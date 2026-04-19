Le premier coup de maître d'Ole Book au BVB ? Le Borussia Dortmund serait en pole position pour recruter Kante

Outre le BVB, plusieurs clubs italiens, le Red Bull Salzbourg ainsi que les rivaux de Bundesliga que sont le FC Bayern et le TSG 1899 Hoffenheim suivraient également le joueur.

Kante, qui possède des origines françaises, est né à Zagreb et évolue au sein de l’équipe nationale croate des moins de 17 ans. Depuis ses débuts en septembre 2024, il a disputé six matchs avec les U15 et inscrit un but.

Formé au NK HASK Zagreb, il a rejoint en 2022 le club voisin du Lokomotiva, où il évolue actuellement au sein de l’équipe U17.