Le Premier ministre Keir Starmer demande que la finale de la Ligue des champions entre Arsenal et le PSG soit diffusée en clair au Royaume-Uni

Dans un appel direct aux diffuseurs, Sir Starmer a exprimé sa déception après la décision de maintenir la finale de la Ligue des champions sur une chaîne payante. Le Premier ministre britannique, supporter déclaré d’Arsenal, a écrit aux dirigeants de TNT Sports pour les exhorter à changer de cap, rappelant que toutes les finales depuis le changement de nom de la compétition en 1992 avaient été diffusées gratuitement.

Dans sa missive aux dirigeants de TNT, il déclare : « J’ai été attristé de constater que, pour la première fois depuis le lancement de la compétition il y a 34 ans, TNT Sports a décidé que [le match] ne serait pas accessible gratuitement aux supporters de football ici au Royaume-Uni. La Ligue des champions est la plus grande compétition de football de clubs au monde et revêt à juste titre une grande importance pour les fans de ce pays, berceau du football. »