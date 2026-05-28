« Le Portugal sera au meilleur de sa forme si Ronaldo ne joue pas » : une ancienne star de l’équipe nationale américaine lance une déclaration choc sur Cristiano Ronaldo et la Coupe du monde

À l’approche de la Coupe du monde 2026, le débat sur l’importance de Ronaldo dans le groupe de Roberto Martinez fait rage. Malgré son statut de meilleur buteur de l’histoire des sélections, l’ancien international américain et désormais analyste Taylor Twellman estime que la Seleção serait peut-être mieux armée en laissant son capitaine sur le banc.

Interrogé par Get Up ESPN sur ce que l’on peut attendre de Ronaldo lors de cette Coupe du monde, Twellman a déclaré : « C’est la meilleure équipe que Ronaldo ait jamais eue à ses côtés pour le Portugal en vue de la Coupe du monde. Je pense que le Portugal est au meilleur de sa forme s’il ne joue pas. »