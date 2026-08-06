Adali s’est montré particulièrement sur la défensive au sujet de la réputation du club sur le marché des transferts, réfutant toute suggestion selon laquelle la signature réussie de Mohamed Salah par un rival comme Trabzonspor représenterait un échec de Besiktas à s’attacher les services de l’attaquant égyptien. Le président a insisté sur le fait que chaque décision prise par le conseil d’administration est mûrement réfléchie et que Besiktas reste une destination à laquelle les joueurs ne renoncent pas facilement.

« À l’époque, je n’ai pas entendu ce que les supporters criaient. Ce n’était ni dans nos plans ni dans notre programme », a expliqué Adalı. « Il nous a fallu un peu de temps pour ajuster le plan. Le moment venu, certaines choses deviendront beaucoup plus claires. Alors les gens comprendront très bien pourquoi ce transfert ne s’est pas concrétisé. Nous parlons d’un joueur que nous n’avons pas signé, pas d’un joueur que nous n’avons pas pu obtenir », a expliqué Adali.

« Je lui souhaite beaucoup de réussite. Il n’est pas vrai qu’il y a eu un retournement de situation dramatique ou que nous n’avons pas pu l’obtenir. Rien de tout cela. Depuis que je suis en poste, personne n’a réussi à arracher un joueur à Besiktas. »