« Le premier joueur à travailler depuis chez lui ! » - Neymar, la risée du président brésilien après avoir traîné sa blessure jusqu’à la Coupe du monde 2026

En visite à Belo Horizonte, le président brésilien a échangé de manière décontractée avec un jeune supporter au sujet de la Seleção. Lorsque l’enfant a affirmé que Neymar était le meilleur joueur actuel, Lula a rappelé, avec une pointe d’humour, que l’attaquant de 34 ans était toujours absent des terrains en raison de problèmes physiques, selon Globo.

Référence ironique à une blague virale, le chef de l’État a alors lancé à la foule : « J’ai vu hier que Neymar serait le premier joueur de l’histoire convoqué en sélection depuis son bureau à domicile. Un footballeur en télétravail. Si ça continue, on va finir par constituer une équipe nationale grâce à l’intelligence artificielle : 11 Pelé. »