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Le Portugal évite soigneusement les comparaisons « puériles » entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Erling Haaland, tandis que le sélectionneur Roberto Martinez explique en quoi ce joueur hors norme de 41 ans n’a pas besoin de repos
Martinez défend la charge de travail de Ronaldo
Martinez a écarté l’idée de laisser Ronaldo au repos, affirmant qu’il serait « puéril » de comparer les besoins physiques de son capitaine à ceux de Messi ou de Haaland. Ronaldo a disputé l’intégralité des 90 minutes lors du match nul 0-0 du Portugal contre la Colombie, un résultat qui a permis à la Seleção de terminer deuxième du groupe K.
À 41 ans, il a donc disputé l’intégralité des 270 minutes de la phase de groupes, tandis que d’autres sélections faisaient tourner leur effectif en vue des huitièmes de finale. Alors que la Norvège et l’Argentine ont respectivement laissé Haaland et Messi au repos, Martinez demeure catégorique : son joueur phare est « mentalement et physiquement » capable de mener l’attaque sans pause.
- AFP
Toute comparaison entre Messi et Haaland s’avère donc inutile.
Interrogé par la presse à Miami Gardens, Martinez a rapidement coupé court aux spéculations sur le manque de rotation de Ronaldo. « Nous ne comparons pas nos joueurs à ceux des autres équipes, a tranché l’Espagnol. Ce serait puéril. Cristiano a l’habitude d’être au bon endroit au bon moment. C’est avant tout une question de force mentale, de discipline tactique et de capacité à créer des espaces dans nos schémas offensifs. »
L’entraîneur a par ailleurs expliqué que ses choix s’appuyaient sur des données individuelles plutôt que sur les rumeurs extérieures. « Ce n’est pas un problème pour Cristiano de jouer 90 minutes, mais peut-être qu’au prochain match nous devrons procéder à un changement, comme pour n’importe quel autre joueur. Nous avons fait appel à 21 joueurs de champ, nous répartissons donc bien le temps de jeu », a-t-il ajouté, soulignant sa stratégie de gestion de l’effectif tout au long du tournoi.
Des décisions fondées sur les données pour la Seleção
Le Portugal a procédé à plusieurs remplacements tactiques lors du match nul contre la Colombie, mais Ronaldo est resté la seule constante sur le terrain. Martinez a souligné que d’autres secteurs du terrain nécessitaient une rotation plus fréquente en raison des exigences physiques liées à certains postes. « Aujourd’hui, nous avons fait jouer João Neves et Ruben Neves pendant 45 minutes, et nous avons fait de même avec Diogo Dalot et João Cancelo, car chaque poste a des besoins différents », a-t-il déclaré.
Déterminer qui sera titulaire et qui restera sur le banc relève de la science pour le staff technique portugais. Martinez a souligné l’importance de leurs indicateurs internes, en précisant : « Certains joueurs ne sont pas au meilleur de leur forme physique, mais toutes les données que nous collectons sont essentielles pour nous aider à prendre ces décisions. » Malgré l’absence de contribution offensive de Ronaldo face à la Colombie, le sélectionneur reste confiant quant à la condition physique de son capitaine.
- AFP
Le Portugal se prépare à aborder les phases à élimination directe
Après son match nul contre la Colombie, le Portugal se tourne vers son huitième de finale face à la Croatie, ce jeudi à Toronto. Un parcours qui pourrait, en cas de succès, le mener vers un choc avec l’Espagne, championne d’Europe 2024, au tour suivant. Mais Roberto Martínez se concentre pour l’instant sur l’évolution immédiate de son équipe, alors qu’elle aborde la phase à élimination directe.
« Il est désormais temps de s'adapter, de progresser et d'orienter les matchs dans la direction que nous souhaitons, avec davantage de possession et un meilleur contrôle », a expliqué Martinez. « Cela fait partie de la Coupe du monde, cela fait partie de la stratégie en place, et comme je l'ai dit, nous avions besoin de ces trois matchs pour atteindre notre meilleur niveau. Ce match a été très enrichissant. Nous voulons rester dans la course pendant huit matchs et c'est désormais un tournoi différent. »