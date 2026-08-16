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MukhtarGetty
Thomas Hindle

Traduit par

Le point MLS : le Nashville SC corrige l’Inter Miami de Lionel Messi, Tata Martino met fin à la mauvaise série d’Atlanta United et le Houston Dynamo prend la tête à l’Ouest

FEATURES
Analysis
Major League Soccer
Nashville SC vs Inter Miami CF
Nashville SC
Inter Miami CF
Orlando City vs FC Cincinnati
Orlando City
FC Cincinnati

La MLS a été fidèle à son chaos habituel samedi soir, mais la démonstration de Nashville contre l’Inter Miami a offert l’indication la plus claire à ce jour sur la destination possible du Supporters’ Shield.

On savait probablement qu’Inter Miami n’était pas si fort que ça.

Oui, il y a Lionel Messi. Oui, il y a Rodrigo De Paul, Luis Suárez et Casemiro. Mais cette équipe n’a jamais été la plus complète de ce championnat. Samedi, cela a sauté aux yeux.

Son duel contre Nashville était alléchant. Nashville est extrêmement bien coaché, exceptionnellement bien organisé et déborde d’énergie, avec aussi une touche de talent de star. Parmi les équipes de football, c’est la plus complète de la Conférence Est.

Inter Miami, en revanche, a Messi. Mais samedi soir, dans ce qui ressemblait à une victoire pour le soccer dans son ensemble, la meilleure équipe a gagné. Nashville a écrasé Miami 4-1, et le score aurait même pu être plus lourd si l’équipe n’avait pas fait preuve de relâchement devant le but après avoir sorti certains de ses plus grands noms. Sauf effondrement spectaculaire, Nashville a désormais sûrement une main sur le Supporters’ Shield.

Ailleurs, le championnat est parti dans tous les sens. De mauvaises équipes ont gagné pour la première fois depuis des mois. De bonnes équipes ont dû se contenter de matches nuls vraiment soporifiques. Et le Houston Dynamo, que beaucoup voyaient comme l’incarnation même de la médiocrité à l’aube de la saison, est désormais un sérieux prétendant pour remporter l’Ouest. Qui l’aurait cru ?


GOAL fait le point sur l’action de la soirée de samedi en MLS...


  • Mukhtar prend le dessus sur Messi

    Premier contre deuxième, donc. L’Inter Miami retrouvait Leo Messi, titularisé pour la première fois depuis le décès de son père. Nashville, toutefois, s’est présenté sans la moindre crainte. L’équipe a projeté du monde vers l’avant et a joué comme si l’arsenal offensif de Miami ne l’inquiétait guère.

    Et l’équipe à domicile a dominé les débats. Andy Najar et Cristian Espinoza ont fait très mal à Miami sur le côté gauche. Hany Mukhtar a trouvé toutes sortes de positions dangereuses dans l’axe. Nashville a logiquement ouvert le score : le centre tendu et puissant d’Elias Saad a trouvé Najar au second poteau.

    Miami a semblé avoir laissé passer sa chance de revenir quand Messi a manqué son penalty. Mais Telasco Segovia a fini par égaliser, grâce à une passe décisive absolument merveilleuse de Messi.

    Mais c’était la soirée de Nashville. Le leader de la Conférence Est n’a fait que s’affirmer au fil du match, tandis qu’une série d’erreurs défensives de l’Inter Miami a permis à Nashville d’en inscrire trois autres. En vérité, le score final a été flatteur pour Miami.

    • Publicité
  • Houston DynamoGetty

    Houston prend la tête

    Et Houston Dynamo, alors ? Le club texan a beaucoup dépensé pendant l’hiver pour remodeler un effectif en difficulté. Il a fait revenir Hector Herrera après une parenthèse mexicaine. Mateusz Bogusz et Guilherme sont eux aussi arrivés. Il a fallu un peu de temps pour que la machine se mette en route, mais désormais, l’équipe tourne à plein régime. Ben Olsen a retrouvé une partie de son allant en tant qu’entraîneur principal et, surtout, le Dynamo est solide défensivement.

