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« Le poste le plus difficile au monde » : Erling Haaland face à « 200 millions » de défenseurs, tandis que Pep Guardiola prend la défense de la star de Manchester City
Une chute soudaine de forme
Bien qu'il soit le meilleur buteur de la Premier League, Haaland a vu son efficacité s'estomper au cours de la deuxième moitié de la saison. Après un début de saison fulgurant, au cours duquel il a inscrit 19 buts lors de ses 17 premiers matchs de championnat, l'attaquant norvégien n'a marqué que trois buts lors de ses 12 dernières rencontres de championnat. Guardiola a toutefois refusé de rejeter la faute sur son joueur vedette, soulignant plutôt le nombre impressionnant de défenseurs que les entraîneurs adverses déploient pour contrer le joueur de 25 ans.
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Haaland face à des défenseurs « à 200 millions »
Le récent déplacement de City au London Stadium, qui s'est soldé par un match nul 1-1, a parfaitement illustré l'étouffement tactique dont Haaland est actuellement victime. Isolé en pointe, il s'est retrouvé constamment pris en tenaille par un bloc défensif discipliné, peinant à trouver les espaces dans lesquels il excelle habituellement.
« Savez-vous combien de défenseurs centraux l'entouraient aujourd'hui ? 200 millions », a déclaré Guardiola après le match. « Savez-vous combien de milieux défensifs ? C'est le poste le plus difficile au monde, c'est pourquoi nous devons compter sur nos ailiers pour y placer un joueur. Nous essayons toujours. Ce n'est pas facile et parfois, nous traversons des périodes difficiles et nous devons l'accepter. »
Un terrain inconnu pour le double vainqueur du Soulier d'or
La baisse de forme actuelle a attiré l'attention de nombreux observateurs, l'ancien milieu de terrain de Chelsea Joe Cole ayant notamment souligné que les statistiques d'Haaland avaient chuté à des niveaux jamais vus depuis son enfance. « C'est un terrain inconnu pour lui, ce genre de statistiques », a fait remarquer Cole lors de l'analyse d'après-match pour TNT Sports. « Il n'avait plus affiché des chiffres aussi bas depuis qu'il avait environ sept ans. »
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Les espoirs de Premier League et de Ligue des champions ne tiennent qu'à un fil
À huit journées de la fin, Manchester City doit mener un combat difficile pour reconquérir le titre de Premier League. Actuellement deuxième au classement, avec neuf points de retard sur le leader Arsenal, le club n'a plus droit à l'erreur, et la forme d'Haaland pourrait bien être le facteur décisif qui lui permettra ou non de réussir un retour en force en fin de saison. Cependant, avant de pouvoir se concentrer à nouveau sur le championnat, les hommes de Guardiola doivent d'abord gravir une montagne encore plus escarpée en Europe, alors qu'ils tenteront de renverser un déficit de 3-0 face au Real Madrid lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions à l'Etihad Stadium.
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