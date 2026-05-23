Getty Images Sport
Traduit par
Le Premier ministre Keir Starmer demande que la finale de la Ligue des champions entre Arsenal et le PSG soit diffusée en clair au Royaume-Uni
Starmer se bat pour les supporters
Dans un appel direct aux diffuseurs, Sir Starmer a exprimé sa déception après la décision de maintenir la finale de la Ligue des champions sur une chaîne payante. Le Premier ministre britannique, supporter déclaré d’Arsenal, a écrit aux dirigeants de TNT Sports pour les exhorter à changer de cap, rappelant que toutes les finales depuis le changement de nom de la compétition en 1992 avaient été diffusées gratuitement.
Dans sa missive aux dirigeants de TNT, il déclare : « J’ai été attristé de constater que, pour la première fois depuis le lancement de la compétition il y a 34 ans, TNT Sports a décidé que [le match] ne serait pas accessible gratuitement aux supporters de football ici au Royaume-Uni. La Ligue des champions est la plus grande compétition de football de clubs au monde et revêt à juste titre une grande importance pour les fans de ce pays, berceau du football. »
- AFP
Un moment historique pour Arsenal
L'équipe de Mikel Arteta s'est qualifiée pour la finale après une victoire spectaculaire contre l'Atlético de Madrid, mettant fin à une attente de vingt ans pour retrouver le sommet du football européen. Après avoir décroché plus tôt cette semaine leur premier titre de Premier League depuis 2004, les Gunners visent un doublé historique, mais Starmer insiste : l'accessibilité de la rencontre dépasse ses préférences personnelles.
Starmer a déclaré : « Je suis fermement convaincu que la finale de cette compétition doit rester accessible gratuitement, qu'Arsenal y participe ou non. Je veux que le plus grand nombre de supporters possible puisse voir notre équipe disputer cette finale historique, la première depuis vingt ans. Mais le principe est plus large : il s’agit de permettre à tous les fans, où qu’ils soient dans le pays, de se retrouver chez eux ou au pub pour admirer les meilleurs joueurs du continent s’affronter. Les travailleurs méritent de pouvoir suivre un tel événement sans avoir à payer un abonnement. »
Le diffuseur défend son modèle d’abonnement.
TNT Sports, née du rachat de BT Sport par Warner Bros Discovery, met fin à la diffusion gratuite de la finale sur YouTube. Les supporters doivent désormais se rendre sur la plateforme HBO Max. Les abonnés Sky y accèdent sans frais supplémentaires, tandis que les autres devront s’acquitter d’un montant minimum pour suivre la rencontre.
Sous la pression, TNT Sports a réagi par communiqué : « C’est un privilège de proposer les compétitions de clubs de l’UEFA aux fans du Royaume-Uni toute la saison. La présence de trois clubs de Premier League en finales atteste de la force du football anglais, et nous sommes fiers de le soutenir. Nous proposons les trois finales de l’UEFA à partir de seulement 4,99 £, soit le prix d’un abonnement d’un mois à HBO Max donnant également accès à d’excellents contenus de divertissement. C’est une offre exceptionnelle pour les fans qui souhaitent suivre la conclusion de ces compétitions. »
- AFP
La pression s'intensifie sur les instances sportives
L’intervention de Starmer fait suite à ses récents appels à la FIFA pour qu’elle améliore l’accessibilité financière des billets de la prochaine Coupe du monde. En ciblant la finale de la Ligue des champions, il met en lumière une tendance du paysage audiovisuel qui a déjà réservé les finales européennes d’Aston Villa et de Crystal Palace aux abonnés cette saison, suscitant la frustration au sein de la communauté sportive.
Il a conclu sa missive par une demande ferme : « Nous devons donner la priorité aux supporters. C’est pourquoi j’ai déjà pressé la FIFA de faire davantage pour rendre les billets de la Coupe du monde plus abordables cet été. C’est aussi pourquoi je vous exhorte vivement à reconsidérer votre position et à rendre la finale de samedi prochain accessible gratuitement aux millions d’amateurs de football de ce pays. »