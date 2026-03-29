Goal.com
En direct
Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduit par

Le président de la CAF à propos de la Coupe d'Afrique des nations au Maroc : « Mon message au Sénégal ? Nous sommes tous Africains, le football doit nous unir. Nous respecterons la décision du TAS »

Sénégal vs Maroc
Sénégal
Maroc
Africa Cup of Nations

Les propos du président de la Confédération africaine de football.

L'affaire de laCoupe d'Afrique des nations attribuée d'office au Maroc par la CAF continue de faire débat.

En marge de la réunion du Comité exécutif qui s'est tenue aujourd'hui, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, s'est exprimé sur les événements de ces dernières semaines, notamment après le recours déposé par le Sénégal auprès du TAS.

Voici ses propos : « Nous devons tourner la page. Nous devons continuer à travailler pour développer le football. Nous devons soutenir chaque nation qui disputera la Coupe du monde. Mon message aux Sénégalais est le suivant : nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Nous sommes tous Africains. J’ai adressé le même message aux Marocains. De nombreux Sénégalais vivent au Maroc. Nous n’utiliserons pas le football pour diviser les gens, il doit servir à les unir ».

  • LA DÉCISION DU TAS SERA RESPECTÉE

    Motsepe a ensuite ajouté qu'il se rendrait au Sénégal dans les prochaines semaines, soulignant qu'il n'y aurait aucun commentaire sur la décision qui sera prise par le TAS, suite au recours déposé par les Sénégalais contre la décision de la CAF de leur retirer sur le tapis vert la Coupe d'Afrique qu'ils avaient remportée sur le terrain : « Quelle que soit la décision du TAS, nous la respecterons ».

    • Publicité

  • QUE S'ÉTAIT-IL PASSÉ ?

    Revenons en arrière et résumons ce qui s'est passé jusqu'à présent.

    La Confédération africaine a attribué la victoire par forfait (et par conséquent le trophée) de la finale de la Coupe d'Afrique au Maroc, suite à l'abandon du terrain par le Sénégal après le penalty sifflé en faveur de l'équipe marocaine. La CAF s'était exprimée dans un communiqué expliquant quelles règles avaient été enfreintes et pourquoi elle estimait nécessaire d'appliquer ces décisions.

    Par la suite, la fédération sénégalaise a décidé de saisir le TAS afin de faire annuler cette décision et de faire valoir la Coupe remportée sur le terrain.

Matchs Amicaux
Maroc crest
Maroc
MAR
Paraguay crest
Paraguay
PAR