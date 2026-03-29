Le président de la CAF à propos de la Coupe d'Afrique des nations au Maroc : « Mon message au Sénégal ? Nous sommes tous Africains, le football doit nous unir. Nous respecterons la décision du TAS »

L'affaire de laCoupe d'Afrique des nations attribuée d'office au Maroc par la CAF continue de faire débat.

En marge de la réunion du Comité exécutif qui s'est tenue aujourd'hui, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, s'est exprimé sur les événements de ces dernières semaines, notamment après le recours déposé par le Sénégal auprès du TAS.

Voici ses propos : « Nous devons tourner la page. Nous devons continuer à travailler pour développer le football. Nous devons soutenir chaque nation qui disputera la Coupe du monde. Mon message aux Sénégalais est le suivant : nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Nous sommes tous Africains. J’ai adressé le même message aux Marocains. De nombreux Sénégalais vivent au Maroc. Nous n’utiliserons pas le football pour diviser les gens, il doit servir à les unir ».