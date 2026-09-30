Burnham a exprimé son inquiétude concernant une éventuelle vente de Manchester City. Le club a été reconnu coupable de la majorité des 115 chefs d’accusation auxquels il faisait face, notamment pour avoir mis en place des « contrats fictifs » afin de dissimuler plus de 830 millions de livres sterling de financements secrets, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles les propriétaires pourraient se retirer.

Interrogé par BBC, par le rédacteur politique Chris Mason, sur le fait de savoir s’il craignait que les propriétaires puissent vendre, Burnham a répondu : « Je serais vraiment très préoccupé à l’idée de les perdre. Ils ont été un partenaire immense dans la construction du Manchester moderne et, évidemment, dans celle de Manchester City en tant que force mondiale qu’il est aujourd’hui. »