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Cristiano Ronaldo Roberto Martinez Portugal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduit par

Le Portugal n'aurait jamais dû laisser Roberto Martinez et Cristiano Ronaldo gâcher la chance qu'avait cette génération d'or de remporter une Coupe du monde

Opinion
Portugal
C. Ronaldo
Coupe du monde
R. Martinez
FEATURES
Portugal vs Espagne

Wayne Rooney a qualifié la dernière apparition de Cristiano Ronaldo en Coupe du monde de « journée triste pour le football ». Pourtant, il n’en était rien. Du moins, pas vraiment. Si Ronaldo compte parmi les figures les plus emblématiques de l’histoire du sport, la victoire de l’Espagne face à une sélection portugaise trop timide, associée à la leçon infligée par la Belgique aux États-Unis, a en réalité fait du 6 juillet 2026 une bien belle journée pour le football.

Bien sûr, cela n’empêche pas des millions de supporters à travers le monde d’être amèrement déçus par la fin du « rêve » de Ronaldo en Coupe du monde. Le joueur lui-même avait cru que sa carrière était terminée après le fiasco du Qatar 2022 – et pourtant, il a réussi à se qualifier pour une sixième phase finale à 41 ans, un exploit remarquable qui témoigne de sa grande résilience et de son célèbre programme d’entraînement.

« C’est un génie, une superstar », a déclaré Rooney à propos de son ancien coéquipier de Manchester United sur BBC Sport. « Ce qu’il a apporté au football est tout à fait exceptionnel. Il sera déçu car il croyait pouvoir remporter ce tournoi. »

Cependant, seul Roberto Martínez partageait cet optimisme. C’est là le véritable regret de l’élimination précoce du Portugal : un joueur s’est vu accorder le droit de privilégier ses intérêts personnels au détriment de l’équipe et, par extension, de toute une nation.

  • Roberto Martinez Getty

    Fou

    L’élimination sans gloire du Portugal en huitièmes de finale à Arlington n’a surpris personne. Elle était prévisible.

    La campagne de la Seleção en Coupe du monde ne pouvait que s’achever dans les larmes, l’amertume et les accusations de mauvaise gestion flagrante, puisque l’Euro 2024 s’était conclu de la même manière. Après tout, si répéter toujours la même chose est la définition de la folie, alors Martinez est un fou.

    Ainsi, si la décision de laisser Gonçalo Ramos sur le banc tout au long de la défaite contre l’Espagne aurait dû surprendre, elle s’inscrivait en réalité dans la logique de la politique de sélection de Martinez : Ronaldo et dix autres.

    Ramos était certes sorti du banc pour inscrire le but de la victoire lors du succès étriqué 2-1 contre la Croatie, mais il était impensable que Martinez lui préfère le joueur de 25 ans à Ronaldo.

    • Publicité
  • Portugal v Slovenia: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Une campagne désastreuse

    Dès sa nomination, pour le moins surprenante, à la tête de la « génération d’or » d’une autre nation, l’ancien sélectionneur belge a immédiatement désigné Ronaldo comme homme de base. Sa première décision a été de se rendre en Arabie saoudite pour assurer au vétéran qu’il construirait l’équipe autour de lui – même si la Coupe du monde 2022 avait déjà montré que l’attaquant n’était plus à la hauteur du très haut niveau.

    Le bilan est sans appel : une campagne catastrophique à l’Euro 2024, au cours de laquelle Ronaldo a établi un record peu enviable en tentant 23 tirs au but en Allemagne sans trouver le chemin des filets.

    Martínez aurait dû être limogé sur-le-champ par la Fédération portugaise de football (FPF). Mais comme cet Espagnol sans caractère a été autorisé à rester aux commandes, et que Ronaldo n’était plus depuis longtemps qu’un simple passager pour le Portugal, le désastre de cet été était douloureusement prévisible.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Je suis de retour ! Je suis de retour ! » Telle est l’annonce tonitruante de l’entraîneur phare, qui fait écho à son retour sur le banc après une brève absence. Les supporters, déjà enthousiastes, voient dans cette déclaration une confirmation de la stabilité retrouvée et un signal fort pour la suite du championnat.

    Les signes avant-coureurs étaient là dès le début, le Portugal ayant été tenu en échec 0-0 par la RD Congo lors du match d'ouverture du tournoi.

    Ronaldo a fièrement annoncé : « Je suis de retour ! Je suis de retour ! » après son doublé contre l’Ouzbékistan, mais il a de nouveau disparu lors d’une nouvelle prestation médiocre du Portugal face à la Colombie.

