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Le président de la Fédération autrichienne estime qu’il est impossible de rivaliser avec un grand club pour Ralf Rangnick, mais il se dit confiant quant à la prolongation de son contrat

AC Milan
R. Rangnick
Mercato

Le président de la Fédération autrichienne s'est exprimé sur ORF au sujet de l'avenir de Ralf Rangnick.

Le compte à rebours a commencé pour Ralf Rangnick : d’ici quelques jours, l’expérimenté manager allemand de 67 ans devra trancher. D’un côté, la sélection autrichienne, qu’il conduira bientôt au Mondial américain, lui propose de prolonger son aventure en tant que sélectionneur. De l’autre, le Milan AC, séduit par son profil, lui offre un poste de directeur sportif au cœur du nouveau projet de Gerry Cardinale.

  • LA POSITION DE L'AUTRICHE

    Le président du conseil de surveillance de la Fédération autrichienne de football (ÖFB), Josef Pröll, a affirmé sur la chaîne ORF que toutes les requêtes de l’actuel sélectionneur Ralf Rangnick avaient été satisfaites : « Nous le voulons, il connaît les points clés. Nous attendons sa décision dans les prochains jours ou semaines. Nous sommes confiants. Bien sûr, nous ne pouvons pas rivaliser financièrement avec des clubs comme l’AC Milan, mais nous estimons avoir satisfait à ses exigences et nous maintenons une relation franche et transparente. »

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  • Et celle du Milan

    Ces derniers jours, malgré une situation pour le moins inhabituelle, le Milan AC a fait savoir qu’il ne s’inquiétait pas des retards pris dans la nomination des différents responsables administratifs et techniques. Le temps passe et il est normal que Gerry Cardinale attende désormais une réponse définitive de Rangnick d’ici vendredi de cette semaine au plus tard.