Pendant que les autres superstars du ballon rond brillaient lors de la première journée de la Coupe du monde, la performance de Ronaldo a attiré tous les regards pour de mauvaises raisons : l’attaquant portugais n’a cadré aucun de ses tirs.

Isolé en pointe, le meilleur buteur de l’histoire du Portugal n’a pratiquement pas eu l’occasion de se mettre en évidence face à une sélection africaine pourtant donnée perdante. Les hommes de Martinez ont en effet été tenus en échec par un match nul décevant, qui ne reflète pas leur statut de favoris avant le tournoi, et la décision de le laisser sur le terrain pendant les 90 minutes a suscité une vive polémique.

Presque cinq ans jour pour jour après son dernier but en phase de jeu dans une grande compétition, l’icône vieillissante devra se montrer à la hauteur mardi face à l’Ouzbékistan, novice en Coupe du monde, sous peine de voir son sélectionneur, qui le défend encore bec et ongles, mis sous pression.