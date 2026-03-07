Le président de l'Atlético Madrid confirme que le transfert d'Antoine Griezmann à Orlando City est annulé et laisse entendre que le joueur emblématique du club restera « deux ans de plus »

Le joueur de 34 ans était fortement pressenti pour quitter le club ce mois-ci, certaines informations suggérant que son match de cette semaine contre la Real Sociedad pourrait être son dernier sous le maillot des Colchoneros. Cependant, avant le match de Liga de samedi, Alemany a clairement affirmé que le meilleur buteur de l'histoire du club n'irait nulle part.

« Je vous ai déjà dit qu'il avait encore deux ans de contrat avec nous. Je ne vois pas de changement majeur. Antoine est dans une forme extraordinaire, il joue très bien. Ils vont l'applaudir comme toujours. Je maintiens ma position, il a un contrat, il va rester avec nous. La boucle est bouclée et nous sommes revenus au point de départ. Il réalise des performances spectaculaires et c'est le plus important. Il va rester avec nous, il va continuer avec nous, un point c'est tout », a déclaré Alemany.

