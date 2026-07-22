Il n’est guère surprenant que Liverpool entame la saison 2026-2027 avec un nouvel entraîneur espagnol. Bien avant la fin du précédent exercice, le départ d’Arne Slot d’Anfield était acté. La vraie surprise vient du choix d’Andoni Iraola pour succéder au Néerlandais, alors que l’ancien milieu de terrain Alonso, favori des fans, a finalement opté pour Chelsea, à la grande déception des Reds.
Néanmoins, les supporters se montrent plutôt enthousiastes à l’idée de ce qu’Iraola pourrait accomplir sur les rives de la Mersey, puisqu’il a permis à Bournemouth de se qualifier pour les compétitions européennes pour la première fois de son histoire – et ce, en pratiquant un football fantastique, offensif et dynamique.
Les observateurs estiment qu’il saura mieux tirer parti du potentiel de Florian Wirtz et Alexander Isak que son prédécesseur. Néanmoins, l’opinion dominante à Anfield est que Liverpool aura besoin de bien plus que Jeremy Jacquet et Victor Munoz pour reconquérir un titre perdu dans l’indifférence la saison passée.
Les Reds cherchent toujours un successeur à la hauteur de Mohamed Salah, mais ils semblent avoir perdu leur cible prioritaire, Yan Diomande, au profit du Paris Saint-Germain, qui ne donne pour l’instant aucun signe de vouloir céder Bradley Barcola afin de compenser le départ de l’Ivoirien.
Des interrogations subsistent également quant au manque de puissance physique et de profondeur de Liverpool au milieu de terrain, ainsi qu’au poste d’arrière droit, compte tenu des problèmes de blessures récurrents de Jérémie Frimpong et Conor Bradley. Un autre défenseur central semble également indispensable, après le départ surprise d’Ibrahima Konaté, parti en transfert libre au Real Madrid.
Dans l’immédiat, l’effectif d’Iraola paraît donc un peu juste, même si l’entraîneur basque pourrait relancer les carrières de Curtis Jones, Federico Chiesa et du retourneur Harvey Elliott.
Note : D+