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« Le Portugal sera au meilleur de sa forme si Ronaldo ne joue pas » : une ancienne star de l’équipe nationale américaine lance une déclaration choc sur Cristiano Ronaldo et la Coupe du monde
Le verdict sans concession de Twellman sur Ronaldo
À l’approche de la Coupe du monde 2026, le débat sur l’importance de Ronaldo dans le groupe de Roberto Martinez fait rage. Malgré son statut de meilleur buteur de l’histoire des sélections, l’ancien international américain et désormais analyste Taylor Twellman estime que la Seleção serait peut-être mieux armée en laissant son capitaine sur le banc.
Interrogé par Get Up ESPN sur ce que l’on peut attendre de Ronaldo lors de cette Coupe du monde, Twellman a déclaré : « C’est la meilleure équipe que Ronaldo ait jamais eue à ses côtés pour le Portugal en vue de la Coupe du monde. Je pense que le Portugal est au meilleur de sa forme s’il ne joue pas. »
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La grande profondeur de l'effectif portugais
L’argument en faveur d’un onze de départ sans Ronaldo s’appuie sur la profondeur exceptionnelle de l’effectif portugais. Contrairement aux tournois précédents, où l’essentiel de la charge offensive reposait sur CR7, Martinez dispose aujourd’hui de multiples options : Bruno Fernandes, Bernardo Silva et Rafael Leão. Sans oublier la puissance de feu de Gonçalo Ramos et Pedro Neto, ce qui suggère que l’attaque peut tourner à plein régime même sans son emblématique joueur de 41 ans.
Derrière, le dispositif est tout aussi solide : Ruben Dias, pivot défensif, est épaulé par Nuno Mendes et João Cancelo, formant un socle que les sélectionneurs adverses envient. Cette force collective conduit nombre d’observateurs à estimer que la sélection devrait opter pour un système plus fluide, axé sur un pressing haut, peut-être moins compatible avec les caractéristiques physiques actuelles de Ronaldo.
Un dernier défi pour entrer dans la légende
Pour Ronaldo, ce tournoi représente une sixième participation à la Coupe du monde, un record, et constitue sans doute la dernière chance de conquérir le seul grand titre manquant à son palmarès à 41 ans. Tandis que son rival de toujours, Lionel Messi, arrive en tenant du titre avec l’Argentine, Ronaldo poursuit sa quête d’un triomphe international qui viendrait couronner sa carrière sur la scène mondiale.
Malgré les critiques extérieures, le sélectionneur Roberto Martínez a maintenu son soutien à son capitaine, expliquant que la présence de stars confirmées était essentielle pour l’équilibre du groupe, qui s’apprête à affronter la RD Congo, l’Ouzbékistan et la Colombie au premier tour.
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De grandes attentes pour la phase de groupes
Le Portugal abordera le tournoi en grand favori pour terminer en tête de son groupe, mais la pression sera immense sur Martinez, qui devra trouver le juste équilibre entre héritage et performance. La Seleção veut faire mieux que son élimination en quarts de finale face au Maroc lors de sa dernière Coupe du monde. La simple présence de Ronaldo assure que chaque choix tactique sera disséqué, surtout si l’équipe tarde à trouver son rythme en début de tournoi ; rappelons que le meilleur résultat du Portugal en Coupe du monde sous l’ère Ronaldo reste une quatrième place en 2006.