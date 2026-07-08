Le Portugal n'aurait jamais dû laisser Roberto Martinez et Cristiano Ronaldo gâcher la chance qu'avait cette génération d'or de remporter une Coupe du monde

Bien sûr, cela n’empêche pas des millions de supporters à travers le monde d’être amèrement déçus par la fin du « rêve » de Ronaldo en Coupe du monde. Le joueur lui-même avait cru que sa carrière était terminée après le fiasco du Qatar 2022 – et pourtant, il a réussi à se qualifier pour une sixième phase finale à 41 ans, un exploit remarquable qui témoigne de sa grande résilience et de son célèbre programme d’entraînement.

« C’est un génie, une superstar », a déclaré Rooney à propos de son ancien coéquipier de Manchester United sur BBC Sport. « Ce qu’il a apporté au football est tout à fait exceptionnel. Il sera déçu car il croyait pouvoir remporter ce tournoi. »

Cependant, seul Roberto Martínez partageait cet optimisme. C’est là le véritable regret de l’élimination précoce du Portugal : un joueur s’est vu accorder le droit de privilégier ses intérêts personnels au détriment de l’équipe et, par extension, de toute une nation.