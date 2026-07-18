Le président argentin est un superstitieux invétéré. Non content de s’isoler dans sa résidence officielle, il avoue porter la même veste à chaque match. Seul écart : quelques minutes fatidiques lors de Suisse-Argentine, quand l’Albiceleste a concédé l’égalisation (1-1) avant de l’emporter 3-1 après prolongation.

Interrogé par la radio locale El Observador, Milei a confirmé : « Hors de question. Je regarderai tous les matchs depuis Olivos. Comme il fait froid et que je ne mets pas le chauffage, je porte une veste aux couleurs d'une compagnie pétrolière. Le jour du match contre la Suisse, j'avais trop chaud. Je l'ai enlevée, et nous avons encaissé un but. Je l'ai remise, et je ne l'ai plus enlevée depuis. »