AFP
Traduit par
Le président de l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, appelle à l’apaisement dans le conflit entre le Real Madrid et l’arbitrage en Liga
Cerezo appelle au calme sur fond de conflits au sein du conseil d’administration
Le football espagnol est récemment marqué par des tensions croissantes entre le Real et les instances dirigeantes de la ligue au sujet de la qualité de l’arbitrage. S’exprimant en Allemagne avant la rencontre européenne de l’Atletico face à Stuttgart, Cerezo a clairement indiqué qu’il jugeait le climat actuel néfaste pour le sport. Il a souligné que les dirigeants avaient la responsabilité de montrer l’exemple et d’apaiser les tensions qui se sont exacerbées ces dernières semaines.
« Dans le football, en général, il ne doit pas y avoir de guerre, encore moins entre les dirigeants », a expliqué le président de l’Atletico, cité par COPE. Malgré cet appel à l’apaisement, le président a reconnu qu’aucun club n’échappait à la frustration suscitée par les décisions arbitrales. « Nous nous plaignons tous de tout, n’est-ce pas ? Nous nous sommes plaints aussi, et nous continuerons probablement à le faire », a-t-il ajouté.
- Getty Images Entertainment
Aux côtés des arbitres
Cerezo s'est également empressé de défendre le corps arbitral, estimant que les erreurs font partie de la dimension humaine du sport. Selon lui, les arbitres méritent d'être soutenus plutôt que constamment condamnés, surtout lorsqu'ils doivent prendre des décisions en une fraction de seconde sans disposer de plusieurs angles de vue télévisés. Cette position tranche avec le discours plus virulent souvent tenu par d'autres grands clubs du championnat, qui s'estiment lésés par de récentes interventions de la VAR.
« Nous pensons qu'il faut être à leurs côtés, car les arbitres commettent des erreurs lorsqu'ils ne voient pas l'action », a ajouté Cerezo. Cette position a été mise à l'épreuve lorsqu'il a été interrogé sur un incident controversé impliquant Arda Guler lors du match du Real Madrid contre Villarreal. Cerezo s'est montré catégorique : « Je l'ai vu clairement, mais peut-être que l'arbitre ne l'a pas vu. Je suis convaincu que s'il le voit, il siffle. S'il ne le voit pas, eh bien, j'imagine que c'est pour cela qu'il n'a pas sifflé. »
Simeone et le rêve européen
Revenant aux ambitions de l’Atlético, Cerezo a salué l’influence de Diego Simeone, qui incarne selon lui parfaitement l’identité du club. L’entraîneur argentin a présidé à une période de stabilité et de succès sans précédent au Metropolitano, même si la Ligue des champions reste le seul grand trophée qui manque à son palmarès. Cerezo garde l’espoir que l’effectif actuel parviendra enfin à combler ce manque et à triompher sur la scène européenne sous la direction d’El Cholo.
« Diego est un entraîneur qui a tout prouvé. Avec nous, il a tout accompli et, pratiquement, il ne nous reste plus qu’à remporter la Ligue des champions », a déclaré Cerezo.
- AFP
De l’optimisme pour la dernière ligne droite
Alors que le club se prépare à affronter Stuttgart, Cerezo a souligné la nécessité d’obtenir un résultat positif à l’extérieur pour conserver ses chances d’atteindre la finale. Il a décrit le groupe actuel comme une « grande équipe » et salué sa concentration durant une période exigeante du calendrier.
Pour conclure, le président s’est projeté vers la remise des trophées en fin de saison. « Nous allons bien terminer et obtenir ce que nous voulons, à savoir des titres et des victoires », a-t-il déclaré.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles