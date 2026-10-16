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Le président de Getafe, Angel Torres, confirme des négociations inattendues pour recruter l’ailier anglais Jadon Sancho
Les petits clubs madrilènes préparent un coup ambitieux
Getafe tente de réaliser l’un des coups les plus audacieux du mercato cette saison en cherchant à recruter Sancho. Même si Getafe n’est pas une destination habituelle pour un joueur de son profil, le club s’est forgé une réputation en offrant à des joueurs de haut niveau un cadre propice pour retrouver leur meilleur niveau dans un nouvel environnement. Le club est convaincu qu’une solution peut être trouvée pour faire venir l’ancienne star du Borussia Dortmund au Coliseum.
Parallèlement à ses démarches pour Sancho, Getafe travaille également au retour de Dani Parejo dans la capitale. Le meneur de jeu de Villarreal est considéré comme l’un des joueurs les plus réguliers de l’histoire de la Liga et apporterait une grande expérience au milieu de terrain de Getafe.
- AFP
Torres révèle un double coup avec Sancho et Parejo
Torres a rendu la nouvelle publique juste avant le match de son équipe en Ligue Conférence à Craiova, révélant que les bases d’un accord étaient déjà en train d’être posées. C’est un signal fort envoyé par le club basé à Madrid, qui cherche à remonter au classement du championnat d’Espagne. Le président a laissé entendre que ces négociations à forts enjeux entraient dans une phase décisive et pourraient aboutir avant la fin du mois.
Évoquant les projets ambitieux du club, Torres a cité les noms actuellement à l’étude. « Nous discutons avec Sancho, comme nous le faisions il y a trois ou quatre mois. Parejo pourrait aussi être une autre option. Nous devrions être en mesure de confirmer la semaine prochaine si nous concluons ou non ces négociations », a déclaré le président de Getafe à Movistar Plus.
Des obstacles financiers pour le transfert de Sancho
Si l’intérêt du club espagnol est concret, l’opération reste compliquée par l’écart financier important entre le budget du club et les attentes du joueur. Sancho réclamerait un salaire d’environ quatre millions d’euros, une somme qui représenterait un investissement considérable pour un club de la taille de Getafe. Le président étudie des solutions financières créatives pour que ce transfert ne compromette pas la viabilité à long terme du club, compte tenu des contrôles économiques stricts de la Liga.
Selon AS, Torres est prêt, pour faciliter ces opérations, à recourir à un mécanisme financier similaire à celui utilisé pour l’acquisition de Dani Carvajal, reposant sur une garantie personnelle ou un aval du président lui-même. Grâce à ces garanties financières personnelles, Getafe espère combler l’écart et satisfaire aux exigences d’enregistrement imposées par les autorités de la Liga.
- Getty Images Sport
Sancho en quête d’un nouveau départ pour sa carrière
Pour Sancho, un départ à Madrid représente une occasion décisive de redorer son image après plusieurs années difficiles. Le joueur de 26 ans peine à retrouver de la régularité depuis ses meilleures années au Borussia Dortmund, et plusieurs transferts envisagés vers différents championnats européens ne se sont pas concrétisés récemment. Trouver un club où il pourrait être la pièce maîtresse de l’attaque sous les ordres d’un entraîneur exigeant comme Jose Bordalas pourrait lui permettre de relancer sa carrière.
Récemment libre de tout contrat, Sancho a vu ses représentants proposer ses services à plusieurs clubs, dont le club russe de Krasnodar, sans qu’aucun accord soit trouvé.
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