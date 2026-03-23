Le point sur les blessés à Liverpool : nouveau coup dur pour Federico Chiesa, renvoyé chez lui par l'Italie, mais bonne nouvelle pour Hugo Ekitike, qui rejoint le groupe de la France

Chiesa avait été retenu dans le groupe italien pour les barrages de la Coupe du monde, où l'Italie affrontera d'abord l'Irlande du Nord avant de se mesurer au Pays de Galles ou à la Bosnie-Herzégovine si elle se qualifie en demi-finales. Le joueur de 28 ans est entré en fin de match lors de la défaite de Liverpool contre Brighton ce week-end, mais il est désormais confirmé que l'ancienne star de la Juventus se remettra de son dernier coup dur subi sur les rives de la Mersey.

Un communiqué des Azzurri indique : « Federico Chiesa, dont l'état de santé a été évalué à son arrivée au Centre technique fédéral, a été jugé indisponible pour les deux prochains matches et, en accord avec le club, a quitté le stage de préparation de l'équipe nationale. »

Le sélectionneur Gennaro Gattuso a ajouté : « Chiesa s'est présenté hier pour la convocation, mais il avait quelques petits problèmes physiques, et lui comme moi avons estimé qu'il était inutile qu'il reste. »

Chiesa avait été recruté à la fin de l'été en vue de la saison 2024-2025 et peinait à s'imposer comme titulaire sous les ordres de l'entraîneur Arne Slot. Bien qu'il ait disputé 23 matches de Premier League cette saison, marquant deux buts et délivrant une passe décisive, il n'a été titularisé qu'une seule fois.