Le président de l’Atlético évoque son « bon ami Joan Laporta » : nouveau rebondissement dans la saga du transfert de Julián Álvarez

Alvarez, actuellement engagé avec l’Argentine au Mondial, a profité de son séjour aux États-Unis pour annoncer publiquement son souhait de changer de club. « Ce n’est sans doute pas le moment idéal pour en parler, mais je ne peux pas faire comme si de rien n’était », a-t-il confié à ESPN. « Je veux rester honnête. J’ai eu des discussions franches avec les dirigeants du club. Je pense qu’un transfert serait la meilleure issue pour tout le monde et je veux poursuivre mes rêves. »

Pour le président de l’Atlético, Cerezo, cela ne change rien : « Nous faisons tous des erreurs dans la vie. » Alvarez a rejoint Madrid à l’été 2024 pour 75 millions d’euros. La saison dernière, il a inscrit 20 buts et délivré neuf passes décisives en 49 matchs officiels pour l’Atlético. Lors de la Coupe du monde, Alvarez fait partie du onze de départ de l’Argentine. Lors de la victoire 3-1 en quart de finale contre la Suisse, il a inscrit le but décisif du 2-1 en prolongation, son unique point marqué depuis le début du tournoi. Dimanche, l’Argentine affrontera l’Espagne en finale (21 h).