taxés par le gouvernement américain via la FIFA pour notre participation. Un argent qui devrait revenir aux joueurs et au staff. »

Les accusations sont allées plus loin, évoquant les récompenses financières de tournois précédents qui restent impayées malgré l’immense richesse de la FIFA. Hussein a ajouté : « Troisièmement, nous attendons depuis décembre l’argent destiné à nos joueurs pour la Coupe arabe au Qatar, qui est une compétition de la FIFA. L’argent que notre équipe devrait recevoir pour avoir atteint la finale n’a toujours pas été versé, alors que dans le même temps la FIFA se vante du nombre de milliards qu’elle a en réserve.

« Il est clair que le problème vient vraiment de la direction. Depuis des mois, la FIFA refuse de nous aider sur ces sujets comme sur d’autres, jusqu’à ce qu’il me soit communiqué verbalement pendant la Coupe du monde que si je soutenais Infantino, cela contribuerait grandement à aider notre fédération.

« En Jordanie, nous sommes fiers de défendre des valeurs éthiques. Nous ne l’avons pas soutenu auparavant et nous ne le ferons certainement pas maintenant. Mais toute cette situation s’apparente à du chantage et nous refusons d’y céder. »