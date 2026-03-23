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Le point sur les blessés à Liverpool : nouveau coup dur pour Federico Chiesa, renvoyé chez lui par l'Italie, mais bonne nouvelle pour Hugo Ekitike, qui rejoint le groupe de la France
L'Italie confirme la décision concernant Chiesa
Chiesa avait été retenu dans le groupe italien pour les barrages de la Coupe du monde, où l'Italie affrontera d'abord l'Irlande du Nord avant de se mesurer au Pays de Galles ou à la Bosnie-Herzégovine si elle se qualifie en demi-finales. Le joueur de 28 ans est entré en fin de match lors de la défaite de Liverpool contre Brighton ce week-end, mais il est désormais confirmé que l'ancienne star de la Juventus se remettra de son dernier coup dur subi sur les rives de la Mersey.
Un communiqué des Azzurri indique : « Federico Chiesa, dont l'état de santé a été évalué à son arrivée au Centre technique fédéral, a été jugé indisponible pour les deux prochains matches et, en accord avec le club, a quitté le stage de préparation de l'équipe nationale. »
Le sélectionneur Gennaro Gattuso a ajouté : « Chiesa s'est présenté hier pour la convocation, mais il avait quelques petits problèmes physiques, et lui comme moi avons estimé qu'il était inutile qu'il reste. »
Chiesa avait été recruté à la fin de l'été en vue de la saison 2024-2025 et peinait à s'imposer comme titulaire sous les ordres de l'entraîneur Arne Slot. Bien qu'il ait disputé 23 matches de Premier League cette saison, marquant deux buts et délivrant une passe décisive, il n'a été titularisé qu'une seule fois.
Ekitike rejoint le camp de sélection français malgré une contusion musculaire
La condition physique d'Ekitike a également suscité beaucoup d'inquiétudes. L'attaquant a dû être remplacé dès le début du match à l'AMEX Stadium et a quitté le terrain en boitant, mais il a depuis été aperçu à son arrivée au centre d'entraînement de Clairefontaine pour rejoindre le groupe des Bleus.
Les Bleus s'apprêtent à disputer deux matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie aux États-Unis, et Ekitike espère avoir l'occasion de faire ses preuves avant la Coupe du monde. Le joueur de 23 ans devra faire face à une forte concurrence pour une place dans le onze de départ, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Marcus Thuram et Rayan Cherki étant tous à la disposition du sélectionneur Didier Deschamps.
Liverpool, secoué par les blessures lors d'une défense de titre décevante
L'entraîneur des Reds, Slot, a dû faire face à de nombreuses blessures tout au long de la saison 2025-2026. Alexander Isak, recruté cet été, a eu du mal à retrouver sa forme physique après avoir forcé son transfert depuis Newcastle, puis a dû subir une opération à la cheville après s'être blessé en marquant contre Tottenham en décembre.
Le jeune défenseur Giovanni Leoni se remet d'une blessure au ligament croisé antérieur, mais le gardien Alisson Becker et l'attaquant Mohamed Salah espèrent être de retour après la trêve internationale de mars.
- AFP
Les Reds ont encore une chance de se qualifier pour la Ligue des champions
Même si les problèmes de condition physique ont été un véritable casse-tête pour Slot et Liverpool cette saison, ils ont encore une chance de terminer la saison en beauté. Ils occupent actuellement la cinquième place du classement de la Premier League, ce qui suffirait à leur garantir une qualification pour la Ligue des champions grâce à l'excellent coefficient UEFA de l'Angleterre, tandis qu'ils s'apprêtent à affronter le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la plus prestigieuse compétition européenne.
Leur premier match après la trêve internationale sera un déplacement en FA Cup à Manchester City, qui a remporté la Carabao Cup dimanche grâce à une victoire 2-0 contre Arsenal.