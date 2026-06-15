Markus Krösche vers Milan ? Le dirigeant de l’Eintracht Francfort coupe court aux spéculations : « Personne ne nous a contactés et rien n’indique qu’il veuille partir ». Interrogé par Bild, Mathias Beck, président du conseil de surveillance du club allemand, confirme : «Personne de l’AC Milan ne nous a contactés au sujet de Markus Krösche. Et, en tant que comité exécutif de l’Eintracht, après en avoir discuté avec lui, nous n’avons aucun signe indiquant qu’il souhaite quitter le club avant l’expiration de son contrat en 2028.»
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Le président de l’Eintracht déclare : « Personne au Milan ne nous a contactés au sujet de Krosche, il reste ici. » Reste à savoir quelle indemnité serait nécessaire pour le libérer
LE RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE ET LE DIRECTEUR SPORTIF
Le Milan AC cherche toujours son futur responsable technique. Selon les dernières informations, Timmo Hardung, l’actuel directeur sportif du club allemand, pourrait rejoindre les Rossoneri. En attendant, le club lombard a déjà comblé le premier poste vacant de son organigramme en nommant Ruben Amorim au poste d’entraîneur. Si le dirigeant allemand se montre séduit par l’idée de rejoindre les Rossoneri, il a toutefois posé une condition claire lors de ses entretiens avec Gerry Cardinale : disposer d’une liberté totale, y compris sur le choix de ses collaborateurs.
LE CONTRAT ET L’INDEMNISATION
Après avoir examiné les demandes de Krosche, une autre question, plus épineuse, demeure : le statut de l’Eintracht Francfort. Comme l’a confirmé le président du club, le dirigeant est sous contrat jusqu’au 30 juin 2028, suite à la prolongation signée en 2024, et siège également au conseil d’administration. Pour le libérer en direction de Milan, l’Eintracht réclame donc une indemnité non négligeable, estimée entre 7,5 et 10 millions d’euros.
« Pas de commentaire »
Selon Kicker, le Milan s’intéresserait au directeur technique de l’Eintracht Francfort. Interrogé par le magazine sportif allemand, ce dernier a éludé les questions sur son avenir et refusé de commenter les rumeurs.