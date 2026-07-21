Sá estime que l’influence de Ronaldo dépasse largement ses performances sur le terrain, ce qui fait de son départ éventuel un défi majeur pour le football portugais. Il souligne que le joueur a contribué à négocier des contrats commerciaux lucratifs pour la FPF pendant plus de vingt ans et exhorte l’instance dirigeante à préparer un nouveau récit pour l’ère post-Ronaldo.

« Cela peut paraître dur à entendre, mais d’un point de vue de marque, Ronaldo est incomparablement plus important que l’ensemble de l’équipe nationale portugaise et d’innombrables autres équipes réunies », a-t-il déclaré à l’agence de presse Lusa.

« Je ne fais pas une analyse sportive, mais une analyse de marque : ce sera une tragédie quand il partira, car les gens ne mesurent toujours pas l’attention médiatique qui sera perdue. Nous allons dévaler un escalator à grande vitesse.

C’est lui qui leur permet de signer de nombreux contrats et de gagner beaucoup d’argent depuis plus de 20 ans. Je pense que la FPF prépare un discours différent, car elle ne peut pas dépendre d’une seule personne et doit présenter d’autres types d’arguments. Évidemment, le football portugais ne se résume pas à Ronaldo, mais ils devraient bien exploiter cette nouvelle stratégie. »