    Il l’a encore prouvé samedi soir face au LA Galaxy, en difficulté. À vrai dire, Houston n’a eu qu’une très grosse occasion, un penalty que Guilherme a tranquillement transformé. Un troisième carton rouge de la saison pour Carlos Garces a largement réduit la menace du Galaxy. Même l’entrée en jeu du prêté très médiatique du San Diego FC, Chucky Lozano, n’a pas pu changer le match. Au coup de sifflet final, Houston, que l’on attendait si moyen, était en tête de la conférence Ouest.

  • Atlanta UnitedGetty

    Atlanta United décroche sa victoire...

    Comme cela a dû faire du bien à Tata Martino ! Le nouvel/ancien entraîneur d’Atlanta vit un deuxième acte misérable dans la ville où il était devenu un héros. Avant d’accepter le poste, il avait prévenu que les retours pouvaient être difficiles. Cela semblait être une blague, mais cela s’est révélé légèrement prophétique. Bien sûr, certaines choses n’ont pas joué en sa faveur. La structure de l’attaque est imparfaite : trop de joueurs créatifs et pas assez de jambes. Les options défensives sont aussi assez limitées.

    Malgré tout, on s’attendait à ce qu’Atlanta fasse mieux que sa 14e place de la saison dernière. Au coup d’envoi samedi, le club était 15e. Et il a terminé là aussi, même si la perspective est un peu meilleure. Atlanta a décroché une victoire remarquablement méritée contre les New York Red Bulls, en difficulté. Après avoir concédé l’ouverture du score très tôt, Atlanta United est revenu dans le match. Tristan Muyumba a inscrit une égalisation absolument superbe. Puis Fafa Picault a marqué le but de la victoire à trois minutes de la fin. Atlanta ne disputera pas les play-offs cette saison. Martino pourrait ne plus avoir de poste dans trois mois. Mais c’était une bonne soirée.

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  • Toronto FCGetty

    ... et Toronto aussi

    La signature de Josh Sargent était censée marquer une forme de tournant à Toronto. L’équipe avait besoin de buts, et elle s’attachait les services d’un joueur qui en marquait à bon niveau en Angleterre. Sargent n’a pas vraiment répondu aux attentes. Toronto reste assez médiocre. Et, très littéralement, le club n’avait pas gagné le moindre match depuis des mois.

    Jusqu’à samedi face au New England Revolution. Toronto a en réalité été dominé pendant de longues périodes. Jack Harrison, recruté en provenance de Leeds, a été de loin le meilleur joueur sur la pelouse, et il aurait même pu inscrire un doublé dans la soirée. Mais Toronto a fait preuve de plus d’opportunisme que New England. Une frappe déviée lui a permis d’ouvrir le score. Niklas Dorsch, nouvelle recrue arrivée d’Heidenheim, a ajouté un très joli deuxième but. Les dernières minutes ont été tendues, notamment après un but bien construit signé Wilson Harris. Mais Toronto a fini par venir à bout de New England.

    Les play-offs sont désormais en ligne de mire, et Toronto ne compte plus que quatre points de retard sur une place de barragiste, en occupant actuellement la 12e place.

  • Patrick SchulteGetty

    Une calamiteuse succession d’erreurs défensives à Charlotte

    C’était une belle publicité pour le chaos de la MLS. Au cours des 45 premières minutes, il y a eu trois buts. Le spectacle était extrêmement agréable à suivre, avec deux des meilleures équipes de la conférence Est qui se rendaient coup pour coup. Mais c’était aussi un bon rappel du caractère parfois terne de certaines phases défensives dans cette ligue. Au bout de 30 secondes, Brandt Bronico a plongé dans la surface, complètement seul au marquage, et a trompé Patrick Schulte entre les jambes à son premier poteau.

    Huit minutes plus tard, Schulte a été le principal fautif en perdant le ballon dans ses propres 16,5 mètres. Dylan Chambost a fait tomber son adversaire, et Liel Abada a transformé le penalty. Puis, la défense de Charlotte s’est écroulée. Tim Ream a été dominé dans les airs au second poteau, pas pour la première fois cet été, offrant une opportunité au Crew. Pourtant, l’équipe s’est encore tiré une balle dans le pied. Pep Biel a été autorisé à entrer dans la surface en marchant, complètement seul au marquage, avant d’ajuster son tir pour donner à Charlotte une avance de 3-1, qu’il ne lâcherait plus.