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Le Portugal est prévenu : le football national pourrait vivre une véritable « tragédie » lorsque Cristiano Ronaldo prendra sa retraite
Le Portugal doit se préparer à l'après-Ronaldo
Le Portugal pourrait subir un important revers commercial une fois que Cristiano Ronaldo aura mis fin à sa carrière internationale. Daniel Sa, directeur exécutif de l’Institut portugais d’administration du marketing (IPAM), estime que l’image de marque de la sélection est étroitement liée à l’attaquant de 41 ans, qui a confirmé que la Coupe du monde 2026 serait sa sixième et dernière participation, tout en maintenant le flou sur son avenir international. Selon lui, le Portugal perdrait une visibilité médiatique et des revenus financiers considérables une fois son capitaine de longue date retiré.
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Un expert en marketing lance un avertissement sans détour
Sá estime que l’influence de Ronaldo dépasse largement ses performances sur le terrain, ce qui fait de son départ éventuel un défi majeur pour le football portugais. Il souligne que le joueur a contribué à négocier des contrats commerciaux lucratifs pour la FPF pendant plus de vingt ans et exhorte l’instance dirigeante à préparer un nouveau récit pour l’ère post-Ronaldo.
« Cela peut paraître dur à entendre, mais d’un point de vue de marque, Ronaldo est incomparablement plus important que l’ensemble de l’équipe nationale portugaise et d’innombrables autres équipes réunies », a-t-il déclaré à l’agence de presse Lusa.
« Je ne fais pas une analyse sportive, mais une analyse de marque : ce sera une tragédie quand il partira, car les gens ne mesurent toujours pas l’attention médiatique qui sera perdue. Nous allons dévaler un escalator à grande vitesse.
C’est lui qui leur permet de signer de nombreux contrats et de gagner beaucoup d’argent depuis plus de 20 ans. Je pense que la FPF prépare un discours différent, car elle ne peut pas dépendre d’une seule personne et doit présenter d’autres types d’arguments. Évidemment, le football portugais ne se résume pas à Ronaldo, mais ils devraient bien exploiter cette nouvelle stratégie. »
Au-delà des succès footballistiques
Selon Sa, la carrière footballistique de Ronaldo n’est plus que l’un des piliers de son statut de plus grande marque sportive mondiale. Il souligne la portée planétaire de l’attaquant d’Al Nassr sur les réseaux sociaux, son portefeuille de partenariats et ses investissements commerciaux, et affirme que sa marque personnelle continuera de se développer même après sa retraite.
« À côté du joueur, il y a Ronaldo l'influenceur, qui est le plus important au monde et la personne la plus suivie sur les réseaux sociaux ; Ronaldo, sponsorisé par plusieurs marques nationales et internationales ; et Ronaldo l'investisseur dans de nombreux secteurs. Une fois qu'il aura arrêté de jouer, cette marque continuera de se développer », a expliqué Sa.
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Préparer l'avenir
Le Portugal a été éliminé de la Coupe du monde 2026 en huitièmes de finale après une défaite 1-0 face à l'Espagne, futur championne du monde. Alors que l'avenir international de Ronaldo reste incertain, la FPF devrait profiter de cette période pour renforcer l'identité de l'équipe nationale avant que l'une des plus grandes icônes du football ne prenne définitivement sa retraite.
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