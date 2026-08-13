Le tableau commence enfin à se dessiner. La Leagues Cup est organisée de façon chaotique, avec des matches étalés sur trop de jours et une multitude de scénarios compliqués à suivre. Il y a deux façons de voir les choses. La première, c’est qu’il est immensément excitant de voir une compétition évoluer en temps réel. La seconde, c’est que cela peut être déroutant. En réalité, c’est un mélange des deux.

Le résultat, cependant ? Beaucoup de suspense. La grande histoire de la deuxième journée a été le retour de Lionel Messi. Après le décès de son père, il avait laissé entendre, moins de 12 heures plus tôt, qu’il serait difficile de rejouer au football. Pourtant, il a bien été aligné avec l’Inter Miami et a joué 45 minutes lors d’une défaite chaotique de l’Inter Miami. L’équipe faisait clairement figure de favorite pour remporter l’épreuve, et elle est désormais éliminée de la compétition.

En prenant un peu de recul, on a d’ailleurs désormais l’impression que les clubs de Liga MX sont peut-être mieux placés que leurs homologues de MLS. León sera difficile à battre. Monterrey, s’il reste en vie, posera des problèmes à n’importe qui. Cruz Azul, Club América, même Toluca sont de véritables menaces. Cette compétition n’avait pas été aussi disputée depuis des années. Cela ne peut être qu’une bonne chose.

GOAL revient sur les principaux moments de la Leagues Cup cette semaine jusqu’ici...







