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Le président Como Mirwan Suwarso cède son siège VIP aux supporters les plus âgés pour les débuts historiques du club en Ligue des champions
Un geste de loyauté envers les fidèles de Côme
L’ascension de Côme a été l’une des histoires les plus captivantes du football européen, avec un passage des divisions inférieures de la pyramide italienne aux strass et aux paillettes de la Ligue des champions en un temps record. Si le club, soutenu par le Djarum Group, s’est fortement concentré sur son expansion internationale et sur la modernisation de son image de marque à l’échelle mondiale, sa direction n’a pas oublié la communauté locale qui a entretenu la flamme durant des décennies de difficultés.
Confrontés à un Stadio Giuseppe Sinigaglia à guichets fermés et à une énorme demande de billets largement supérieure à la capacité actuelle du stade, Suwarso et les autres dirigeants ont choisi de renoncer à leurs propres places dans la tribune VIP. Cette décision n’a pas été prise pour faire de la publicité, mais plutôt pour honorer la fidélité transmise de génération en génération des supporters qui ont accompagné le club à travers la faillite et les divisions amateurs.
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Récompenser une vie de soutien aux Lariani
Les critères pour obtenir ces places exécutives exclusives sont précis : le club recherche des supporters nés en 1950 ou avant. Il s'agit de personnes présentes bien avant l'ère actuelle des recrutements de superstars et de l'attention médiatique mondiale, qui représentent l'histoire vivante du club. Dans une déclaration émouvante publiée sur son compte Instagram officiel, Suwarso a expliqué la motivation derrière cette initiative sans précédent.
« Le stade affiche complet. Avec la capacité réduite et le nombre limité de billets disponibles, nous ne pouvons malheureusement pas accueillir tout le monde qui aurait aimé être présent », a écrit Suwarso sur les réseaux sociaux. « Cependant, certains dirigeants du club et moi avons décidé de céder nos places pour ce match. Nous voulons qu'elles soient attribuées aux supporters qui ont attendu le plus longtemps : ceux nés en 1950 ou avant, qui ont suivi Como à travers chaque division et chaque époque. »
Composer avec les contraintes du stade et les règlements de l’UEFA
La générosité de la direction intervient à un moment où les places au Sinigaglia sont particulièrement limitées. Le stade a fait l’objet d’importants travaux de rénovation tout au long de l’été afin de répondre aux exigences strictes fixées par l’UEFA pour les compétitions européennes. Ces travaux ont notamment inclus la reconstruction totale de la Curva Ovest, la réfection et l’élargissement de la pelouse, ainsi que d’importantes améliorations des systèmes d’éclairage, des installations pour les médias et des services d’hospitalité. Malgré ces améliorations, le club a dû composer avec des obstacles réglementaires complexes, qui ont en réalité réduit le nombre de supporters autorisés à entrer lors des soirées européennes par rapport aux rencontres de Serie A.
Alors que le stade peut accueillir plus de 12 000 spectateurs pour les matches de championnat, l’UEFA a plafonné la capacité à environ 11 000 pour la Ligue des champions. Cette réduction est principalement due à la section « Distinti », qui comprend des structures tubulaires ne répondant pas aux normes de sécurité et de confort exigées pour les événements approuvés par l’UEFA.
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Aperçu tactique et nervosité d’une première
Sur le terrain, le défi est tout aussi redoutable puisqu’ils affrontent une équipe allemande regorgeant de talent. Si l’atmosphère s’annonce électrique, il existe des inquiétudes quant au fait que l’ampleur de l’événement puisse avoir un impact sur les joueurs. L’effectif manque largement d’expérience à ce niveau, avec seulement neuf joueurs ayant déjà goûté à la Ligue des champions. Cependant, l’enthousiasme grandit autour de la forme de jeunes stars comme Nico Paz et de l’éventuelle présence de Moise Kean dans le onze de départ. Kean, arrivé avec quelque chose à prouver, a déjà eu un impact lors des premières étapes de la saison nationale. Avec des vétérans comme Baturina et Chalobah pour constituer l’épine dorsale de l’expérience européenne, les Lariani espèrent s’appuyer sur l’énergie de leur public pour créer la surprise face aux visiteurs allemands, qui sont des prétendants habituels dans les phases à élimination directe.
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