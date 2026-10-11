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Le Premier ministre Andy Burnham promet de publier les documents relatifs à ses réunions avec les propriétaires de Manchester City
La pression s’accentue sur le Premier ministre
Burnham a essuyé de vives critiques après avoir déclaré qu’il serait inquiet si les propriétaires de Manchester City, originaires d’Abou Dhabi, vendaient le club. Une commission indépendante a récemment conclu que Manchester City avait enfreint les règles pendant neuf ans en utilisant des contrats fictifs pour injecter secrètement plus de 830 millions de livres sterling dans ses activités footballistiques.
La cheffe du Parti conservateur, Kemi Badenoch, l’a ensuite exhorté à rendre publics tous les documents relatifs à son travail avec le club dans le cadre de ses fonctions de maire. Burnham a été photographié avec le président Khaldoon Al-Mubarak pendant son mandat de maire, ce qui a suscité des demandes de transparence totale concernant leur relation.
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Burnham promet une transparence totale sur les réunions
S’exprimant dans le podcast The Rest Is Politics, Burnham a confirmé qu’il divulguerait les informations demandées. Il a déclaré : « Le chef de l’opposition m’a demandé de publier les détails de mes rencontres, ce que je ferai volontiers. Je rendrai public tout ce que j’ai fait en travaillant avec eux dans le cadre de mes précédentes fonctions de maire du Grand Manchester. En réalité, aucune des rencontres que j’ai eues n’est récente. Je n’ai eu qu’une seule rencontre importante, en fait, et c’était en 2021. C’est exact, et je rendrai tout cela public. »
Distinguer les questions liées au football de l’investissement régional
Burnham reste catégorique : obtenir des investissements en provenance du Golfe pour le Grand Manchester est une tout autre affaire que le scandale de tricherie qui secoue actuellement le football anglais. Il a précisé sa position lors de l’entretien accordé au podcast : « Mais les problèmes liés au football sont sérieux et doivent être traités. La procédure est indépendante et doit suivre son cours. Je pense toutefois que tout le monde devrait distinguer les questions d’investissement, car ce n’est pas la même chose. »
De son côté, Manchester City, qui a toujours clamé son innocence, a repris la compétition dimanche en battant Liverpool 3-0 à Anfield.
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Que va-t-il se passer maintenant pour Manchester City ?
Alors que Burnham s’apprête à publier lundi les comptes rendus de ses réunions, les tensions politiques et diplomatiques restent vives. Manchester City a officiellement fait appel du verdict de culpabilité. Le dossier sera désormais examiné par une commission d’appel indépendante distincte. Tant que les lourdes sanctions ne seront pas officiellement confirmées, le club poursuivra sa saison de Premier League comme d’habitude.
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