L’ascension de Côme a été l’une des histoires les plus captivantes du football européen, avec un passage des divisions inférieures de la pyramide italienne aux strass et aux paillettes de la Ligue des champions en un temps record. Si le club, soutenu par le Djarum Group, s’est fortement concentré sur son expansion internationale et sur la modernisation de son image de marque à l’échelle mondiale, sa direction n’a pas oublié la communauté locale qui a entretenu la flamme durant des décennies de difficultés.

Confrontés à un Stadio Giuseppe Sinigaglia à guichets fermés et à une énorme demande de billets largement supérieure à la capacité actuelle du stade, Suwarso et les autres dirigeants ont choisi de renoncer à leurs propres places dans la tribune VIP. Cette décision n’a pas été prise pour faire de la publicité, mais plutôt pour honorer la fidélité transmise de génération en génération des supporters qui ont accompagné le club à travers la faillite et les divisions amateurs.