Le président de l'Atlético Madrid confirme que le transfert d'Antoine Griezmann à Orlando City est annulé et laisse entendre que le joueur emblématique du club restera « deux ans de plus »
Griezmann reste à l'Atlético
Le joueur de 34 ans était fortement pressenti pour quitter le club ce mois-ci, certaines informations suggérant que son match de cette semaine contre la Real Sociedad pourrait être son dernier sous le maillot des Colchoneros. Cependant, avant le match de Liga de samedi, Alemany a clairement affirmé que le meilleur buteur de l'histoire du club n'irait nulle part.
« Je vous ai déjà dit qu'il avait encore deux ans de contrat avec nous. Je ne vois pas de changement majeur. Antoine est dans une forme extraordinaire, il joue très bien. Ils vont l'applaudir comme toujours. Je maintiens ma position, il a un contrat, il va rester avec nous. La boucle est bouclée et nous sommes revenus au point de départ. Il réalise des performances spectaculaires et c'est le plus important. Il va rester avec nous, il va continuer avec nous, un point c'est tout », a déclaré Alemany.
À la conquête des trophées dans la capitale
La décision de rester serait motivée par le désir ardent de Griezmann de mettre fin à une longue période sans trophée avec les Rojiblancos. Bien qu'il ait atteint le statut de légende dans la capitale espagnole, le vainqueur de la Coupe du monde a manqué le titre de champion 2021 du club pendant son passage à Barcelone. Aujourd'hui, alors que l'Atleti est qualifié pour la finale de la Copa del Rey, le Français est impatient de remporter un dernier titre majeur sous la houlette de Diego Simeone.
Alemany a rejeté l'idée d'un transfert imminent en Amérique du Nord, qualifiant les rumeurs concernant Orlando City de simples spéculations. Il a souligné que l'attaquant était « concentré sur l'avenir », alors que le club aborde une période décisive sur plusieurs fronts, notamment avec un match retour crucial en Ligue des champions contre Tottenham et la finale de la coupe nationale mentionnée ci-dessus.
Simeone soutient son lieutenant
L'incertitude autour de Griezmann avait même touché l'entraîneur Diego Simeone, qui s'était auparavant exprimé avec résignation sur l'avenir de sa star. Après la victoire en demi-finale contre Barcelone, le coach argentin s'est montré franc sur la situation, déclarant : « J'espère qu'il jouera la finale, il le mérite plus que quiconque. Sa qualité et son talent resteront avec lui toute sa vie. Je l'aime beaucoup et je veux toujours le meilleur pour lui, mais j'espère qu'il pourra jouer cette finale. »
Avec Griezmann toujours dans ses rangs, l'Atleti peut continuer à compter sur son principal moteur créatif sans craindre de devoir réinventer sa structure offensive en cours de saison.
Gestion de la charge de travail
Alors que la fin de la saison approche, Alemany a également évoqué la politique de rotation de l'équipe, qui s'est avérée nécessaire compte tenu de sa participation à trois compétitions. Au sujet du calendrier chargé, il a déclaré : « Nous avons la chance de pouvoir effectuer des rotations, ce qui signifie que nous sommes présents dans toutes les compétitions. C'est un problème et une raison de parler de rotations, mais c'est fantastique que nous puissions effectuer des rotations. »
Concernant les différences de temps de repos par rapport à leurs rivaux, le directeur est resté pragmatique quant aux défis à venir. « Cette question des jours de repos n'a parfois pas de rapport direct avec les performances de l'équipe. Nous savons que mardi, il y a un match fondamental dans la saison, mais celui d'aujourd'hui est également fondamental. Nous sommes là, avec les assiettes, à essayer de sauver tout le monde. Pour cela, nous avons un effectif important », a conclu Alemany.
