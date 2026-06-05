Le président de Fenerbahçe a été condamné à de la prison pour des paris illégaux, à quelques jours seulement de l’élection à la tête du club stambouliote

Le tribunal a acquitté les coaccusés Emre Eren et Azade Zeynep Haksal des mêmes chefs d’accusation. Malgré les lourdes peines infligées aux autres prévenus, l’équipe de Saran estime que cette décision sera infirmée en appel.

Yigit a déclaré : « Nous informons le public qu’un recours sera formé et que nous défendrons nos clients jusqu’au bout. Nous sommes convaincus que la justice finira par prévaloir et que tous nos joueurs seront acquittés. »