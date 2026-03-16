« Le poste le plus difficile au monde » : Erling Haaland face à « 200 millions » de défenseurs, tandis que Pep Guardiola prend la défense de la star de Manchester City

Le récent déplacement de City au London Stadium, qui s'est soldé par un match nul 1-1, a parfaitement illustré l'étouffement tactique dont Haaland est actuellement victime. Isolé en pointe, il s'est retrouvé constamment pris en tenaille par un bloc défensif discipliné, peinant à trouver les espaces dans lesquels il excelle habituellement.

« Savez-vous combien de défenseurs centraux l'entouraient aujourd'hui ? 200 millions », a déclaré Guardiola après le match. « Savez-vous combien de milieux défensifs ? C'est le poste le plus difficile au monde, c'est pourquoi nous devons compter sur nos ailiers pour y placer un joueur. Nous essayons toujours. Ce n'est pas facile et parfois, nous traversons des périodes difficiles et nous devons l'accepter. »