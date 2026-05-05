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Le président de l’Atlético Madrid promet de prendre sa revanche sur Arsenal, dont le match est programmé en début de journée, tandis que les hommes de Diego Simeone briguent une place en finale de la Ligue des champions
Un choc des cultures avant le match
La différence culturelle entre l'Espagne et l'Angleterre s'est illustrée autour de la table. En marge de la réunion officielle avec les dirigeants d'Arsenal, près de l'Emirates Stadium, Cerezo a confié aux médias être surpris par l'heure du repas d'avant-match, fixée à 11h30. Le président a révélé que le déjeuner était prévu à 11 h 30, heure locale, une heure qui contraste fortement avec les habitudes madrilènes, où l’on dîne généralement en fin d’après-midi. Trouvant la situation amusante, il a plaisanté sur une éventuelle riposte : « Quand ils viendront à Madrid, nous le prendrons à trois heures de l’après-midi. »
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La confiance règne au sein de l'équipe de Simeone
Au-delà des plaisanteries culinaires, l’attention reste résolument tournée vers la tâche sportive qui nous attend ce mardi. L’équipe de Diego Simeone est arrivée à Londres avec un score de 1-1, après un match aller très tendu. Cerezo reste convaincu que le club de Liga a ce qu’il faut. « Il y a toujours de la pression, mais il faut garder son calme et sa sérénité. C’est un match difficile. En quatre-vingt-dix minutes, l’une des deux équipes se qualifiera pour la finale ; ce sera difficile, mais nous sommes habitués à ce genre de rendez-vous et tout devrait bien se passer. Dans ce type de rencontres, on souffre toujours, mais nous avons une confiance totale en l’équipe et je suis convaincu que nous allons gagner. À Londres, nous l’avions déjà fait et maintenant, nous devons réécrire l’histoire avec d’autres effectifs ; prochain épisode : le Bayern, pour renouer avec d’autres époques », a-t-il conclu.
La condition physique de Julian Álvarez et ses ambitions européennes
L’état de forme de l’attaquant vedette Julián Álvarez, touché à la cheville, était l’un des principaux sujets d’actualité. Mais le président Cerezo a rapidement dissipé les doutes en confirmant que l’avant-centre semblait en pleine possession de ses moyens lors du déplacement à Londres ce lundi.
Avec l’attaquant dans le onze de départ, l’Atlético Madrid dispose d’une arme redoutable. Soulignant l’importance de l’événement, il a conclu : « C’est une occasion historique, car atteindre la finale, c’est entrer dans l’histoire. Nous arrivons avec beaucoup d’espoir. Les joueurs sont très enthousiastes et tout le monde veut être en finale. »
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En attendant la grande finale
Si Madrid s’impose chez Arsenal, le club espagnol se qualifiera pour la finale. En cas de victoire, il affrontera le vainqueur de la double confrontation entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, qui mène 5-4 après l’aller en France.