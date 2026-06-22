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Cristiano Ronaldo Portugal GFXGOAL
Krishan Davis

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Le Portugal n’a pas besoin d’écarter Cristiano Ronaldo, mais Roberto Martínez doit apprendre à le laisser sur le banc au bon moment, sous peine de risquer une nouvelle déception en Coupe du monde

Opinion
Portugal
C. Ronaldo
Coupe du monde
R. Martinez
FEATURES
Portugal vs Ouzbékistan

Encore un grand tournoi, et voilà le débat qui resurgit : faut-il maintenir Cristiano Ronaldo dans la sélection portugaise ? La prestation discrète de l’attaquant vétéran lors du match d’ouverture de la Coupe du monde contre la République démocratique du Congo a ranimé, comme tous les deux ans, la question de son statut de titulaire à 41 ans. Même si rien ne devrait changer tant que Roberto Martinez est aux commandes, le sélectionneur devra bientôt décider du bon moment pour agir.

Pendant que les autres superstars du ballon rond brillaient lors de la première journée de la Coupe du monde, la performance de Ronaldo a attiré tous les regards pour de mauvaises raisons : l’attaquant portugais n’a cadré aucun de ses tirs.

Isolé en pointe, le meilleur buteur de l’histoire du Portugal n’a pratiquement pas eu l’occasion de se mettre en évidence face à une sélection africaine pourtant donnée perdante. Les hommes de Martinez ont en effet été tenus en échec par un match nul décevant, qui ne reflète pas leur statut de favoris avant le tournoi, et la décision de le laisser sur le terrain pendant les 90 minutes a suscité une vive polémique.

Presque cinq ans jour pour jour après son dernier but en phase de jeu dans une grande compétition, l’icône vieillissante devra se montrer à la hauteur mardi face à l’Ouzbékistan, novice en Coupe du monde, sous peine de voir son sélectionneur, qui le défend encore bec et ongles, mis sous pression.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un départ manqué

    Alors que les autres cadors du tournoi, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland et Harry Kane, ont tous brillé dès la première journée de la Coupe du monde en inscrivant au moins deux buts, la performance de Ronaldo interpelle.

    Aligné d’une manière qui a surpris pendant les 90 minutes contre la RD Congo par Martinez, le joueur de 41 ans n’a cadré aucun de ses trois tirs. Deux d’entre eux ressemblaient à des demi-occasions, mais il a chaque fois envoyé le ballon à côté après des centres en retrait délicats.

    Un choix coûteux : les Léopards ont arraché un nul inattendu grâce à la tête de Yoane Wissa dans le temps additionnel du premier acte, et le Portugal n’a pas pu trouver le but de la victoire après la pause, Ronaldo restant en retrait avec seulement neuf touches de balle. L’inaction de Martinez a donc été vivement critiquée.

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  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    « Cette décision est incompréhensible », analyse l’expert.

    Après la rencontre, Martinez a de nouveau défendu, d’une manière pour le moins surprenante, son attaquant vieillissant, justifiant sans détour sa décision de le laisser sur la pelouse durant l’intégralité de la rencontre, alors même que Ronaldo s’était révélé totalement inefficace.

    « Il est absurde de remplacer le meilleur buteur du football mondial alors que l’on a besoin de marquer », a-t-il déclaré, avant d’insister sur le fait qu’il n’y avait pas encore lieu de paniquer. « Au Mondial, ce genre de choses arrive. L’Argentine a perdu contre l’Arabie saoudite en 2022 avant de remporter la Coupe du monde. En 2010, l’Espagne a perdu contre la Suisse avant de remporter la Coupe du monde. Ces performances ne ressemblaient pas à celles de futurs champions, mais cela fait partie du processus.

    « Après avoir ouvert le score, ces émotions ont nui à notre performance. Nous avons cessé de prendre des risques, de chercher des espaces et de pénétrer le dernier tiers. C’était davantage une question d’émotion que de tactique ou de technique. Ça arrive. Cela fait partie de la Coupe du monde. Nous allons maintenant analyser la situation et nous améliorer pour le deuxième match. »

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Période sans tournoi

    Martínez peut bien qualifier l’épisode d’isolé, la réalité est différente : le sujet est récurrent pour le Portugal, et la polémique autour de sa star déclinante constitue une distraction majeure pour une nation qui devrait pouvoir briguer la Coupe du monde.

