Le président de la Fédération italienne de football est appelé à démissionner après l'échec de la Coupe du monde, tandis que le ministre des Sports exige une refonte complète du football national

Les répercussions de l'élimination lors de la finale des barrages de la Coupe du monde se font encore sentir. Après un match nul décevant (1-1) et une élimination aux tirs au but face à la Bosnie-Herzégovine mardi, le ministre italien des Sports, Andrea Abodi, n'a pas tardé à pointer du doigt l'instance dirigeante.

L'incapacité des Azzurri à décrocher leur place a déclenché une remise en question nationale. Dans une déclaration cinglante, Abodi a déclaré : « Je remercie l'équipe et l'entraîneur pour l'engagement dont ils ont fait preuve hier soir, mais il est évident que le football italien doit être reconstruit, et ce processus doit commencer par un renouvellement de la direction de la FIGC. »