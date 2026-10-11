Burnham a essuyé de vives critiques après avoir déclaré qu’il serait inquiet si les propriétaires de Manchester City, originaires d’Abou Dhabi, vendaient le club. Une commission indépendante a récemment conclu que Manchester City avait enfreint les règles pendant neuf ans en utilisant des contrats fictifs pour injecter secrètement plus de 830 millions de livres sterling dans ses activités footballistiques.

La cheffe du Parti conservateur, Kemi Badenoch, l’a ensuite exhorté à rendre publics tous les documents relatifs à son travail avec le club dans le cadre de ses fonctions de maire. Burnham a été photographié avec le président Khaldoon Al-Mubarak pendant son mandat de maire, ce qui a suscité des demandes de transparence totale concernant leur relation.