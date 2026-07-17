Le président de l’Atlético de Madrid assure que « Joan Laporta sait où Julian Álvarez jouera la saison prochaine », après que Barcelone a fixé la date limite des transferts

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a prévenu que l’offre présentée par le club pour recruter l’attaquant argentin n’était pas valable éternellement. « Nous ne nous plierons pas aux exigences de quiconque. C’est nous qui fixons le tempo. Nous avons fait une offre, mais elle n’est ni à durée indéterminée ni illimitée.

Nous verrons combien de temps elle restera valable. Nous avons déjà fait part de notre intention de recruter le joueur demandé par l’entraîneur et le staff technique. Nous l’apprécions beaucoup et je pense que c’est un joueur fantastique. »

Il a également ajouté : « Je comprends que nous entretenions de très bonnes relations avec eux. Il y a eu une certaine confusion concernant l’offre que nous avons faite, et j’ai clarifié les choses. Nous n’avons pas exercé davantage de pression sur eux. J’ai simplement précisé que, tant qu’ils n’ont pas d’alternative, cette offre reste valable. Et c’est là que cela s’est arrêté. Pour l’instant, le dossier n’a pas évolué davantage. »