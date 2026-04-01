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Le président de la Fédération italienne de football est appelé à démissionner après l'échec de la Coupe du monde, tandis que le ministre des Sports exige une refonte complète du football national
Le ministre réclame un changement radical à la tête du gouvernement
Les répercussions de l'élimination lors de la finale des barrages de la Coupe du monde se font encore sentir. Après un match nul décevant (1-1) et une élimination aux tirs au but face à la Bosnie-Herzégovine mardi, le ministre italien des Sports, Andrea Abodi, n'a pas tardé à pointer du doigt l'instance dirigeante.
L'incapacité des Azzurri à décrocher leur place a déclenché une remise en question nationale. Dans une déclaration cinglante, Abodi a déclaré : « Je remercie l'équipe et l'entraîneur pour l'engagement dont ils ont fait preuve hier soir, mais il est évident que le football italien doit être reconstruit, et ce processus doit commencer par un renouvellement de la direction de la FIGC. »
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Le prestige national et une génération perdue
On ne saurait trop insister sur l’impact culturel de ce déclin. Pour un pays qui vit et respire ce sport, la perspective d’un vide de douze ans sur la scène internationale est une véritable tragédie sportive. Abodi a souligné que le football transcendait le simple divertissement, précisant : « Le football est un sport, et en ces temps de crise militaire et économique, il ne devrait pas être accablé de significations excessives. D'un autre côté, il est indéniable que le football est plus qu'un simple sport, surtout en Italie, où il fait désormais partie de la culture populaire, d'un rituel communautaire et d'une source de prestige international. » Il a ajouté : « Cela m'attriste de penser qu'il y a toute une génération d'enfants et de jeunes qui n'ont pas encore connu le frisson de voir l'équipe nationale jouer en Coupe du monde. »
Une pétition au Sénat vient s'ajouter à la pression croissante
La polémique politique s'est encore intensifiée, le président de la Lazio, Claudio Lotito, ayant déposé une pétition officielle au Sénat italien pour demander la démission du président de la FIGC, Gabriele Gravina. Selon TuttoMercatoWeb, le sénateur de Forza Italia en exercice utilise sa tribune politique pour faire pression sur la fédération. La Lazio a vu son dirigeant prendre cette mesure remarquable à la suite du désastre sur le terrain, déterminé à tenir l'instance dirigeante pleinement responsable de ce troisième échec consécutif en matière de qualification. Cette initiative sans précédent intensifie le climat hostile qui entoure les instances dirigeantes du football.
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Quelle sera la suite pour la fédération italienne ?
À l'avenir, le football italien va devoir faire face à une lutte de pouvoir acharnée. Malgré une pression croissante, Gravina semble déterminé à tenir bon et à échapper à toute responsabilité personnelle. Cependant, Abodi a rapidement rejeté ses excuses, exigeant que la fédération assume l'entière responsabilité de cet échec. Le ministre a conclu : « Je considère qu'il est objectivement injuste de nier sa propre responsabilité dans ce troisième échec consécutif de qualification pour la Coupe du monde en accusant les institutions de prétendues défaillances. L'Italie doit redevenir l'Italie, même dans le football mondial. »