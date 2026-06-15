Le président de l’Eintracht déclare : « Personne au Milan ne nous a contactés au sujet de Krosche, il reste ici. » Reste à savoir quelle indemnité serait nécessaire pour le libérer

Markus Krösche vers Milan ? Le dirigeant de l’Eintracht Francfort coupe court aux spéculations : « Personne ne nous a contactés et rien n’indique qu’il veuille partir ». Interrogé par Bild, Mathias Beck, président du conseil de surveillance du club allemand, confirme : «Personne de l’AC Milan ne nous a contactés au sujet de Markus Krösche. Et, en tant que comité exécutif de l’Eintracht, après en avoir discuté avec lui, nous n’avons aucun signe indiquant qu’il souhaite quitter le club avant l’expiration de son contrat en 2028.»