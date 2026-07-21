Le président de la CONMEBOL affirme que la Coupe du monde 2030 se jouera sous la formule « tournoi à 64 équipes »

Dans un message publié sur la plateforme X, Dominguez a déclaré : « En 2030, la Coupe du monde se déroulera en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, ce qui représente une formidable opportunité pour le football de célébrer le centenaire de la Coupe du monde avec un tournoi réunissant 64 équipes. »

Bien qu’aucune confirmation officielle de la FIFA ne soit intervenue à ce stade, le président Infantino a déjà manifesté son intention d’étudier une nouvelle extension de l’épreuve. Interrogé par la chaîne suisse Blue Sport, il a déclaré : « C’est certainement une question qui sera examinée et débattue au sein des comités compétents après cette Coupe du monde.

« Quand on organise une Coupe du monde, il est important de l’organiser pour le monde entier. Il ne s’agit pas seulement de l’Europe et de l’Amérique du Sud, mais bien du monde entier, en réalité. Chaque nation doit pouvoir rêver de participer à la Coupe du monde.

« Nous constatons que le niveau des équipes est extrêmement élevé et qu’il ne cesse de s’améliorer partout dans le monde. Si l’on ne donne pas aux petits pays la chance de participer à la Coupe du monde, ils perdent également la motivation nécessaire pour continuer à progresser. »