    Un penalty contre la Croatie lui a permis d’inscrire son tout premier but en phase à élimination directe de la Coupe du monde, mais il s’est montré si inefficace en attaque (ce penalty a été son seul contact dans la surface de réparation de toute la soirée) que même Martinez a estimé qu’il n’avait d’autre choix que de le remplacer dans les dernières minutes d’un match qui semblait se diriger vers les prolongations, jusqu’à ce que Ramos marque un superbe but de la tête en fin de match.


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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    « Ça fait 23 ans qu’ils essaient de me tuer »

    Ronaldo a réagi avec indignation aux suggestions lui suggérant de prendre sa retraite, et, face à ce qu’il perçoit comme des attaques répétées contre son palmarès, il s’est positionné en défenseur de son héritage.

    « Je ne serai ni plus ni moins Cristiano Ronaldo parce que je remporte la Coupe du monde », a-t-il insisté. « Je remercie même ceux qui m’attaquent depuis que j’ai fêté mes 40 ans… Les critiques font grandir, alors merci.

    « Quoi qu’il arrive demain, Cristiano Ronaldo partira la conscience tranquille – non pas à 100 %, mais à 1 000 %, car dans la vie comme sur le terrain, j’ai tout donné. Vous essayez de me détruire depuis 23 ans, mais vous avez sûrement compris que ça n’en vaut pas la peine, que c’est une perte de temps, mais vous essayez encore et encore et encore et encore. Comme je l’ai déjà dit, [j’arrêterai] quand je le déciderai, pas quand vous le déciderez. »

    Il est aisé de comprendre pourquoi Ronaldo estimait mériter davantage de respect, et il convient de souligner que son statut de l’un des plus grands buteurs de l’histoire du football ne fait aucun doute. Cependant, son héritage et sa réputation ont indéniablement été ternis par ses performances et son comportement lors des trois derniers tournois de sa carrière internationale – car on se souviendra de lui pour avoir, en fin de compte, fait plus de mal que de bien au cours de ces quatre dernières années.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    D’un atout stratégique à un boulet au pied

    Construire une équipe autour de Ronaldo était logique, mais seulement jusqu’à un certain point. Le temps n’a pas rattrapé Ronaldo en Amérique du Nord : il l’a dans sa poche depuis 2022, voire plus. Du coup, celui qui portait autrefois l’équipe est devenu un fardeau ; preuve en est que le Portugal n’a plus atteint le moindre quart de finale ni en Coupe du monde ni à l’Euro depuis son triomphe à l’Euro 2016.

    Des joueurs clés comme Bruno Fernandes ont-ils manqué à leur devoir lors de la Coupe du monde ? Sans aucun doute. Mais lorsque tant de grands talents d’une même équipe jouent mal, il faut s’interroger sur le sélectionneur et son adjoint de fait.

    Il n’y a tout simplement aucune excuse pour qu’une équipe portugaise aussi talentueuse affiche des performances aussi médiocres, d’abord à l’Euro 2024, puis à nouveau en Coupe du monde.


  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Il méritait mieux

    Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves et Fernandes pourraient tous prétendre être les meilleurs – ou parmi les meilleurs – joueurs du monde à leur poste respectif, mais aucun d’entre eux n’a atteint son niveau habituel. Pourquoi ?

    Martínez lui-même a reconnu que le Portugal possédait un effectif capable de remporter la Coupe du monde, mais, ayant échoué, il estime désormais qu’« il n’y a plus lieu de poursuivre ».

    À vrai dire, il n’y avait même aucune raison de l’engager au départ, si son seul objectif était de se plier aux caprices d’une superstar plutôt que de constituer une équipe gagnante. Le mandat de Martinez a été, en substance, une perte de temps et un gâchis d’un excellent groupe de joueurs. Bernardo Silva et ses coéquipiers méritaient un entraîneur meilleur et plus fort. Et Ronaldo aurait bien eu besoin d’un tel entraîneur lui aussi.

    Il aurait pu être un précieux joker s’il avait accepté un rôle secondaire, mais on l’a tant choyé qu’il s’est de nouveau ridiculisé sur la plus grande scène du football.

    En ce sens, son départ tardif de l’équipe nationale n’a même pas été un jour si triste pour le Portugal. Au milieu de toute la gratitude pour ce que Ronaldo leur avait apporté durant ses années de gloire, son départ a en réalité été perçu comme un soulagement.