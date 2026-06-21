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« Le premier joueur à travailler depuis chez lui ! » - Neymar, la risée du président brésilien après avoir traîné sa blessure jusqu’à la Coupe du monde 2026
La pique de Lula sur le « télétravail »
En visite à Belo Horizonte, le président brésilien a échangé de manière décontractée avec un jeune supporter au sujet de la Seleção. Lorsque l’enfant a affirmé que Neymar était le meilleur joueur actuel, Lula a rappelé, avec une pointe d’humour, que l’attaquant de 34 ans était toujours absent des terrains en raison de problèmes physiques, selon Globo.
Référence ironique à une blague virale, le chef de l’État a alors lancé à la foule : « J’ai vu hier que Neymar serait le premier joueur de l’histoire convoqué en sélection depuis son bureau à domicile. Un footballeur en télétravail. Si ça continue, on va finir par constituer une équipe nationale grâce à l’intelligence artificielle : 11 Pelé. »
- AFP
À la recherche de la forme physique en Amérique du Nord
Alors que Lula plaisantait au sujet du joueur de Santos, la Seleção a fait preuve de prudence concernant son ancien fer de lance. Victime d’une élongation de grade 2 au mollet, Neymar a multiplié les séances de rééducation pour être prêt pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde.
On l’a récemment vu intensifier sa rééducation sur la pelouse du New Jersey, à l’écart du groupe principal. Malgré les plaisanteries sur son « télétravail » venues du Brésil, le staff médical accélère son retour pour qu’il soit prêt lors de la phase décisive du tournoi, alors que la Seleção brigue un sixième titre mondial historique.
L'histoire de la présidence avec les stars de la Seleção
Ce n’est pas la première fois que Lula s’invite dans l’actualité footballistique en commentant la condition physique des meilleurs attaquants brésiliens. En 2006, durant son premier mandat, il avait publiquement douté de la forme du légendaire Ronaldo Nazario juste avant la Coupe du monde en Allemagne, provoquant un échange médiatisé avec le « Fenômeno ».
Interrogé par l’entraîneur Carlos Alberto Parreira, Lula avait alors lancé : « Parfois, je croise Ronaldo et je le vois mince. Mais parfois, je lis dans la presse brésilienne qu’il est gros. Alors, est-il gros ou pas ? »
Veexaspéré, l’attaquant avait rétorqué : « Tout le monde dit qu’il [Lula] boit beaucoup. Si on ment sur mon poids, on doit aussi mentir sur sa consommation. »
- AFP
Ancelotti fait le point sur son retour
Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a confirmé que la période d’entraînement en isolement de Neymar touchait à sa fin. Après la victoire 3-0 de son équipe face à Haïti, le technicien italien a annoncé aux supporters que l’attaquant chevronné allait enfin réintégrer les séances collectives.
Le technicien italien a déclaré : « Neymar s'entraînera demain individuellement, puis lundi avec le reste de l'équipe. Il sera disponible pour le match contre l'Écosse. »
Le retour du meilleur buteur de l’histoire de la Seleção devrait booster le groupe, déterminé à valider son billet pour les phases à élimination directe et à faire taire les détracteurs qui doutaient de la disponibilité de Neymar.