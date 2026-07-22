Arsenal a bougé cet été. Le prêt de Piero Hincapie, en provenance du Bayer Leverkusen, a été transformé en transfert définitif pour la somme modique de 34,5 millions de livres sterling, tandis qu’Illan Meslier a rejoint le club gratuitement pour renforcer l’effectif des gardiens. Plusieurs joueurs ont également quitté le club, dont Leandro Trossard, transféré à Besiktas pour 17 millions de livres sterling ; Christos Tzolis, en provenance du Club Bruges, devrait arriver pour le remplacer dans l’effectif.

Pourtant, les supporters d’Arsenal s’impatientent. Ils espéraient un recrutement phare à ce stade, mais le club a refusé de céder aux exigences financières d’Aston Villa pour Rogers, et il a également renoncé à Bruno Guimaraes, dont Newcastle réclamait une somme à neuf chiffres.

Même si Julian Alvarez, que Mikel Arteta apprécie particulièrement, a manifesté son envie de quitter l’Atlético de Madrid, l’Argentin pencherait plutôt pour un départ vers le Barça. Les Colchoneros seraient pourtant plus enclins à le céder à Londres, mais à un prix toujours astronomique.

Champions d’Angleterre pour la première fois depuis 22 ans, les Gunners refusent de payer le prix fort pour leurs cibles.

L’avenir reste flou, mais une chose est sûre : Arsenal a besoin d’un milieu de terrain dominant et technique, d’un ailier gauche de premier plan et de renforts fiables en défense centrale après la blessure de William Saliba.

Note : D-