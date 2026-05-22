Revenant sur les répercussions internes du tournoi en Allemagne, le sélectionneur espagnol a catégoriquement démenti les rumeurs persistantes concernant d’éventuels problèmes disciplinaires non résolus. S’adressant au journal portugais Record, Martinez a déclaré : « Lorsqu’un tournoi a lieu et que des informations fuient, c’est une situation très grave. À l’époque, nous avons mené une enquête et il s’agissait d’un accident. Ce n’était pas un manque de discipline.

« L’incident remonte à l’Euro 2024 et n’a rien à voir avec la décision actuelle. Deux ans ont passé. Ces choses arrivent dans la vie d’un groupe, mais il est essentiel de retenir une chose : il s’agissait d’un accident, pas d’un manque de discipline. Antonio en a tiré les enseignements, mais cela ne entre pas en ligne de compte aujourd’hui. »