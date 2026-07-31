AFP
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Le Premier ministre Andy Burnham appelle au remplacement de Gianni Infantino, « le mauvais homme », à la présidence de la FIFA
Burnham condamne la direction d’Infantino
Burnham a lancé une attaque cinglante contre la direction de la FIFA par Infantino après une vague de critiques visant les projets de commercialisation de l’organisation. La résistance s’est intensifiée après la démission du conseiller principal Carlos Cordeiro et l’opposition formelle de la Confédération asiatique de football (AFC), de l’UEFA et de la CONCACAF. Burnham a estimé que la tentative d’Infantino de céder une participation dans les compétitions de la FIFA à des investisseurs privés représente une décision fondamentalement erronée pour l’avenir du football mondial.
- SW Pix
Le Premier ministre exige du changement
S'exprimant devant les journalistes vendredi, Burnham a ouvertement condamné le projet proposé de capital-investissement privé. Il a déclaré : « C'était une suggestion scandaleuse », avant de remettre en question la capacité d'Infantino à rester à la tête de la FIFA : « Le fait que cela ait même pu être proposé montre que, selon moi, [il] n'est pas l'homme de la situation pour diriger l'organisation. »
Le plan de capital-investissement rejeté
La critique acerbe de Burnham reflète une résistance mondiale plus large, y compris la position ferme adoptée par la Confédération asiatique de football (AFC).
Dans un communiqué officiel, l'AFC a rejeté les projets de création de la filiale commerciale FIFA Forward Enterprise (FFE) et a souligné la nécessité de préserver l'intégrité du tournoi phare du football : « La Coupe du monde de la Fifa est le sommet du football mondial et tire sa force de la participation de toutes les confédérations et des principales nations du football mondial.
« Toute proposition risquant de saper l'unité et le caractère universel de la compétition doit être reconsidérée. »
- Getty Images
Infantino fait face à une pression croissante
Le soutien politique en baisse et l’opposition potentielle d’une majorité de voix des confédérations ont laissé les plans de commercialisation de la FIFA au bord de l’effondrement. Avec un bloc d’opposition composé de 136 associations membres, Infantino fait face à une véritable crise de leadership avant la prise de décision formelle.
La FIFA doit désormais entreprendre de toute urgence un examen complet de son cadre de gouvernance et de ses processus de prise de décision afin de résorber les divisions mondiales croissantes.
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