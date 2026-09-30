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Le Premier ministre Andy Burnham admet une « profonde inquiétude » quant à un potentiel retrait de la propriété de Manchester City après le verdict financier
Éloges envers la direction de Manchester City
Burnham a exprimé son inquiétude concernant une éventuelle vente de Manchester City. Le club a été reconnu coupable de la majorité des 115 chefs d’accusation auxquels il faisait face, notamment pour avoir mis en place des « contrats fictifs » afin de dissimuler plus de 830 millions de livres sterling de financements secrets, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles les propriétaires pourraient se retirer.
Interrogé par BBC, par le rédacteur politique Chris Mason, sur le fait de savoir s’il craignait que les propriétaires puissent vendre, Burnham a répondu : « Je serais vraiment très préoccupé à l’idée de les perdre. Ils ont été un partenaire immense dans la construction du Manchester moderne et, évidemment, dans celle de Manchester City en tant que force mondiale qu’il est aujourd’hui. »
- AFP
Comparaison avec Everton et équité
Burnham, qui a exercé les fonctions de maire du Grand Manchester jusqu’en juin, avait déjà défendu Everton lorsque le club avait été confronté à des retraits de points pour des infractions financières.
Il a mis en garde contre des conclusions prématurées dans la situation actuelle. Burnham a déclaré : « Je me souviens que des gens avaient proclamé Everton coupable à l’époque et, avec le recul, je pense que davantage de personnes diraient que ce n’était pas juste, dans la manière dont cela a été géré. Il serait donc déplacé de ma part de prendre parti trop vite compte tenu de l’expérience que j’avais eue avant de devenir Premier ministre. » Il a ajouté : « Il est frustrant de voir les gens se précipiter pour juger. »
Implication d’un régulateur indépendant
Le tout nouvel Independent Football Regulator a noté que l’affaire Manchester City soulève de sérieux problèmes, allant même jusqu’à suggérer qu’il pourrait envisager de retirer leur licence aux propriétaires. Le panel indépendant a estimé que le club avait enfreint les règles de manière systématique sur une période de neuf ans.
Cependant, Burnham a maintenu sa gratitude pour les vastes développements d’infrastructures financés par les propriétaires, déclarant : « Je remercie réellement le City Football Group et les propriétaires au sens large pour l’argent qu’ils ont investi non seulement dans l’Etihad [Stadium] et le campus qui l’entoure, mais aussi dans la ville. »
- Getty Images Sport
Quelle suite pour Manchester City ?
Manchester City dément fermement tout acte répréhensible et a jusqu’au 2 octobre pour déposer un appel officiel. Alors qu’une audience distincte sur les sanctions doit encore être organisée afin de déterminer d’éventuelles punitions, le club et ses supporters font désormais face à des mois d’extrême incertitude tandis que cette bataille juridique sans précédent se poursuit.
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