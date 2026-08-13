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Inter Miami CF v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Thomas Hindle

Traduit par

Le point sur la Leagues Cup : Lionel Messi fait son retour, mais l’Inter Miami subit une élimination surprise en phase de groupes, tandis que Columbus reste en vie et que les équipes de Liga MX impressionnent

FEATURES
Analysis
Inter Miami CF vs Leon
Inter Miami CF
Leon
Coupe de la ligue
Monterrey vs Nashville SC
Monterrey
Nashville SC
Charlotte FC vs Pachuca
Charlotte FC
Pachuca
FC Cincinnati vs Atlas
FC Cincinnati
Atlas
Major League Soccer

Il y a eu de grosses désillusions pour les favoris présumés parmi les équipes de MLS, et il se pourrait bien qu’un club de Liga MX remporte la Leagues Cup.

Le tableau commence enfin à se dessiner. La Leagues Cup est organisée de façon chaotique, avec des matches étalés sur trop de jours et une multitude de scénarios compliqués à suivre. Il y a deux façons de voir les choses. La première, c’est qu’il est immensément excitant de voir une compétition évoluer en temps réel. La seconde, c’est que cela peut être déroutant. En réalité, c’est un mélange des deux.

Le résultat, cependant ? Beaucoup de suspense. La grande histoire de la deuxième journée a été le retour de Lionel Messi. Après le décès de son père, il avait laissé entendre, moins de 12 heures plus tôt, qu’il serait difficile de rejouer au football. Pourtant, il a bien été aligné avec l’Inter Miami et a joué 45 minutes lors d’une défaite chaotique de l’Inter Miami. L’équipe faisait clairement figure de favorite pour remporter l’épreuve, et elle est désormais éliminée de la compétition.

En prenant un peu de recul, on a d’ailleurs désormais l’impression que les clubs de Liga MX sont peut-être mieux placés que leurs homologues de MLS. León sera difficile à battre. Monterrey, s’il reste en vie, posera des problèmes à n’importe qui. Cruz Azul, Club América, même Toluca sont de véritables menaces. Cette compétition n’avait pas été aussi disputée depuis des années. Cela ne peut être qu’une bonne chose.

GOAL revient sur les principaux moments de la Leagues Cup cette semaine jusqu’ici...



  • Lionel MessiGetty

    L’Inter Miami échoue malgré le retour de Messi

    L’enjeu était de taille pour Miami. L’équipe devait non seulement gagner, mais aussi s’imposer largement contre Leon. La mission s’annonçait de toute façon compliquée. Leon avait remporté ses deux matches de Leagues Cup avant la rencontre de mercredi soir, en dominant Orlando puis Nashville. De son côté, Miami se trouvait dans une situation délicate. German Berterame n’est pas encore totalement remis de sa blessure. Luis Suarez est suspendu.

    Mais il y avait une bonne nouvelle avec le retour surprise de Messi. La légende argentine avait laissé entendre qu’il ne savait pas s’il pourrait continuer à jouer au football après le décès tragique de son père, survenu peu après la Coupe du monde. Messi ne s’était pas entraîné de toute la semaine, mais il est arrivé au stade et s’est déclaré prêt à jouer.

    Les circonstances semblaient plutôt favorables à son entrée en jeu. Miami menait 1-0 et avait besoin de quelques buts supplémentaires pour améliorer sa différence de buts. Au lieu de cela, Miami s’est effondré et a perdu 3-2. Messi, de son côté, a été remuant et plein d’idées en attaque. Mais il n’y aura pas de victoire en Leagues Cup cette année.

    • Publicité
  • FC Cincinnati Getty

    Le FC Cincinnati échoue à la dernière marche

    Le FC Cincinnati a hérité d’un calendrier de Leagues Cup vraiment cauchemardesque.

    Le système de têtes de série est complexe, mais, dans les faits, l’idée est de garantir le plus d’affiches possibles dans cette compétition. Et pendant deux matches, Cincinnati a parfaitement géré la situation. Pachuca et Pumas ont été écartés sur un score cumulé de 5-1. Evander, qui est revenu de la trêve de la Coupe du monde en jouant l’un de ses meilleurs footballs depuis des années, a mené la charge avec une contribution décisive dans chaque match.

