On savait probablement qu’Inter Miami n’était pas si fort que ça.

Oui, il y a Lionel Messi. Oui, il y a Rodrigo De Paul, Luis Suárez et Casemiro. Mais cette équipe n’a jamais été la plus complète de ce championnat. Samedi, cela a sauté aux yeux.

Son duel contre Nashville était alléchant. Nashville est extrêmement bien coaché, exceptionnellement bien organisé et déborde d’énergie, avec aussi une touche de talent de star. Parmi les équipes de football, c’est la plus complète de la Conférence Est.

Inter Miami, en revanche, a Messi. Mais samedi soir, dans ce qui ressemblait à une victoire pour le soccer dans son ensemble, la meilleure équipe a gagné. Nashville a écrasé Miami 4-1, et le score aurait même pu être plus lourd si l’équipe n’avait pas fait preuve de relâchement devant le but après avoir sorti certains de ses plus grands noms. Sauf effondrement spectaculaire, Nashville a désormais sûrement une main sur le Supporters’ Shield.

Ailleurs, le championnat est parti dans tous les sens. De mauvaises équipes ont gagné pour la première fois depuis des mois. De bonnes équipes ont dû se contenter de matches nuls vraiment soporifiques. Et le Houston Dynamo, que beaucoup voyaient comme l’incarnation même de la médiocrité à l’aube de la saison, est désormais un sérieux prétendant pour remporter l’Ouest. Qui l’aurait cru ?





GOAL fait le point sur l’action de la soirée de samedi en MLS...



