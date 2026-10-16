Le président de Getafe, Angel Torres, confirme des négociations inattendues pour recruter l’ailier anglais Jadon Sancho

Getafe tente de réaliser l’un des coups les plus audacieux du mercato cette saison en cherchant à recruter Sancho. Même si Getafe n’est pas une destination habituelle pour un joueur de son profil, le club s’est forgé une réputation en offrant à des joueurs de haut niveau un cadre propice pour retrouver leur meilleur niveau dans un nouvel environnement. Le club est convaincu qu’une solution peut être trouvée pour faire venir l’ancienne star du Borussia Dortmund au Coliseum.

Parallèlement à ses démarches pour Sancho, Getafe travaille également au retour de Dani Parejo dans la capitale. Le meneur de jeu de Villarreal est considéré comme l’un des joueurs les plus réguliers de l’histoire de la Liga et apporterait une grande expérience au milieu de terrain de Getafe.