    Certes, Ronaldo a inscrit son quota de buts lors des qualifications (cinq en autant de sélections) et a joué un rôle déterminant dans le triomphe de son pays en Ligue des Nations de l’UEFA l’année dernière, mais il reste désormais sur une série de dix matches consécutifs sans marquer lors des grands tournois. Son dernier but en phase finale remonte au match d’ouverture de la Coupe du monde 2022 contre le Ghana, sur penalty ; en action, il a frappé pour la dernière fois lors de l’Euro 2020, contre la France en juin 2021, soit près de cinq ans avant la rencontre face à l’Ouzbékistan.

    Marquer en Arabie saoudite ou face à l’Arménie et la Hongrie, quand la pression est faible, c’est une chose ; mais il faut remonter à plus de quatre ans pour retrouver une réalisation de l’attaquant sur la plus grande scène internationale.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Le partenaire idéal ?

    Si Martinez maintient son soutien indéfectible à Ronaldo, c’est que le Portugal manque actuellement d’attaquants de pointe confirmés en sélection, comme l’atteste la présence d’un seul autre avant-centre pur dans l’effectif.

    Même si un changement dans le onze de départ paraît peu probable, le coéquipier de CR7 à Al-Nassr est, avec lui, l’autre attaquant de la Seleção le plus en forme du tournoi. João Félix arrive à la Coupe du monde après une saison saoudienne au cours de laquelle il a participé à 45 buts en évoluant comme deuxième attaquant mobile derrière Ronaldo – dont 20 en championnat – et il estimera sans doute mériter sa chance.

    Après tout, si Martinez n’a pas d’objection à aligner Ronaldo, 41 ans, malgré son passage dans une Pro League moins compétitive, il devrait logiquement offrir sa chance au plus jeune Félix, d’autant que la Seleção cherche désespérément une étincelle. Il est donc difficile de comprendre pourquoi l’ancien Bleuet a dû assister, impuissant, au match nul contre le Congo depuis le banc.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ramos vient-il à la rescousse ?

    À Houston, Gonçalo Ramos est resté sur le banc jusqu’à la 83^e minute du premier match du Portugal. L’entraîneur Martinez a d’abord lancé les ailiers Francisco Conceição et Rafael Leão, puis a fait entrer l’attaquant du Paris Saint-Germain, tandis que Ronaldo demeurait sur la pelouse.

    Un temps présenté comme le successeur naturel de Ronaldo, notamment lorsqu’il avait été titularisé de façon spectaculaire par l’ancien sélectionneur Fernando Santos au détriment de la star lors d’un huitième de finale de la Coupe du monde 2022 contre la Suisse, l’attaquant avait alors brillé en inscrivant un triplé et en offrant une passe décisive pour une victoire 6-1.

    Depuis la nomination de Martinez, après l’élimination en quarts de finale au Qatar, Ramos doit à nouveau faire preuve de patience : le nouveau sélectionneur s’appuie d’emblée sur le vétéran emblématique et défend ouvertement cette dépendance.

    Cette situation freine sa progression : depuis son arrivée au PSG en 2023, il est rarement titulaire et n’a marqué que six buts en sélection depuis le Mondial 2022.

  • FBL-WC-2026-POR-TRAININGAFP

    Savoir quand agir

    On ne peut donc pas reprocher à Martinez de continuer à aligner Ronaldo dès le coup d’envoi. Certes, le joueur a dépassé la quarantaine et évolue en Saudi Pro League, mais une saison à 30 buts avec Al-Nassr suffit à prouver qu’il peut encore faire la différence, d’autant qu’il est admiré pour la façon dont il a su prendre soin de son corps.

    Pourtant, du point de vue de Martinez, la question est de savoir quand intervenir, même si cela déplait à son capitaine emblématique. Peu servi depuis les ailes et privé de créativité dans l’axe, Ronaldo est resté trop discret en seconde période face à la RD Congo, alors que son équipe cherchait désespérément un but.

    Même s’il peut encore éclabousser d’un grand moment (ne serait-ce qu’en transformant un penalty), le sélectionneur doit reconnaître qu’il n’y a plus grand intérêt à laisser Ronaldo sur le terrain pendant 90 minutes ; c’est précisément dans ce genre de situations que des joueurs comme Félix et Ramos sont là pour faire la différence en sortant du banc.

    Si l’attaquant ne parvient pas à mettre fin à sa disette face à l’Ouzbékistan, novice en Coupe du monde, la polémique ne manquera pas de monter d’un cran.

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