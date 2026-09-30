Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
BRITAIN-POLITICS-LABOUR-CONFERENCEAFP
Moataz Elgammal
Traduit par

Le Premier ministre Andy Burnham admet une « profonde inquiétude » quant à un potentiel retrait de la propriété de Manchester City après le verdict financier

Manchester City
Premier League

Le Premier ministre Andy Burnham a admis qu’il serait profondément inquiet si les propriétaires de Manchester City décidaient de vendre le club à la suite de leur verdict de culpabilité pour infractions financières. Malgré la sévère décision de la Premier League, Burnham a salué le groupe propriétaire pour ses investissements massifs à Manchester et a exhorté le public à ne pas se précipiter dans son jugement pendant que la procédure judiciaire suit son cours.

  • Éloges envers la direction de Manchester City

    Burnham a exprimé son inquiétude concernant une éventuelle vente de Manchester City. Le club a été reconnu coupable de la majorité des 115 chefs d’accusation auxquels il faisait face, notamment pour avoir mis en place des « contrats fictifs » afin de dissimuler plus de 830 millions de livres sterling de financements secrets, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles les propriétaires pourraient se retirer.

    Interrogé par BBC, par le rédacteur politique Chris Mason, sur le fait de savoir s’il craignait que les propriétaires puissent vendre, Burnham a répondu : « Je serais vraiment très préoccupé à l’idée de les perdre. Ils ont été un partenaire immense dans la construction du Manchester moderne et, évidemment, dans celle de Manchester City en tant que force mondiale qu’il est aujourd’hui. »

  • FBL-PR-ENG-MAN CITYAFP

    Comparaison avec Everton et équité

    Burnham, qui a exercé les fonctions de maire du Grand Manchester jusqu’en juin, avait déjà défendu Everton lorsque le club avait été confronté à des retraits de points pour des infractions financières.

    Il a mis en garde contre des conclusions prématurées dans la situation actuelle. Burnham a déclaré : « Je me souviens que des gens avaient proclamé Everton coupable à l’époque et, avec le recul, je pense que davantage de personnes diraient que ce n’était pas juste, dans la manière dont cela a été géré. Il serait donc déplacé de ma part de prendre parti trop vite compte tenu de l’expérience que j’avais eue avant de devenir Premier ministre. » Il a ajouté : « Il est frustrant de voir les gens se précipiter pour juger. »

  • Implication d’un régulateur indépendant

    Le tout nouvel Independent Football Regulator a noté que l’affaire Manchester City soulève de sérieux problèmes, allant même jusqu’à suggérer qu’il pourrait envisager de retirer leur licence aux propriétaires. Le panel indépendant a estimé que le club avait enfreint les règles de manière systématique sur une période de neuf ans.

    Cependant, Burnham a maintenu sa gratitude pour les vastes développements d’infrastructures financés par les propriétaires, déclarant : « Je remercie réellement le City Football Group et les propriétaires au sens large pour l’argent qu’ils ont investi non seulement dans l’Etihad [Stadium] et le campus qui l’entoure, mais aussi dans la ville. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Manchester City FC v Aston Villa FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Quelle suite pour Manchester City ?

    Manchester City dément fermement tout acte répréhensible et a jusqu’au 2 octobre pour déposer un appel officiel. Alors qu’une audience distincte sur les sanctions doit encore être organisée afin de déterminer d’éventuelles punitions, le club et ses supporters font désormais face à des mois d’extrême incertitude tandis que cette bataille juridique sans précédent se poursuit.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI