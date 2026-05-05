L’état de forme de l’attaquant vedette Julián Álvarez, touché à la cheville, était l’un des principaux sujets d’actualité. Mais le président Cerezo a rapidement dissipé les doutes en confirmant que l’avant-centre semblait en pleine possession de ses moyens lors du déplacement à Londres ce lundi.

Avec l’attaquant dans le onze de départ, l’Atlético Madrid dispose d’une arme redoutable. Soulignant l’importance de l’événement, il a conclu : « C’est une occasion historique, car atteindre la finale, c’est entrer dans l’histoire. Nous arrivons avec beaucoup d’espoir. Les joueurs sont très enthousiastes et tout le monde veut être en finale. »