    Mardi soir aurait vraiment dû être la continuité de toutes ces bonnes choses. Au lieu de cela, ce fut un effondrement. Evander a marqué juste avant la mi-temps, et Cincinnati maîtrisait tranquillement son sujet à domicile. Mais ensuite, tout a changé. À la 79e minute, le gardien vétéran Evan Louro a relâché un tir. Folrian Monzon a poussé le ballon au fond. Il a commis une erreur remarquablement similaire cinq minutes plus tard. Une occasion de se racheter s’est presque présentée avec un penalty possible dans le temps additionnel, mais une longue vérification de la VAR a annulé l’appel. Cincinnati aura désormais besoin d’une série de surprises autour de lui pour espérer atteindre les quarts de finale.

  • Columbus CrewGetty

    Columbus Crew fait le travail

    Dans l’autre partie de l’Ohio, les choses ont été bien plus positives, même si elles ont été tout aussi tendues. Pumas avait connu des difficultés dans sa campagne en Leagues Cup et était mathématiquement éliminé avant cette dernière journée. Face au Crew, il ne pouvait que gâcher la fête. Et il en a été tout près. Columbus a pris l’avantage 1-0 grâce à Tarun Karumanchi après seulement neuf minutes. Mais une égalisation d’Alvaro Angulo juste avant la mi-temps a rendu la situation tendue. Puis Keylor Navas s’est mis à tout arrêter. Il a réalisé trois arrêts décisifs pour l’équipe mexicaine en seconde période, ce qui a suffi pour envoyer le match aux tirs au but.

    Huit points semblent clairement être le total à atteindre pour assurer une qualification au tour suivant, ce qui rendait la séance de tirs au but absolument cruciale pour Columbus. Pumas en a manqué deux, et Nicolas Hagen en a arrêté un troisième. Un match nul 2-2 n’avait jamais eu un goût aussi savoureux.

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  • Hugo Cuypers Getty

    La Liga MX profite de sa soirée

    Si la MLS a offert un tableau assez contrasté, la Liga MX s’est plus clairement divisée entre les prétendants et les figurants. Dix de ses équipes avaient déjà été éliminées après la 2e journée, plusieurs ayant subi de lourdes défaites. À l’autre extrémité du spectre, Leon, Club America et Cruz Azul semblent avoir presque assuré leur place en quarts de finale.

    Monterrey a aussi fait le travail lors du dernier match de mercredi soir. Les Rayados avaient besoin d’une victoire dans le temps réglementaire contre une équipe de Nashville largement remaniée pour rester en vie, même si leur qualification ne dépend toujours pas d’eux. Un visage bien connu de la MLS a fait la différence, avec Hugo Cuypers, auteur d’une magnifique volée dans le temps additionnel de la seconde période pour sceller une victoire 2-1. Monterrey doit désormais attendre les autres résultats, mais battre l’une des équipes les plus fortes de MLS a au moins permis de maintenir ses espoirs en vie.

  • Tim ReamGetty

    Charlotte FC s’effondre en fin de match

    Charlotte a longtemps eu la situation bien en main pendant 90 minutes face à Pachuca. Et cela aurait vraiment dû être le cas. Il y a ici de très bonnes équipes de Liga MX, parmi lesquelles Toluca, Tigres, Cruz Azul et Club America. Pachuca est un cran en dessous, emmené par un attaquant malin en la personne de Salomon Rondon, mais sans la qualité capable de faire basculer un match que possèdent certaines des meilleures équipes de Liga MX. C’est, en somme, une équipe de milieu de tableau plutôt solide.

    Cela devrait les rendre assez prenables pour une équipe comme Charlotte. Il leur manque peut-être un peu de tranchant offensif, mais le recrutement d’Allan Saint-Maximin semblait judicieux, et il y a suffisamment de garanties défensives pour obtenir au moins un match nul face à une équipe mexicaine moyenne qui n’avait rien à jouer ce soir-là.

    Mais Charlotte a peu proposé. Et à la 91e minute, Alan Bautista les a punis. Son but n’avait rien d’un chef-d’œuvre. La défense de Charlotte s’est effondrée et Bautista n’a eu qu’à conclure. Cela a peut-être déjà mis fin prématurément à leur campagne.