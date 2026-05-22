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Le Portugal a démasqué la taupe ! Un défenseur est accusé d’avoir divulgué des informations sur l’équipe, et Roberto Martínez explique pourquoi il ne l’a pas retenu dans la sélection pour la Coupe du monde
Précisions sur la tempête de fuites
Le défenseur de 22 ans a été placé sous les projecteurs après la révélation qu’il avait divulgué prématurément la composition tactique de l’équipe avant le match du Portugal contre la Géorgie à l’Euro 2024. Si cet incident a suscité une vive frustration au sein de la fédération, Roberto Martínez a confirmé qu’une enquête interne avait conclu à une simple erreur involontaire. Le staff technique a par ailleurs insisté sur le fait que cette bévue administrative n’a pas influencé la décision d’écarter le défenseur central de la sélection pour le tournoi en cours.
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Martinez défend la sanction infligée au défenseur.
Revenant sur les répercussions internes du tournoi en Allemagne, le sélectionneur espagnol a catégoriquement démenti les rumeurs persistantes concernant d’éventuels problèmes disciplinaires non résolus. S’adressant au journal portugais Record, Martinez a déclaré : « Lorsqu’un tournoi a lieu et que des informations fuient, c’est une situation très grave. À l’époque, nous avons mené une enquête et il s’agissait d’un accident. Ce n’était pas un manque de discipline.
« L’incident remonte à l’Euro 2024 et n’a rien à voir avec la décision actuelle. Deux ans ont passé. Ces choses arrivent dans la vie d’un groupe, mais il est essentiel de retenir une chose : il s’agissait d’un accident, pas d’un manque de discipline. Antonio en a tiré les enseignements, mais cela ne entre pas en ligne de compte aujourd’hui. »
Le onze aligné par Mourinho confirme la hiérarchie
Le joueur, qui compte 20 sélections, a connu une saison nationale très difficile sous les ordres de José Mourinho au Benfica, perdant souvent sa place de titulaire au profit de Tomás Araujo, âgé de 24 ans. Cette situation club a finalement guidé la décision de Martinez en sélection, où il a préféré aligner Araujo pour le tournoi final. La carrière de Silva a connu un coup d’arrêt brutal depuis sa soirée d’erreurs fatidiques contre la Géorgie, bien qu’il ait tout de même ajouté sept capes supplémentaires avant son dernier match de préparation en mars.
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Le coup d’envoi du tournoi de Houston approche à grands pas.
Le Portugal aborde un groupe K physiquement exigeant lors de la Coupe du monde 2026, aux côtés de la RD Congo, de l’Ouzbékistan et de la Colombie. Les hommes de Martínez lanceront leur campagne le 17 juin au NRG Stadium de Houston, puis enchaîneront leurs autres rencontres de poule. En revanche, Silva, laissé de côté, devra mettre à profit la trêve estivale pour retrouver son niveau et postuler à nouveau en sélection.