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Le président de Fenerbahçe a été condamné à de la prison pour des paris illégaux, à quelques jours seulement de l’élection à la tête du club stambouliote
Saran a été condamné à une peine d’emprisonnement.
Le président de Fenerbahce, Saran, et son frère Alan Kenan ont été condamnés par un tribunal d’Istanbul à deux ans et six mois de prison. Les deux prévenus, qui n’ont pas assisté à l’audience de la 23e chambre pénale de première instance, doivent également s’acquitter d’une amende individuelle d’environ 9 000 livres sterling. Le procès faisait suite à un acte d’accusation alléguant la diffusion de publicités illégales pour des jeux d’argent pendant un match de football retransmis par un groupe médiatique appartenant à Saran.
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L'équipe juridique annonce qu'elle fera appel
Le représentant légal de la Fédération turque de football a demandé des sanctions, tandis que les avocats de la défense ont plaidé l’acquittement. Après le verdict, l’avocat de Saran, Serdar Yigit, a publié un communiqué : « Nous prenons acte de la décision rendue aujourd’hui en faveur de nos clients, dirigeants du groupe Saran, qui ont été acquittés. La décision concernant M. Sadettin Saran et M. Kenan Saran n’est pas définitive et fera l’objet d’un recours devant les juridictions supérieures. »
La défense clame son innocence
Le tribunal a acquitté les coaccusés Emre Eren et Azade Zeynep Haksal des mêmes chefs d’accusation. Malgré les lourdes peines infligées aux autres prévenus, l’équipe de Saran estime que cette décision sera infirmée en appel.
Yigit a déclaré : « Nous informons le public qu’un recours sera formé et que nous défendrons nos clients jusqu’au bout. Nous sommes convaincus que la justice finira par prévaloir et que tous nos joueurs seront acquittés. »
- X/Fenerbahce
Dans un climat tendu, les élections approchent à grands pas.
Fenerbahçe doit désormais gérer ce scandale administratif alors qu’il s’apprête à organiser une élection extraordinaire de son conseil d’administration ce week-end. Ce changement intervient après une saison décevante en championnat, où le club a terminé deuxième avec 74 points, laissant le titre de la Super Lig à son rival Galatasaray avec trois points d’écart. Le président sortant Saran ne se représentant pas, une lutte à deux pour décider de l’orientation future du club va s’engager entre l’ancien président Aziz Yıldırım et son challenger Hakan Safi.