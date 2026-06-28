Martinez a écarté l’idée de laisser Ronaldo au repos, affirmant qu’il serait « puéril » de comparer les besoins physiques de son capitaine à ceux de Messi ou de Haaland. Ronaldo a disputé l’intégralité des 90 minutes lors du match nul 0-0 du Portugal contre la Colombie, un résultat qui a permis à la Seleção de terminer deuxième du groupe K.

À 41 ans, il a donc disputé l’intégralité des 270 minutes de la phase de groupes, tandis que d’autres sélections faisaient tourner leur effectif en vue des huitièmes de finale. Alors que la Norvège et l’Argentine ont respectivement laissé Haaland et Messi au repos, Martinez demeure catégorique : son joueur phare est « mentalement et physiquement » capable de mener l’attaque sans pause.