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Le président de la CONMEBOL affirme que la Coupe du monde 2030 se jouera sous la formule « tournoi à 64 équipes »
Les revendications d'un chef sud-américain
Le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez, a relancé les spéculations en annonçant sur les réseaux sociaux que la Coupe du monde 2030 pourrait compter 64 sélections participantes. Cette édition du centenaire, censée être coorganisée par l’Espagne, le Maroc et le Portugal, s’ouvrirait symboliquement par trois rencontres officielles en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. Cette annonce tonitruante intervient peu après que le tournoi nord-américain de 2026 a réussi son passage à 48 équipes, couronné par le sacre de l’Espagne.
- AFP
Les dirigeants évoquent la croissance du tournoi
Dans un message publié sur la plateforme X, Dominguez a déclaré : « En 2030, la Coupe du monde se déroulera en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, ce qui représente une formidable opportunité pour le football de célébrer le centenaire de la Coupe du monde avec un tournoi réunissant 64 équipes. »
Bien qu’aucune confirmation officielle de la FIFA ne soit intervenue à ce stade, le président Infantino a déjà manifesté son intention d’étudier une nouvelle extension de l’épreuve. Interrogé par la chaîne suisse Blue Sport, il a déclaré : « C’est certainement une question qui sera examinée et débattue au sein des comités compétents après cette Coupe du monde.
« Quand on organise une Coupe du monde, il est important de l’organiser pour le monde entier. Il ne s’agit pas seulement de l’Europe et de l’Amérique du Sud, mais bien du monde entier, en réalité. Chaque nation doit pouvoir rêver de participer à la Coupe du monde.
« Nous constatons que le niveau des équipes est extrêmement élevé et qu’il ne cesse de s’améliorer partout dans le monde. Si l’on ne donne pas aux petits pays la chance de participer à la Coupe du monde, ils perdent également la motivation nécessaire pour continuer à progresser. »
Les modifications de format impactent le calendrier
La proposition d’organiser une Coupe du monde à 64 équipes bouleverserait complètement la structure du tournoi, avec 128 matchs au programme, soit le double du format classique à 32 équipes. Ce système diviserait probablement la phase préliminaire en 16 groupes de quatre, faisant passer le nombre de matchs de la phase de poules de 72 à 96. L’allongement de la compétition à six semaines risque d’aggraver les conflits de calendrier avec les clubs, les joueurs devant s’engager pendant près de deux mois, préparations d’avant-tournoi comprises.
- Getty
La FIFA examine les obstacles à son expansion.
Les instances dirigeantes de la FIFA doivent tenir une série de comités internes pour examiner en profondeur la faisabilité du projet d'élargissement. L'instance mondiale du football doit trouver un équilibre délicat entre la commercialisation de la compétition et la vive opposition des syndicats de joueurs et des clubs concernant la charge de travail des athlètes. Le format définitif de la compétition sera officiellement dévoilé lors d'un prochain Congrès de la FIFA.
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