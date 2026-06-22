Pendant que les autres superstars du ballon rond brillaient lors de la première journée de la Coupe du monde, la performance de Ronaldo a attiré tous les regards pour de mauvaises raisons : l’attaquant portugais n’a cadré aucun de ses tirs.

Isolé en pointe, le meilleur buteur de l’histoire du Portugal n’a pratiquement pas eu l’occasion de se montrer face à une équipe africaine pourtant donnée perdante. Les hommes de Martinez se sont donc contentés d’un match nul décevant, loin de leur statut de favoris avant le tournoi, et la décision de le laisser sur le terrain pendant 90 minutes a suscité une vive polémique.

Presque cinq ans jour pour jour après son dernier but en phase de jeu dans une grande compétition, l’icône vieillissante devra se montrer à la hauteur mardi face à l’Ouzbékistan, novice en Coupe du monde, sous peine de voir son sélectionneur, qui le défend toujours bec et ongles, mis sous pression.