Le président de la Fédération autrichienne estime qu’il est impossible de rivaliser avec un grand club pour Ralf Rangnick, mais il se dit confiant quant à la prolongation de son contrat

Le président du conseil de surveillance de la Fédération autrichienne de football (ÖFB), Josef Pröll, a affirmé sur la chaîne ORF que toutes les requêtes de l’actuel sélectionneur Ralf Rangnick avaient été satisfaites : « Nous le voulons, il connaît les points clés. Nous attendons sa décision dans les prochains jours ou semaines. Nous sommes confiants. Bien sûr, nous ne pouvons pas rivaliser financièrement avec des clubs comme l’AC Milan, mais nous estimons avoir satisfait à ses exigences et nous maintenons une relation franche et transparente. »