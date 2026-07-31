Le Premier ministre Andy Burnham appelle au remplacement de Gianni Infantino, « le mauvais homme », à la présidence de la FIFA

La critique acerbe de Burnham reflète une résistance mondiale plus large, y compris la position ferme adoptée par la Confédération asiatique de football (AFC).

Dans un communiqué officiel, l'AFC a rejeté les projets de création de la filiale commerciale FIFA Forward Enterprise (FFE) et a souligné la nécessité de préserver l'intégrité du tournoi phare du football : « La Coupe du monde de la Fifa est le sommet du football mondial et tire sa force de la participation de toutes les confédérations et des principales nations du football mondial.

« Toute proposition risquant de saper l'unité et le caractère universel de la compétition doit être reconsidérée. »