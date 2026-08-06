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Le président de Besiktas confirme la poursuite de Dusan Vlahovic, cible de Manchester United, tandis que le refus à Mohamed Salah est expliqué
Les négociations de Besiktas avec Vlahovic
La course à la signature de Vlahovic a pris un tournant important après que le président de Besiktas, Serdal Adali, a publiquement reconnu l’intérêt du club pour l’ancien attaquant de la Juventus. S’exprimant auprès du média turc Fanatik, Adali a fourni une mise à jour transparente sur la stratégie de recrutement du club, confirmant que l’attaquant serbe est une cible prioritaire pour le club de Süper Lig.
Le président a souligné que le club avançait méthodiquement pour s’attacher des renforts de qualité afin de renforcer son effectif en vue de la prochaine campagne, déclarant : « Nous avançons sur les transferts conformément au plan que nous avions défini au début de la saison. Vlahovic ? Nous y travaillons, nous en discutons. Brahim Diaz ne fait pas partie de nos plans. »
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Le dilemme de Manchester United en attaque
Si Besiktas se montre le plus offensif publiquement, United reste fortement associé à Vlahovic comme solution potentielle à ses propres incertitudes offensives. Les Red Devils gèrent actuellement une situation compliquée concernant Joshua Zirkzee, qui peine à trouver une forme régulière. Le Néerlandais a du mal à obtenir du temps de jeu, ce qui alimente d’intenses spéculations sur un possible départ seulement un an après son arrivée au club.
United serait ouvert à l’idée d’autoriser un prêt de Zirkzee, la Juventus apparaissant ironiquement comme la destination la plus probable pour l’ancien joueur de Bologne. Si Zirkzee retourne en Italie, United se retrouvera avec un vide important à la pointe de son attaque, qu’il faudra combler immédiatement. Vlahovic représente une cible idéale pour le géant de Premier League, même si le club n’a pas encore formalisé son intérêt tant que la situation de Zirkzee n’est pas résolue.
La vérité derrière les liens avec Mohamed Salah
Adali s’est montré particulièrement sur la défensive au sujet de la réputation du club sur le marché des transferts, réfutant toute suggestion selon laquelle la signature réussie de Mohamed Salah par un rival comme Trabzonspor représenterait un échec de Besiktas à s’attacher les services de l’attaquant égyptien. Le président a insisté sur le fait que chaque décision prise par le conseil d’administration est mûrement réfléchie et que Besiktas reste une destination à laquelle les joueurs ne renoncent pas facilement.
« À l’époque, je n’ai pas entendu ce que les supporters criaient. Ce n’était ni dans nos plans ni dans notre programme », a expliqué Adalı. « Il nous a fallu un peu de temps pour ajuster le plan. Le moment venu, certaines choses deviendront beaucoup plus claires. Alors les gens comprendront très bien pourquoi ce transfert ne s’est pas concrétisé. Nous parlons d’un joueur que nous n’avons pas signé, pas d’un joueur que nous n’avons pas pu obtenir », a expliqué Adali.
« Je lui souhaite beaucoup de réussite. Il n’est pas vrai qu’il y a eu un retournement de situation dramatique ou que nous n’avons pas pu l’obtenir. Rien de tout cela. Depuis que je suis en poste, personne n’a réussi à arracher un joueur à Besiktas. »
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Dernières nouvelles de l’effectif et débuts de Trossard
Au-delà de l’arrivée potentielle de Vlahovic, Besiktas s’est déjà montré actif pour attirer des talents de Premier League à Istanbul. Leandro Trossard, l’international belge d’Arsenal, a jusqu’ici été la recrue phare de l’été. Bien qu’il y ait eu de légers retards administratifs concernant son enregistrement, Adali s’est empressé de rassurer les supporters en affirmant que l’attaquant polyvalent serait très bientôt disponible pour être retenu, ce qui offrirait un coup de pouce majeur aux options créatives offensives de l’équipe.
Évoquant les inquiétudes autour des formalités administratives de Trossard, Adali a confirmé : « Il sera sur le terrain lors du deuxième match. Que personne ne se décourage. »
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