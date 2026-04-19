Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le Borussia Dortmund serait actuellement en pole position pour recruter ce défenseur central de 15 ans.
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Le premier coup de maître d'Ole Book au BVB ? Le Borussia Dortmund serait en pole position pour recruter Kante
Outre le BVB, plusieurs clubs italiens, le Red Bull Salzbourg ainsi que les rivaux de Bundesliga que sont le FC Bayern et le TSG 1899 Hoffenheim suivraient également le joueur.
Kante, qui possède des origines françaises, est né à Zagreb et évolue au sein de l’équipe nationale croate des moins de 17 ans. Depuis ses débuts en septembre 2024, il a disputé six matchs avec les U15 et inscrit un but.
Formé au NK HASK Zagreb, il a rejoint en 2022 le club voisin du Lokomotiva, où il évolue actuellement au sein de l’équipe U17.
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Ole Book veut dénicher des « perles » au BVB
Ole Book, le nouveau directeur sportif du Borussia Dortmund, s’est forgé une réputation, lorsqu’il occupait le même poste au SV Elversberg, pour sa capacité à repérer très tôt les joueurs talentueux et à évaluer leur potentiel de développement. Présenté aux « Noir et Jaune », il a déclaré : « Nous allons essayer de dénicher des perles qui rendront le Borussia Dortmund meilleur. » À terme, Kante pourrait bien être l’un de ces joueurs.
Avec Luca Reggiani (18 ans), le BVB possède déjà un défenseur central très talentueux pour l’avenir, et Filippo Mane (21 ans) est lui aussi encore jeune. Les trois titulaires pour la saison à venir sont Nico Schlotterbeck (26 ans), Waldemar Anton (29 ans) et Ramy Bensebaini (31 ans). Le départ libre de Niklas Süle (30 ans) et la grave blessure du capitaine Emre Can (32 ans) devraient toutefois pousser le club à recruter un défenseur central expérimenté supplémentaire.
Plusieurs contrats de joueurs du BVB arriveront à leur terme cet été.
Joueurs Poste Âge Niklas Süle Défenseur 30 ans Salih Özcan Milieu de terrain 28 ans Julian Brandt Milieu de terrain 29 ans