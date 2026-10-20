Le président de l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, appelle à l’apaisement dans le conflit entre le Real Madrid et l’arbitrage en Liga

Le football espagnol est récemment marqué par des tensions croissantes entre le Real et les instances dirigeantes de la ligue au sujet de la qualité de l’arbitrage. S’exprimant en Allemagne avant la rencontre européenne de l’Atletico face à Stuttgart, Cerezo a clairement indiqué qu’il jugeait le climat actuel néfaste pour le sport. Il a souligné que les dirigeants avaient la responsabilité de montrer l’exemple et d’apaiser les tensions qui se sont exacerbées ces dernières semaines.

« Dans le football, en général, il ne doit pas y avoir de guerre, encore moins entre les dirigeants », a expliqué le président de l’Atletico, cité par COPE. Malgré cet appel à l’apaisement, le président a reconnu qu’aucun club n’échappait à la frustration suscitée par les décisions arbitrales. « Nous nous plaignons tous de tout, n’est-ce pas ? Nous nous sommes plaints aussi, et nous continuerons probablement à le faire », a-t-il ajouté.