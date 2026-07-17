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Julian AlvarezGetty Images
Adhe Makayasa

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Le président de l’Atlético de Madrid assure que « Joan Laporta sait où Julian Álvarez jouera la saison prochaine », après que Barcelone a fixé la date limite des transferts

Mercato
J. Alvarez
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Atlético Madrid

Le président de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a répondu fermement à son homologue barcelonais, Joan Laporta, au sujet de la saga des transferts qui entoure actuellement Julián Álvarez. L'attaquant avait publiquement demandé à quitter le club cet été pendant la Coupe du monde, ce qui a poussé le grand club catalan à lancer une offre à durée limitée qui a exacerbé les tensions entre les deux clubs.

  • L'avenir d'Alvarez suscite des tensions

    Le président de l’Atlético, Cerezo, a de nouveau évoqué l’avenir d’Alvarez, alors que le FC Barcelone manifeste un intérêt soutenu pour l’attaquant. L’international argentin a officiellement demandé à être transféré en pleine Coupe du monde 2026. Malgré cette requête, l’Atlético, sous la houlette de Diego Simeone, reste fermement déterminé à conserver son buteur et dément toute possibilité de départ vers ses rivaux de Liga cet été.


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  • Joan Laporta AFP/Josep Lago

    Laporta lance un avertissement concernant les transferts

    Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a prévenu que l’offre présentée par le club pour recruter l’attaquant argentin n’était pas valable éternellement. « Nous ne nous plierons pas aux exigences de quiconque. C’est nous qui fixons le tempo. Nous avons fait une offre, mais elle n’est ni à durée indéterminée ni illimitée.

    Nous verrons combien de temps elle restera valable. Nous avons déjà fait part de notre intention de recruter le joueur demandé par l’entraîneur et le staff technique. Nous l’apprécions beaucoup et je pense que c’est un joueur fantastique. »

    Il a également ajouté : « Je comprends que nous entretenions de très bonnes relations avec eux. Il y a eu une certaine confusion concernant l’offre que nous avons faite, et j’ai clarifié les choses. Nous n’avons pas exercé davantage de pression sur eux. J’ai simplement précisé que, tant qu’ils n’ont pas d’alternative, cette offre reste valable. Et c’est là que cela s’est arrêté. Pour l’instant, le dossier n’a pas évolué davantage. »

  • Cerezo rejette l'ultimatum du Barça

    En réponse à cet ultimatum, Cerezo a affiché une position ferme devant les médias, réaffirmant que le club détenait les droits du joueur, sous contrat jusqu’en juin 2030. « Joan Laporta est un bon ami, un excellent président, et il sait très bien, tout comme vous tous, où Julian Alvarez jouera l’année prochaine », a-t-il déclaré.

    Interrogé sur la possibilité que la direction du club soit prête à pardonner les agissements de l'attaquant à l'origine de ces rumeurs, il a ajouté : « Dans la vie, on fait tous des erreurs, tout peut être pardonné. J'insiste sur le fait qu'il est un joueur de l'Atlético de Madrid. »

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  • Julian AlvarezGetty Images

    La finale de la Coupe du monde : l'affrontement décisif

    L’avenir de l’ancien joueur de Manchester City ne devrait se clarifier qu’après ses engagements internationaux. Alvarez se prépare actuellement à disputer la finale de la Coupe du monde avec l’Argentine, opposée à l’Espagne dimanche. Cette affiche, programmée en Amérique du Nord, s’annonce comme un duel acharné, avant que l’attaquant ne règle son avenir à long terme en club.

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