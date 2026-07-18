AFP
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Le président argentin Javier Milei révèle qu’une superstition l’a poussé à décliner l’invitation pour la finale de la Coupe du monde face à l’Espagne
Milei décline la dernière invitation
Le président argentin Javier Milei a surpris son monde en renonçant à assister à la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Espagne, à New York. Tandis que de nombreuses personnalités politiques et des dignitaires de la FIFA s’apprêtent à investir les tribunes, le chef d’État a préféré rester à Buenos Aires pour conserver une routine bien à lui. Le dirigeant de 55 ans a refusé de prendre l’avion pour les États-Unis afin de ne pas porter malheur à la série de victoires de l’Albiceleste, qui a remporté ses sept derniers matchs disputés lors de cette compétition.
- Getty Images News
Le président revient en détail sur la « malédiction des vêtements »
Le président argentin est un superstitieux invétéré. Non content de s’isoler dans sa résidence officielle, il avoue porter la même veste à chaque match. Seul écart : quelques minutes fatidiques lors de Suisse-Argentine, quand l’Albiceleste a concédé l’égalisation (1-1) avant de l’emporter 3-1 après prolongation.
Interrogé par la radio locale El Observador, Milei a confirmé : « Hors de question. Je regarderai tous les matchs depuis Olivos. Comme il fait froid et que je ne mets pas le chauffage, je porte une veste aux couleurs d'une compagnie pétrolière. Le jour du match contre la Suisse, j'avais trop chaud. Je l'ai enlevée, et nous avons encaissé un but. Je l'ai remise, et je ne l'ai plus enlevée depuis. »
Analyse concise et autoritaire des superstitions qui ponctuent l’histoire politique
La profonde inquiétude de Milei face à cette « malédiction » s’inscrit dans une longue tradition qui voit les chefs d’État argentins bouder les rencontres décisives pour éviter d’être taxés de « porte-malheur », ou « mufa ». Cette tradition nationale remonte au mandat de Carlos Menem, lors de la Coupe du monde de 1990, lorsque sa visite dans les vestiaires avait précédé la défaite humiliante de l’Argentine face au Cameroun lors de la première journée. Depuis ce sombre épisode, aucun président argentin en exercice n’a osé mettre les pieds dans un stade accueillant un match décisif de l’équipe nationale.
- Getty/GOAL
Un choc au sommet mettra à l’épreuve les séries en cours
L'Argentine aborde la grande finale contre l'Espagne forte d'une incroyable série de 14 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Cependant, les champions du monde en titre devront passer un test de taille face à une « Roja » agressive, elle-même invaincue lors de ses 17 dernières sorties.
Lionel Messi, co-meilleur buteur du tournoi avec Kylian Mbappé (huit réalisations chacun), devra percer une arrière-garde ibérique solide comme un roc s’il veut conserver son titre, et ce sans le soutien du président en tribune.
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